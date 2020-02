Blazer inverno 2020. Come sceglierli, come indossarli Aperti, chiusi, morbidi o avvitati: sono i blazer i veri protagonisti della stagione invernale

In attesa che i raggi del sole inizino a riscaldare le nostre giornate primaverili, ci toccherà resistere alle temperature dell’inverno freddo ancora un po’, facciamolo con stile.

Tra le tendenze di questo inverno 2020 non possiamo non menzionare il blazer, capo musthave della stagione in corso. Prima di precipitarvi a fare shopping per mettere uno, due e anche tre blazer nel vostro armadio per creare look fantastici, scopriamo insieme qualche informazione utile per scegliere e indossare al meglio questo iconico capo d’abbigliamento.

Forse non tutti sanno che il blazer è un capo che affonda le sue origini nel mondo militare e in particolare nella marina inglese. Non ci è voluto poi molto affinché anche le donne si appropriassero di questa giacca e lo trasformassero in un vero e proprio indumento irrinunciabile.

Cambiano gli abbinamenti ed i colori, ma il fascino del blazer rimane sempre lo stesso.

Il blazer può essere utilizzato per creare look classici e formali ma anche outfit estremamente casual, a fare la differenza sono i mix and match tra gli altri capi e l’utilizzo degli accessori, ovviamente.

Protagonista indiscusso dell’intera stagione invernale è l’insostituibile blazer nero adatto ad ogni occasione, fisicità ed esigenza. Può essere indossato con un pantalone classico e un dolcevita bianco per una giornata in ufficio o con un top crop e un tacco medio alto per una cena con le amiche.

Grande must di questo inverno 2020 sono i blazer a quadri. Le fantasie tartan contraddistinte da quadri minuscoli o grandi sono perfetti per i vostri impegni quotidiani. Scegliete voi se optare per colori neutri e tradizionali o sbizzarrirvi.

E chi ama le tinte unite, ma vuole un’alternativa al nero, avrà davvero l’imbarazzo della scelta tra i blazer dai colori scuri come il verdone, il blu intenso, il prugna o il borgogna.

Amata il look sporty chic? Il blazer si adatta anche a questo con la sua versione senza bottoni che assume un aspetto ed un utilizzo un pochino più casual. In questo caso il consiglio è di lasciare la giacca aperta.

Se vi piace creare dei look audaci e fuori dal comune, questo capo d’abbigliamento vi accontenta con la proposta di tantissimi colori: dall’arancione al verde brillante, al blu al rosso. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Del resto perché non illuminare queste grigie giornate d’inverno proprio con un po’ di colore?