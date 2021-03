I migliori abiti da sposa a sirena per valorizzare le forme

Scegliere il proprio vestito nuziale tra gli abiti da sposa a sirena non è solo una buona idea: è la migliore per tutte coloro che vogliono straordinariamente valorizzarsi nel giorno più bello della propria vita.

Scegliere un vestito da sposa a sirena, infatti, significa giocare con le curve naturali: tessuti preziosi, pizzi e ornamenti abbracciano il corpo esaltando il seno e la vita e disegnando una silhouette a clessidra da mozzare il fiato.

Abiti da sposa a sirena, quali sono i migliori?

Abito da sposa Isabel di Atelier Eme

Partiamo da un presupposto: scegliere un abito da sposa è un processo emozionante ed estremamente personale, che richiede l’assistenza di professionisti che sappiano consigliare verso la scelta più opportuna.

Non esiste, in senso stretto, un abito sposa a sirena che può essere il migliore in assoluto: più di qualsiasi altro abito, infatti, quello nuziale deve tenere conto di chi lo indossa, di come si muove, di come lo potrà sfoggiare.

Per questo è fondamentale essere accompagnate nella scelta solo da chi passa la propria vita al servizio di migliaia di bride to be:

Atelier Emé è un marchio italiano, presente in tutta la Penisola con più di 40 punti vendita, con professionisti e artigiani esperti in grado di condurre anche la sposa più indecisa verso la scelta che la renderà un vero incanto.

In più, oltre all’ampia gamma di abiti tra cui scegliere, Atelier Emé permette alle future spose di farsi realizzare un abito unico totalmente personalizzato e su misura: passo dopo passo si può seguire la creazione dell’abito, in tutto il percorso.

Ma andiamo adesso a vedere quali sono gli abiti da sposa a sirena particolari, che promettono di lasciare il segno.

Abito a sirena, vintage ed elegante

Abito da sposa Daisy di Atelier Eme

Diciamolo: il vintage non passa mai di moda. Per questo un abito da sposa in tulle, ricamato ad onde e impreziosito con fiorellini è una scelta incantevole per coloro che hanno un’eleganza innata e uno stile retrò.

In questo caso, il taglio a sirena è ben delineato dalla cinturina ricamata, che delinea il punto vita e dallo scollo all’americana: l’abito è romantico e chic e si adatta perfettamente ai fisici più slanciati e longilinei.

Vestito a sirena, sposa curvy e sensuale

Abito da sposa a sirena Kimberly di Atelier Eme

Uno dei falsi miti della moda wedding è che una sposa curvy non possa indossare un abito a sirena da sposa: niente di più sbagliato. Questo tipo di abito è nato per esaltare le forme, per dipingerle e omaggiarle esattamente come Botticelli fece con la sua formosa Venere.

L’abito da sposa a sirena Kimberly di Atelier Emé è perfetto: un incanto di tulle ricamato, con scollo a cuore e spalline di raso, supportato da una gonna importante impreziosita da ramage floreali. L’effetto? Da fiaba.

Abito da sposa a sirena in pizzo, mon amour

Abito da sposa Jane di Atelier Eme

Un altro grande classico, un trend che non passa mai di moda: il pizzo. Scegliere un abito da sposa a sirena in pizzo significa intonare un inno al romanticismo, muoversi lungo l’altare come in un sogno dai toni rosati.

Non c’è forse associazione più calzante per questo vestito: una sposa onirica che tra motivi floreali in pizzo macramé dice sì alla persona che ama.

Abito da sposa a sirena con gonna staccabile

Abito da sposa Ramia di Atelier Eme

Chic sì, ma perché non unire alla favola dell’abito da sposa a sirena un pizzico di rock e glamour? Questo tipo di abito non è solo per le eterne romantiche, ma anche per le spose più moderne che vogliono lanciare un messaggio chiaro e forte di autodeterminazione anche nel giorno del matrimonio.

Basta aggiungere una gonna staccabile: mettendola e togliendola si passa facilmente dal percorrere la navata con un incantevole strascico a rockeggiare danzando a piedi nudi sul prato. Cosa c’è di più bello?