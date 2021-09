Le scarpe Birkenstock donna sono un classico non solo per l’estate. Moltissime le donne le indossano in spiaggia e al mare, ma anche in piscina durante tuffi, bracciate e allenamenti nella stagione fredda. E persino a casa, per non dimenticare il sapore delle giornate trascorse all’aria aperta sulla battigia. Dove trovare le migliori shoes femminili in saldo, belle e comode da indossare ogni giorno in ogni momento dell’anno?

Su Amazon le Birkenstock da donna sono vendute con un’ampia scelta di modelli e colori, per soddisfare ogni esigenza di stile. Ma anche di prezzo, dal momento che spesso, al contrario di quanto avviene invece nei negozi di scarpe, sono in saldo e in vendita con sconti interessanti.

Oggi ti presentiamo 8 modelli di scarpe Birkenstock da donna di cui sicuramente ti innamorerai. Anche per il prezzo di vendita proposto dal colosso di e-commerce diffuso in tutto il mondo.

Birkenstock Madrid Sandalo

Fonte foto da Amazon

Il sandalo Madrid di Birkenstock è un classico disponibile in molti colori. Ideale per la spiaggia, ma anche per la città e per look da sera easy, è una scarpa realizzata in materiale sintetico, con suola in EVA. Non ha chiusura , a una bella fibbia nella parte posteriore, con tacco Kitten. In birko flor graceful, questa scarpa che veste secondo il normale numero di shoes, è disponibile in molte taglie e tantissimi colori. Qui sopra il Graceful Pearl, ma puoi optare anche per tonalità come nero, marrone, kaki, beige, glitter silver, blu, lavanda, bianco, rosa, Shiny Python Red Gold e molti altri ancora.

Birkenstock Schuhe Super Birki

Fonte foto da Amazon

Un modello molto particolare di scarpa Birkenstock, ecco a voi Super Birki, sempre in materiale sintetico, senza fodere e con suola in EVA. Tacco a blocco, per una calzatura che calza un po’ più grande e disponibile su Amazon in tantissime taglie.

Birkenstock Arizona, Sandali Donna

Fonte foto da Amazon

Tra i sandali da donna di Birkenstock, ecco un modello davvero interessante sempre in materiale sintetico, ma con un colore che conquista. Doppia fibbia, per una ciabatta senza allacciatura con fodera sempre in sintetico e suola in EVA. Il tacco è piatto, per una calzatura facile da indossare in ogni occasione e disponibile in molte taglie.

Birkenstock Arizona Big Buckle Birko Flor Sandali Da Donna

Fonte foto da Amazon

Un classico tra le scarpe con doppia fibbia di Birkenstock, per un modello disponibile, oltre in tutti i numeri da donna, anche in colori differenti, come il nero, il bianco e il Graceful Pearl. La fodera è in tessuto, mentre la suola è in gomma. Il materiale esterno è sempre sintetico. Il tacco a blocco ha un’altezza di 2,5 centimetri.

Birkenstock Sandalo Gizeh Birko-Flor Normal

Fonte foto da Amazon

Un modello di sandalo infradito gettonatissimo per chi ama lo stile Birkenstock, in materiale sintetico e suola EVA, con tacco piatto. La calzata è normale, quindi potrete tranquillamente acquistare il vostro numero di scarpa, certe di trovarlo tra le tante proposte del brand. Inoltre i colori sono diversi: pietra, bianco, kaki, blu, marrone, rosso, tabacco, bordeaux, Graceful Pearl White, nero.

Birkenstock Arizona EVA Womens sandali viola scuro

Fonte foto da Amazon

Una calzatura particolarmente di moda in estate per il suo colore vitaminico: i sandali viola scuro di Birkenstock sono nella lista dei desideri di molte donne. Una scarpa sempre in sintetico con suola EVA e doppia fibbia, per un tacco piatto e una calzata molto comoda.

Birkenstock Gizeh Eva Beach Fog 1017995 Regular Fit

Fonte foto da Amazon

Ed ecco il modello top di infradito firmato Birkenstock, una calzatura regular fit, con chiusura buckle/slip on, per una calzatura in canvas e fodera in gomma, mentre la suola è sempre in materiale EVA. Il tacco è piatto e le infradito sono disponibile in molte taglie: cerca la tua!

Birkenstock Gizeh Birko-Flor WB N

Fonte foto da Amazon

Infine un altro modello di infradito son tacco piatto e 100% in pelle, con chiusura a fibbia e calzata comoda. I colori a disposizione sono argento, White Magic Galaxy, Silver Magic Galaxy, Verde Magic Snake, Blu glossy, Bronze Magica Galaxy, Violetto, Electric Metallic Magenta, Electric Metallic Taupe, Blu, Black Magic Galaxy, Magic Snake Bordeaux, Rosso Steel Magenta e altri ancora.

Tu quali modelli di scarpe Birkenstock donna ami di più?

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: