Il freddo ci conferma che non possiamo più aspettare: è arrivato il momento di sfoggiare gli accessori moda inverno conservati nel nostro armadio.

Ma siete sicure di avere tutto ciò che serve? Vediamo insieme cosa non dovrebbe proprio mancare in un look di questa stagione.

Accessori moda inverno: cosa scegliere tra scarpe, borse e gioielli

Avvistati sulle passerelle internazionali o addosso alle influencer e alle celebrities, ecco gli accessori moda inverno assolutamente da avere con l’arrivo di questa stagione.

Estremamente femminili, eleganti e chic, gli accessori quest’anno parlano di sensualità e fanno con i colori e con le forme. Ma prima di analizzare tutte le tendenze, vediamo quali sono gli accessori che dobbiamo assolutamente indossare con le basse temperature.

Accessori moda inverno: quali avere assolutamente

Tornano di moda le scarpe “da bambina” conosciute come Mary Jane. Fiori a occhietto e cinturino alla caviglia che richiamano i ricordi di infanzia. La versione più contemporanea e meno bon ton è quella con borchie e platform.

Gli stivali sono un evergreen, quest’anno tornano prepotenti tra gli ai must have dell’inverno quelli fino al ginocchio ma attenzione, sono morbidi e arricciati e si portano, soprattutto, in abbinamento a pantaloni e jeans.

Se tutta questa femminilità e il bont ton è too much, per voi, procuratevi delle catene. Una sorta di vezzo bold rock da applicare a décolleté e a borse.

Gli stili e le tendenze da tenere d’occhio

Se pensavate che il rosa fosse confinato solo alla primavera o all’estate vi sbagliate. Tra gli accessori di tendenza di quest’anno ecco apparire il rosa curvo e femminile in borse e scarpe, meglio se con declinazione vintage.

Ad essere in voga, infatti, sono l’eleganza degli anni ’20 e i dettagli ladyline degli anni ’50. Non mancano però i motivi geometrici e animalier tipici degli anni 2000. Insomma un revival fashion che non possiamo non seguire.

Almeno per il momento la moda streewear sembra accantonata, almeno per quanto rgiuarda gli accessori moda inverno che ormai lo sappiamo, parlano il linguaggio della vera femminilità. Vi piacciono?