Le borse handmade sono sempre una bellezza da indossare in ogni momento dell’anno. Quest’estate per non avere gli stessi accessori di tutto il resto della spiaggia, anche per i party serali in riva al mare, che ne dici di suscitare un po’ di invidia con bag fatte a mano?

Se sei brava con il fai da te puoi usare le tante tecniche che vanno di moda per crearti le tue borse personalizzate, davvero uniche. Ad esempio vanno di moda quelle crochet, con mattonelle iper colorate da sfoggiare in spiaggia, in città, in piscina. Se invece non hai tempo, non hai voglia o non ti senti pronta per creare la tua borsa handmade, puoi sempre rivolgerti a chi lo fa di professione, a chi regala emozioni uniche in formati accessori.

Forse non sapevi che su Amazon esiste una sezione dedicata proprio al “fatto a mano”, alle proposte di piccoli o grandi artigiani che possono mettersi in mostra contando su una vetrina davvero eccezionale, come solo l’ecommerce sa garantire.

Ecco, allora, le migliori borse handmade che possiamo acquistare su Amazon. O che possiamo comprare come idea regalo preziosa per quell’amica che adora circondarsi di splendore, stile e unicità.

Borse handmade a tracolla Tote TcIFE

Fonte Foto Amazon

Lo store TcIFE è ricco di prodotti fatti a mano, come le borse da donna a tracolla disponibili in tante misure diverse e in infiniti colori, per accontentare ogni stile. Questi modelli sono iper femminili, trendy e l’ideale per ognuna di noi.

La capacità è decisamente interessante, con la possibilità di tenere dentro tante cose: telefoni, cavi, fazzoletti, portafoglio, ombrello, trucchi, chiavi e chi più ne ha più ne metta. Ha in tutto cinque tasche: la Document Pocket, la Phone Pocket, la Middle Zipper Pocket, la Main Pocket, suddivisa a sua volta in due, la Back Zipper Pocket. La tracolla si può anche togliere comodamente, così da portarla semplicemente a spalla o a mano, a seconda delle esigenze di look che abbiamo.

La borsa a tracolla con comodo manico per portarla a spalla o a mano è disponibile in tre varianti, per tre dimensioni che possono accontentare ogni donna. Si va dalla più piccola alla più grande, per chi porta sempre con se tutto il necessario. Perché quando si è in giro non si sa mai cosa può servire, non è vero? Infine, ecco tutti i colori di questa Tote Bag che tutte vorranno avere: marrone, nero, blu, borgogna, grigio, verde scuro, azzurro, rosa rosso.

Borsa donna in pelle nera a tracolla

Fonte Foto Amazon

Per chi ama la pelle, lo stile rock e qualche dettaglio che fa la differenza, ecco la borsa da donna in pelle modello Tolfa di Ferdinand Vintage Bags. La patta è decorata con accessori in zama, la chiusura è con due bottoni magnetici e la tracolla è in cuoio ed è regolabile, con una seconda tracolla per portarla a spalla.

La fodera è in cotone, con bordo interno in pelle e tasca con chiusura lampo con profilo di pelle. Un prodotto che fa parte della vetrina Made in Italy di Amazon, perché completamente prodotta in Italia. Per chi deve fare un regalo è anche disponibile la confezione, inclusa nel prezzo. Così da stupire chi lo riceverà in dono.

Eleganti e alla moda, ognuna di noi ha bisogno di una borsa che sia unica e faccia la differenza, mixandola con i nostri outfit per look di sicuro successo.

Borsa donna in pelle a tracolla Cross body

Fonte Foto Amazon

Per chi ama lo stile pratico e comodo, ecco la borsa in pelle a tracolla Cross Body, sempre firmata Ferdinand vintage bags. È in pelle lavata a effetto stropicciato, mentre la chiusura è un laccio in cuoio girevole con calamita e accessori in zama. La tracolla in cuoio è regolabile.

Una borsa capiente, ma non troppo grande, ideale per chi ama la praticità e preferisce uno stile hippie impreziosito da dettagli preziosi. L’ideale anche per un’idea regalo che si fa sicuramente notare. La borsa è realizzata in vera pelle ed è di altissima qualità: un oggetto che sicuramente dura nel tempo. Ed è sempre un must have trendy da indossare con ogni look.

Borsa da mare grande artigianale

Fonte Foto Amazon

Perché andare al mare con le solite borse che vediamo sempre in giro, magari di plastica, non personali e che alla lunga possono stancare? Ecco a voi dallo store di Leia Design – Handmade una borsa da mare grande artigianale, realizzata in tessuto idrorepellente. Perfetta per contenere tantissime cose, quindi l’ideale per andare in spiaggia con la famiglia e i bambini al seguito, visto che la capacità è di 21,6 litri.

La borsa da spiaggia in stile Tote Bag è un borsone da mare con quattro comode e pratiche tasche. Spaziosa, facile da indossare e originale, è stata cucita a mano, per un prodotto di altissima qualità curato nei minimi dettagli. Il design è davvero molto elegante e sarai sicura di avere una borsa unica, visto che per ogni colore vengono realizzati al massimo 20 modelli. Tutti i tessuti sono organici al 100%. La puoi anche usare in città, per la palestra, per andare a lavorare, visto che è davvero molto versatile. Sopporta anche i pesi più incredibili ed è facile da lavare in lavatrice perché realizzata in cotone e lino.

L’edizione è sempre limitata, quindi può diventare un’ottima idea regalo per donare all’amica più cara il dono perfetto che rispecchia la sua personalità.

Borse handmade a secchiello in vera pelle

Fonte Foto Amazon

Pelletterie Borghese presenta la borsa a secchiello da donna in vera pelle, con tracolla regolabile e rimovibile. Anche i manici sono in vera pelle e gli accessori sono in metallo color oro. La borsa è prodotta in Italia, il perfetto regalo da farsi e da fare.

In pelle di vitello 100% conciata in modo naturale a pieno fiore, la manifattura è al 100% italiana. E gli accessori sono in free metal. Possiamo contare su un’esperienza che da più di 25 anni propone innovazione e sviluppo, ma anche tradizione. Per borse belle da vedere, comode da indossare e che durano assolutamente nel tempo. Frutto del miglior Made in Italy.

Qual è la tua preferita?