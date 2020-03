Armocromia: come scegliere i colori da abbinare alla tua pelle Dimmi il colore della tua pelle e ti dirò come vestirti

La moda non è un solo fatto di tendenze, ci vuole stile, creatività e Armocromia, sì perché scegliere i colori giusti da abbinare alla propria pelle è importantissimo.

Cos’è l’Armocromia

L’Armocromia è la disciplina che analizza le caratteristiche cromatiche di una persona (capelli, occhi pelle) per individuare la palette di colori che più può valorizzarla. Conoscere la propria Armocromia può aiutare a fare numerose scelte azzeccate in fatto di look, insomma non sbaglierete più nessun outfit.

Non si tratta di un’analisi semplice, di solito infatti gli esperti possono restituire i risultati solo dopo aver esaminato la persona in questione. Per facilitare il lavoro comunque i colori si suddividono in quattro macro categorie che si ispirano ai colori della natura e sono rispettivamente autunno, inverno, primavera, estate.

Primavera

Le donne “primavera” sono quelle che hanno un sottotono caldo con un valore chiaro e l’intensità alta e vantano numerosi abbinamenti cromatici. Beige, albicocca, blu e verde, l’importante è scegliere colori caldi e luminosi ed evitare più possibile colori cupi come il grigio e il nero. Estate Le donne “estate” hanno un sottotono freddo con un valore chiaro e un’intensità alta. I loro colori sono tipicamente chiari, dai capelli agli occhi fino alla pelle, bianca e candida come quella di Biancaneve. Reggono molto bene le tonalità pastello, cipriate e madreperlate al contrario però colori vividi e aggressivi si discostano troppo dal loro aspetto. Autunno Sottotono caldo, valore scuro, intensità bassa: queste sono le caratteristiche cromatiche delle donne autunno che si sposano perfettamente con i colori delle spezie o della natura al tramonto. Inverno Quelli dell’inverno sono in assoluto i colori più diffusi in Italia rientrando, noi donne di questo Paese, nello stereotipo mediterraneo. Sottotono freddo, valore scuro e intensità alta contraddistinguono le donne “inverno” che hanno due grandi nemici: l’arancione e il beige.