I bracciali handmade sono sempre un’ottima idea regalo. Da fare agli altri, in occasioni speciali come ad esempio un compleanno, un anniversari, un traguardo lavorativo. Ma anche da fare a se stessi, per brillare di uno stile unico e inimitabile durante la bella stagione.

A differenza di altri modelli “più commercial” i bracciali handmade sono l’ideale per poter avere ai propri polsi uno stile davvero unico e inimitabile. Nessuno avrà il nostro stesso accessorio, perché ognuno è fatto a mano ed è diverso da un altro, ance se realizzato con gli stessi elementi e gli stessi dettagli.

Su Amazon, nella sezione dedicata all’artigianalità, anche nell’ottica di incentivare i piccoli artisti nostrani e non solo, c’è una sezione specializzata, dove acquistare i migliori accessori handmade che possono diventare sempre l’idea regalo migliore.

Ecco una selezione di 10 bracciali handmade che vorremmo tanto poter sfoggiare nei nostri look estivi.

Ethnos Barcelona – Braccialetto di perle di vetro e macramè

Fonte Foto Amazon

Su Amazon possiamo trovare il bellissimo braccialetto di perle di vetro e macramè firmato da Ethnos Barcelona (misura 17.5 centimetri). Le sfere di vetro sono realizzate con materiale riciclato, che è stato poi dipinto a mano in Africa. In abbinamento abbiamo un bracciale di macramè nero ovviamente fatto a mano. La chiusura è a scatto in metallo.

Dello stesso brand possiamo anche sbirciare le collezioni di ciondoli in argento, di girocolli con pendenti in argento, di anelli e anche di collane in macramè da abbinare ai braccialetti handmade realizzati con lo stesso materiale.

Bracciale in acciaio e alluminio con charm quadrifoglio portafortuna

Fonte Foto Amazon

Se vuoi augurare buona fortuna a una persona cara, ParticolarModa propone questo bracciale in acciaio e alluminio con charm quadrifoglio portafortuna. Il bracciale, disponibile nelle taglie Small, Medium e Large, è regolabile con catenella finale di 3 centimetri. Il pendente a forma di quadrifoglio saprà augura buona sorte a tutti.

La lunghezza e il colore sono personalizzabili: è creato in acciaio e alluminio, un materiale anallergico. Fatto completamente in Italia si può abbinare una collana e gli orecchini con stessi colori e lavorazione.

Venetiaurum – Bracciale donna con perle in Vetro originale di Murano e argento

Fonte Foto Amazon

Il brand Linea talia presenta Venetiaurum, il bracciale da donna con pietre in vetro originale di Murano e argento 925. Il gioiello, certificato Made in Italy, è placcato oro. Le perle da 10 millimetri sono multicolor e presentano all’interno la foglia oro. Un arcobaleno di colori per far splendere ogni look.

Per chi fosse interessato c’è anche la collana in parure abbinata sempre in vetro di Murano seguendo l’antica tradizione dei maestri vetrai della Laguna. Una lavorazione artigianale per un bracciale unico nel suo genere.

Bracciali handmade in cuoio unisex realizzati a mano

Fonte Foto Amazon

Ideale sia per lui sia per lei, il bracciale in cuoio unisex realizzato a mano è un accessorio che dà un tocco rock a ogni nostro look. Fresco e giovanile, si adatta a molte occasioni e anche a diversi outfit. Per scambiarsi in coppia i propri bracciali, proposti nei classici colori nero e marrone della materia prima. La chiusura è con bottone automatico.

I bracciali handmade dei maestri artigiani MG propongono cuoio vegetale e sono rigorosamente lavorati mano con tecniche tradizionali.

Bracciali handmade dipinti a mano – L’albero della vita di Klimt

Fonte Foto Amazon

ArteLisanti ci incanta con il suo bracciale dipinto a mano, L’Albero della vita di Klimt. Un accessorio femminile in legno dipinto, rigorosamente Made in Italy, leggermente bombato e sapientemente decorato. È protetto da una resina spessa a effetto vetro, che garantisce la durata nel tempo del dipinto che è un inno alla vita.

Il braccialetto fa parte della linea Falsi d’Autore ed è perfetto per un outfit elegante che si fa assolutamente notare.

Bracciale con catena a spiga

Fonte Foto Amazon

Il brand ilsole propone a tutte le donne eleganti, femminili e sofisticate il suo bracciale a catena a spiga, con galvanica oro chiara e pietra dura centrale color verde acqua. La chiusura è a moschettone e le maglie di regolazione permettono di adattare l’accessorio a ogni polso. Un prodotto che fa parte della vetrina Made in Italy e che è fatto a mano nei laboratori di Firenze del marchio, sfruttando l’ottone galvanizzato oro rosa e protezione caforesi.

Bracciale per chi ama viaggiare unisex

Fonte Foto Amazon

Per tutti gli amanti dei viaggi che non vedono l’ora di prendere un aereo per andare alla scoperta del mondo, Sweet Papillon Milano presenta il suo bracciale da viaggio unisex in acciaio inox. Ideale per coppie di viaggiatori o traveller che amano partire da soli, per poter celebrare la passione che accomuna molte persone in tutto il mondo.

L’accessorio è creato rigorosamente a mano in acciaio inox inossidabile, con mondo smaltato. Il brand milanese propone anche altri prodotti personalizzati in acciaio inox e argento.

Ice Tander – Bracciale uomo donna in acciaio

Fonte Foto Amazon

Non passa inosservato nella collezione di Ice Tander il bracciale da donna e da uomo in acciaio, una catena cubana con diamanti zirconi ce brillano alla luce e donano lucentezza a ogni look. I braccialetti sono fatti d’acciaio, quindi sicuri sulla pelle. La misura standard è di 20 centimetri ma s può regolare, accorciando l’accessorio fino alla misura desiderata.

I bracciali sono resistenti all’acqua e di altissima qualità.

MeMeDIY Bracciale handmade personalizzabile con nome e scritte

Fonte Foto Amazon

MeMeDIY permette a tutti di fare un regalo unico e speciale, con un bracciale con barra personalizzabile dove far incidere nomi, date, frasi e tutto quello che ci passa per la mente. Gli accessori sono in metallo argentato e hanno una lunghezza di 19 centimetri. Delizioso il charm a forma di cuore, ideale per chi vuole fare un dono pieno di sentimento.

Braccialetto Lithotherapy

Fonte Foto Amazon

Infine un accessorio per regalare benessere. Lithotherapy è il bracciale handmade di Coeur de Spinelle in cornalina, la pietra del pensiero, che aiuta a migliorare la concentrazione, incoraggia a riflettere, rinnova il coraggio e la motivazione. Secondo alcune credenze sarebbe in grado di assorbire anche le onde elettromagnetiche ed è fonte di calma e tranquillità.

L’ametista contenuta, invece, scaccia i pensieri negativi, calma lo stress il nervosismo, allevia stati di agitazione. Ideale anche per dormire sonni tranquilli. Diventerà il nostro miglior amico, non riusciremo più a separarci da lui.

Tra i bracciali homemade proposti qui sopra, qual è quello che si avvicina di più al tuo stile?