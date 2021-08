Gli accessori per organizzare i gioielli sono assolutamente fondamentali per tenere tutto in ordine e per proteggere i propri preziosi. Così in un colpo d’occhio potremo sempre trovarli con semplicità e facilità, senza dover stare a cercare troppo a lungo quella collana o quell’anello che assolutamente vogliamo abbinare al nostro outfit.

Ammettiamolo, siamo tra quelle persone che tengono tutto alla rinfusa nei cassetti? E poi quando ci serve qualcosa o non lo troviamo o lo troviamo incastrato e difficilmente indossabile, perché la collana si è infilata in un orecchino e non ne vuole sapere di venire fuori?

Devi sapere che di fronte a una situazione di questo tipo, Marie Kondo potrebbe avere un’espressione di disappunto dipinta sul suo volto. Organizzare e ordinare, anche i propri gioielli, è fondamentale per prendersi cura di loro. E anche per non perdere tempo a cercarli.

Per questo gli accessori per organizzare i gioielli diventano la miglior idea regalo da fare e da farsi. Ogni cosa al suo posto, ogni posto ha la sua cosa, amava dire mia nonna. E aveva proprio ragione.

Ecco, allora, una selezione dei migliori modelli di accessori per organizzare i gioielli che puoi comprare subito e ricevere velocemente grazie alle offerte di Amazon. Possono anche diventare ottime idee regalo per amiche, colleghe, mamme, zie, sorelle amanti dei bijoux.

Mini Scatole Portagioie Gioielli

Fonte foto da Amazon

Iniziamo con una piccola scatolina per contenere tutti i gioielli che usiamo più spesso. La scatola per gioielli di Primeharui è utile anche da portare in viaggio, grazie alle sue dimensioni compatte (16,5 x 11,5 x 5,5 cm) e il peso leggerissimo, solo 260 grammi. Un portagioie facilmente trasportabile in viaggio, durante il giorno, per cambiarsi dopo il lavoro. Ideale per contenere in modo ordinato e protetto anelli, orecchini, collane, bracciali, orologi, ma anche fermagli per i capelli. Dite addio a collane intrecciate o agli orecchini incastrati in altri preziosi.

L’esterno del portagioie è fatto di pelle PU di altissima qualità, per un prodotto che dura nel tempo e che è impermeabile e ultra resistente. L’interno è in flanella morbida per avvolgere i nostri gioielli e proteggerli dai graffi. Il design, semplice e compatto, propone un dolce colore bianco con brillantini luccicanti.

DoubleBlack Scatola Portagioielli

Fonte foto da Amazon

Il marchio DoubleBlack, invece, propone la sua scatola portagioielli, una custodia a cofanetto ideale sia per lei sia per lui. Di un elegante colore nero, è un portagioie in poliuretano dalla forma rettangolare, così sarà più facile posizionarla negli armadi, nella cabina armadio o nei cassetti. Propone due livelli: il livello superiore può ospitare anelli, bracciali, collane e altri gioielli, mentre il piano sottostante è pensato appositamente per conservare orologi e braccialetti, al riparto da tutto.

I gioielli e gli orologi saranno protetti dagli urti e dalla polvere. Inoltre la scatola ha anche una serratura con chiavi, così da mantenere sempre alta la sicurezza dei propri gioielli preziosi. L’interno è rivestito di morbido velluto per poter conservare al meglio i bijoux. Le dimensioni non sono esagerate: 33 x 23 x 16.5 centimetri.

Abito Porta Gioie Bracciali Collane Bigiotteria

Fonte foto da Amazon

Tempo di Saldi propone uno stile davvero originale, per chi ha poco spazio e cerca un raccoglitore di gioielli e bigiotteria da appendere dentro gli armadi, ideale anche come espositore per negozi o bancarelle. Ecco il vestito che ci permette di tenere in ordine tutti i nostri preziosi. 32 scomparti in tutto per appendere collane lunghe o corte, orecchini piccoli o ad anello, bracciali morbidi o rigidi, anelli e anche gli orologi. Le dimensioni sono interessanti (70,5 x 37,5 x 1 cm), mentre il peso è davvero contenuto: appena 40 grammi.

Una simpatica idea regalo che è un pratico organizzatore, fornito senza gruccia, che propone diversi spazi pensati appositamente per contenere i nostri gioielli. E per chi ha poco posto in altezza, è possibile piegarlo, così lo spazio occupato sarà davvero minimo. E potrai portarlo anche in viaggio.

Attenzione, quando si compra, perché l’estetica e in particolare il colore può variare in base alle disponibilità del magazzino, come correttamente segnalato su Amazon dal rivenditore.

JNCH Porta Orecchini Espositore Organizer

Fonte foto da Amazon

Elegante e mininimal la scatolina in acrilico porta gioie, per esporre e riporre orecchini, collane, bracciali e anelli. La struttura, disponibile nei modelli trasparente con 3 o 5 cassetti o nera con 5 cassetti, è l’ideale per chi vuole sempre tenere in ordine i propri preziosi. La scatola comprende 3 cassetti verticali e 2 orizzontali. È in grado di ospitare orecchini anche molto lunghi o collane pendenti. Il materiale è molto resistenza, un acrilico di alta qualità che dura nel tempo e che è facile da pulire. Inoltre protegge i tuoi bijoux da polvere e graffi.

I cassetti sono comodamente rimovibili, così da pulirli e organizzarli meglio, per scegliere sempre il gioiello migliore. Una buona scelta da mostrare, magari sulla cassettiera o sul comodino, per avere tutti i gioielli sempre bene in vista, ma protetti e al sicuro.

Supporto per Gioielli, espositore a forma di albero

Fonte foto da Amazon

Di design e molto affascinante il supporto per gioielli a forma di albero, che può anche essere appeso per tenere sempre tutti organizzati i nostri gioielli. Un colore neutro che può essere adattato a ogni ambiente, per un oggetto multi funzionale che saprà soddisfare tutte le esigenze. I rami dell’albero diventano perfetti per appendere braccialetti, anelli, collane. Mentre la base può ospitare orecchini, anelli e altri tipi di gioiello, a voi la scelta di come posizionare tutti i preziosi che amate di più.

Facile da pulire e da spostare, il supporto è ben bilanciato. Ed è la perfetta idea regalo per un compleanno, un un anniversario, per Natale o per qualunque altra occasione vi venga in mente. La struttura è di alta qualità, in una plastica durevole nel tempo ed eco friendly.

Scatola Porta Gioielli in velluto quattro cassetti

Fonte foto da Amazon

Infine, ecco una serie di organizer di gioielli da posizionare all’interno di cassetti, scaffali o dove trovi posto per tenere al sicuro i tuoi preziosi. Sono quattro i cassetti, disponibili nei colori grigio e beige, con dimensioni diverse e spazi differenti per ospitare ogni tipo di gioiello. Il materiale è morbido per ospitare in tutta sicurezza collane, orecchini, bracciali, anelli, spille, orologi e molto altro ancora. Una collezione ben organizzata che eviterà di avere gioielli sparsi dappertutto.

Si possono usare insieme oppure separatamente. Sarà facile trovare sempre il gioiello migliore per le proprie esigenze!

Quali accessori per organizzare i gioielli preferisci?