Bikini: i cinque colori dell’estate 2022

A livello di abbigliamento da spiaggia – o se vogliamo, almeno in alcune località, di abbigliamento tout court –, il bikini è probabilmente il più iconico, almeno da quando ha fatto la propria comparsa sul mercato internazionale (parliamo del 1946, quindi di un indumento che, superati i tre quarti di secolo di vita, si sta lanciando verso un trionfale ottantesimo compleanno). Logico, dunque, che a poco meno di tre mesi dall’inizio dell’estate l’attenzione generale – soprattutto del pubblico femminile – vada a concentrarsi sulle novità che i principali produttori di tale prodotto hanno in serbo per il 2022. E le novità in genere vertono su uno o più dei seguenti aspetti: materiali, forme e colori.

Ebbene, il 2022 è senza dubbio l’anno dei colori. O meglio, della riscoperta di certe tinte e determinate tonalità, dopo un paio di estati in cui ci si è limitati (anche in ragione della contrazione del mercato dovuta alle restrizioni portate dalla pandemia) a replicare con minime variazioni formule già sperimentate fino al 2019. Infatti, se osserviamo il catalogo Lovable (vale a dire uno dei brand più all’avanguardia sulla scena internazionale per quanto concerne sia l’intimo che il cosiddetto beachwear femminili), la differenza rispetto alle stagioni immediatamente precedenti è più che chiara. Senza utilizzare termini troppo enfatici come “tripudio” o “opulenza”, appare sin troppo evidente che il colore è tornato protagonista, in una maniera così prepotente da collocarsi ai limiti dell’egemonia.

Dunque, per rispettare i precetti della moda anche in spiaggia, nell’estate del 2022 sarà sufficiente scegliere il colore giusto. Più facile a dirsi che a farsi, in realtà, vista la sovrabbondanza di tinte e nuances a disposizione della clientela. Ecco perché abbiamo individuato cinque proposte cromatiche pressoché blindate: affidatevi a una di queste e sarete sicure di non sbagliare.