Borse da mare, quale scegliere? Quando andiamo in spiaggia o in piscina per una giornata sotto il sole sono tante le cose che dobbiamo portarci dietro, per essere sicure di avere sempre con noi tutto il necessario. Se poi abbiamo dei bambini al seguito le dimensioni si triplicano.

C’è chi arriva sul bagnasciuga o a bordo piscina con una piccola tote bag, con dentro solo il solare, un libro da leggere nelle pause sotto l’ombrellone, l’asciugamano, il pareo e un paio di occhiali da sole. E chi invece aggiunge a tutto questo uno snack, una bottiglia d’acqua, fazzoletti, occhialini per nuotare e molto altro ancora.

Con i bambini, poi, le cose da avere con se per una giornata al mare o in piscina sono davvero molte di più. E aumentano per ogni figlio messo al mondo. A volte ci chiediamo se non sia il caso di muoversi direttamente con il trolley oversize.

Qualunque siano le tue esigenze, sono tante le borse da mare che puoi scegliere. Non solo in base alle dimensioni, ma anche alla forma, al colore, alle tasche proposte, al materiale utilizzato.

Oggi ti proponiamo 5 borse da mare da avere assolutamente nella tua estate. E che puoi comodamente acquistare anche su Amazon, magari potendo contare su qualche interessante offerta.

ROYALFAIR Borsa Mare Donna Grande

Fonte foto da Amazon

Il marchio Royalfair propone la sua borsa da mare altamente versatile, disponibile in quattro versioni di colore: giallo bianco, bianco nero, blu rosso e semplicemente nero. La bag è realizzata in vinile colorato di alta qualità con rete spessa e resistente e design a contrasto di colore. All’esterno propone ben sette grandi tasche per tenere tutto in ordine nella borsa organizzata per il mare, la spiaggia, la piscina. La tasca con cerniera all’interno della borsa è a prova di schizzi per tenere tutto quanto al sicuro.

La borsa da mare firmata Royalfair è altamente impermeabile e sarà impossibile riportare a casa la sabbia, perché cadrà molto prima attraverso la rete. Il fondo della borsa è anche imbottito per poter evitare problemi di ogni natura. È talmente grande che può contenere anche 4 teli mare, bottigliette d’acqua, creme solari, scarpe, occhiali da sole e molto altro ancora.

Weinsamkeit Borsa da Spiaggia in Tela Grande

Fonte foto da Amazon

Colori e disegni allegri per le borse da spiaggia in tela grandi firmate Weinsamkeit, bag in tessuto ideali anche per un viaggio o una trasferta veloce. Sette le varianti di colore, con disegni che propongono scacciapensieri e frasi motivazionali per rendere ogni nostro giorno davvero unico. La borsa esternamente è fatta in canvas e propone una comoda cerniera e una pochette. Il manico è in corda, un materiale che fa subito venire in mente la stagione calda e l’estate.

La resistente impugnatura permette di trasportare con comodità a mano o a spalla la borsa, che è molto resistente e facile da pulire. Una borsa sicuramente molto pratica e comoda che non ti servirà solo per la spiaggia, ma che adorerai avere sempre con te.

Borsa da spiaggia grande con chiusura zip

Fonte foto da Amazon

Righe bianche e blu e pensi subito all’estate. Tutto merito della borsa da spiaggia grande con chiusura a zip di DonDon, una shopper in stile marinaretto a righe per una beach bag che in realtà è disponibile in tante altre varianti di colore e motivi. Impossibile non trovare la borsa migliore per le proprie esigenze seguendo anche i propri gusti. Non solo stripes, ma anche ancore, stampe floreali, palme, piume, conchiglie, fenicotteri e altri motivi tra cui scegliere.

Una borsa da spiaggia perfetta anche in altre occasioni, che all’interno contiene una pochette per trovare subito il cellulare, i soldi o le chiavi. La borsa a tracolla è disponibile in molti design, con chiusura a cerniera per trasportare tutto in sicurezza. È così capiente che potrai portare dietro con te tutto il necessario per il giorno, anche se vai al mare con i bambini.

YOOFAN Borsa da Spiaggia-Borsa Grande a Rete da Spiaggia

Fonte foto da Amazon

Le borse da mare trasparenti di Yoofan sono l’ideale per chi ama indossare solo accessori alla moda. Una bag molto ampia, lavabile, per la spiaggia, la piscina, ma non solo, perché possiamo usarla praticamente dappertutto, certe di avere tra le mani la borsa più adatta alle nostre reali esigenze. Disponibile in grigio, la bag è grande, robusta, realizzata in nylon di alta qualità, con sette tasche esterne, una interna con cerniera e un anello porta chiavi. All’esterno possiamo mettere le piccole cose, mentre nel comparto più grande possiamo riporre teli mare, ciabatte, giochi, occhialini, libri.

La borsa è a prova di acqua e di umidità, le cernieri sono molto resistenti e la borsa può contenere fino a 9-10 chili di peso. La borsa shopper da spiaggia può anche essere facilmente ripiegabile in una piccola borsa con cerniera da cui estrarla, per averla sempre a portata di mano e tenere tutto in ordine. Il design la rende perfetta sia da uomo sia da donna. Un’idea regalo unisex per avere sempre a portata di mano tutto quello di cui si ha bisogno.

Legami Borsa ideale per il mare e per i booklover

Fonte foto da Amazon

Legami, infine, brand famoso per i suoi gadget e i suoi accessori, propone la sua borsa perfetta anche per il mare, qui nella versione Booklovers, ma disponibile anche con altri motivi (Dreamer, Smile, Take it easy e Contains stardust), così sarà facile scegliere il regalo giusto per ogni persona o assecondare con semplicità i propri gusti personali. La borsa è realizzata in tela, con manico in pelle e comoda e sicura chiusura con cerniera.

La borsa è davvero molto capiente e anche molto resistente, nonostante sia di partenza molto leggera. La stampa rimarrà perfetta anche dopo qualche lavaggio, perché portandola in spiaggia potrebbe aver bisogno di una pulizia maggiore.

Tu preferisci le borse da mare più capienti, per portarti dietro tutto il tuo mondo, o le borse da mare più minimal? Come vedi i colori, i disegni, le scritte e i motivi sono differenti e senza dubbio non sarà difficile trovare la bag migliore per le proprie esigenze.