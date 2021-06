Sei stanca delle classic bag? Non ne puoi più di districarti tra shopper, tracolle e pochette e cerchi qualcosa di più? Fermati allora, perché queste borse dalle forme incredibili saranno la cosa più sfiziosa che ti capiterà sotto gli occhi oggi.

Talmente pazzesche da sembrare finte, le borse che ti faremo vedere sono in realtà a portata di clic e ti assicuriamo che, una volta sfoggiate, causeranno l’invidia di tutti coloro che ti circondano. Partiamo?

1. Una splendida borsa a forma di macchina fotografica per chi colleziona momenti d’oro

Sei una scattatrice seriale e non andresti mai da nessuna parte senza la tua fida reflex o più semplicemente adori collezionare fotografie? Bene, è il momento di urlare al mondo la tua passione con questa splendida borsa!

Comodissima, questa tracolla è in pelle sintetica ed è fashion e super alla moda. Cosa aspetti? Costa solo 14.99 euro, è praticamente regalata!

2. Una deliziosa borsetta a forma di conchiglia per chi si sente una principessa del mare e non smette di sognare

La tua testa è sempre tra le nuvole e adori pensare a te stessa come a una principessa, anzi, come a una splendida sirenetta, a prescindere dall’età? Non vergognartene, fai capire a tutti chi sei con questa borsa a forma di conchiglia!

Realizzata con un apposito laser e rivestita in tessuto, questa romantica borsa si chiude grazie a una cerniera in metallo che custodirà tutti i segreti. Che dire, acquistandola a soli 20.99 euro si torna un po’ bambine!

3. Una… anzi, no, diverse borse che urleranno al mondo che il cibo è in assoluto la tua cosa preferita!

Oh, non prendiamoci in giro! A chi non piace sgranocchiare qualche snack? Cavalchiamo l’onda e ricordiamoci che le diete sono roba vecchia e archiviata, amiamo i nostri corpi e celebriamo il cibo che adoriamo con queste borse dalle forme incredibili di vario aspetto!

Dai pop corn al latte alla banana, passando per cupcake e altre delizie: costano dai 13.99 ai 19.99 euro e sono letteralmente squisite!!

4. Una borsa-palla da basket per dire a tutti che lo sport è davvero il tuo chiodo fisso!

Non hai ancora trovato nulla di tuo gradimento tra queste borse dalle forme incredibili? Forse la borsa-palla da basket sarà il tuo colpo di fulmine! Realizzata in resistente pelle sintetica e poliestere all’interno, sembra una palla vera e propria!

Ideale per le più sportive, ha un design che permette si sfoggiarla sia a mano che a tracolla ed è molto più spaziosa di quanto si possa pensare. In più costa solo 22.69 euro: ti ha conquistata, eh?

5. Una tracolla a forma di chitarra elettrica per rockeggiare in qualsiasi occasione (e suona davvero!)

Chiudiamo con la borsa in assoluto più speciale: una tracolla a forma di chitarra elettrica. Già di per sé è straordinaria, trasmette energia e rock a prima vista. Ma c’è qualcosa di più: ha una cassa integrata che la fa suonare davvero!

E non solo: la cassa bluetooth si collega anche allo smartphone e, tramite cavo usb, anche a qualsiasi altro dispositivo per riprodurre i tuoi brani preferiti. All’interno è spaziosa e ha anche un piccolo taschino. Certo, costa 85.69 euro ma diciamolo: ne vale assolutamente la pena!