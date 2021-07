Quali sono i capi perfetti per donne curvy che possiamo acquistare per rifare il guardaroba? Per fortuna da qualche tempo i migliori brand, di lusso e low cost, hanno iniziato a vestire ogni tipo di donna. Non solo le modelle da sfilata, ma anche chi ha qualche curva in più, che ha bisogno di comodità, praticità, ma anche di stile e sensualità.

Le collezioni curvy permettono di vestire ogni donna con eleganza e raffinatezza, per donare look iper femminili in grado di seguire le tendenze del momento in materia di moda. A ognuna il suo mood, a ognuna il suo capo di abbigliamento, a ognuna il suo brand.

Oggi ti proponiamo 10 capi perfetti per donne curvy da acquistare su Amazon, magari approfittando di sconti e offerte.

Costume da bagno due pezzi Tankini

Foto Amazon

Un costume da bagno da donna a due pezzi è quello che ci vuole per godersi una giornata al mare oppure in piscina. Questo modello, che richiama la solarità di un girasole, è realizzato in morbido tessuto di alta qualità. È comodo, resistente e si asciuga rapidamente. Il pezzo di sotto è a vita alta, mentre il reggiseno imbottito sostiene bene il seno.

Il bustino snellisce la figura e segue la naturale femminilità di ogni donna. Ideale per la spiaggia, per la piscina, per la Spa, per le vacanze e per godersi un po’ il sole caldo. Disponibile dalla taglia S alla XXL.

Abito da donna da cocktail

Foto Amazon

In estate le occasioni mondane si moltiplicano. Un bellissimo e coloratissimo abito da donna da cocktail è proprio quello che ci vuole. Yoins propone il suo mini abito ideale per ogni stagione. In estate è perfetto la sera senza niente sotto, mentre in autunno o in primavera possiamo abbinarlo a un paio di leggings o skinny jeans, con una giacca da biker o in denim. Possiamo anche sfruttarlo in inverno.

Disponibile in tanti colori diversi e in tante taglie, dalla XS alla XXL, è in poliestere ed elastan, molto comodo e morbido da indossare e da accarezzare. Un abito a tunica ideale per ogni corporatura, per uno stile casual e femminile che non passa sicuramente inosservato.

Abito lungo con stampa floreale

Foto Amazon

Tanti splendidi motivi e numerosi colori tra cui scegliere, per un abito estivo con gonna lunga ideale per ogni occasione. Il vestito è realizzato in Polyester e in Elastan. È molto leggero e morbido, la vestibilità è assolutamente perfetta. Ideale per look primaverili ed estivi che si fanno notare per eleganza.

Il top dell’abito è più aderente ed elastico, adattandosi bene alla figura femminile. Mentre la gonna è ampia e svasata, per look casual chic da indossare tutti i giorni e a cui abbinare accessori trendy.

Maglia donna lunga a righe maxi colorate

Foto Amazon

Una maglia a maniche corte oversize è sempre l’ideale per creare mille look diversi. Due tasche, in tinta unita o a blocchi di colori, la vestibilità è molto ampia, così da garantire il perfetto risultato con qualunque tipologia di fisico. Il capo è realizzato al 95% in Poliestere e al 5% in Elastan.

Si può abbinare con un paio di jeans, con i tuoi leggings preferiti o con un paio di pantaloni skinny, per creare ogni giorno outfit comodi e pratici, ma al tempo stesso casual chic e iper femminili.

Abito da sera nero elegante con spacchi laterali

Foto Amazon

Per un’occasione importante, ecco un bellissimo vestito da sera elegante ovviamente nero, il colore della sensualità e della raffinatezza. Smanicato, con scollo a V e doppio spacco laterale sulla gonna, propone taglie che vestono ogni donna, fino alla XXL. Ideale per la primavera e per l’estate, è perfetto per una cerimonia.

Possiamo anche indossarlo per una passeggiata in riva al mare la sera, per una festa in città, per un matrimonio, non abbiamo alcun limite. Si può abbinare a scarpe con tacco o ultraflat.

Amazon Essentials – Curvy skinny jeans da donna

Foto Amazon

Direttamente dalla collezione di moda femminile Amazon Essentials, ecco i jeans skinny curvy da donna. Il classico pantalone in denim a cinque tasche realizzato in modo tale da essere indossato ogni giorno ed evidenziare la silhouette femminile con delicatezza e con uno stile unico.

Il pantalone è realizzato al 79% in cotone, al 18% in Poliestere, al 3% in Elastan. Di colore scuro, le taglie disponibili sono dalla 40 alla 54, con diverse opzioni per quello che riguarda la lunghezza del jeans, così da accontentare davvero ogni donna.

Levi’s Plus Size Perfect – T-Shirt da donna

Foto Amazon

Levi’s propone la sua collezione di abbigliamento plus size PL Perfect, proponendo anche una deliziosa t-shirt bianca con delicata stampa con fiori colorati. In cotone al 100%, è proposta in due versioni differente, sempre su sfondo bianco. La manica è corta e la lunghezza arriva fino ai fianchi, per una classica maglietta da indossare in ogni stagione.

Abito da donna colorato estivo oversize

Foto Amazon

Itisme propone questo delizioso abito da donna estivo colorato, disponibile in tantissime tonalità diverse: verde, rosa, rosso, bianco, azzurro, fucsia, nero e anche con maxi stampe floreali. Un abitino a manica corta, oversize e dal taglio vintage, ideale per cocktail, aperitivi, cene, passeggiate lungomare…

Disponibile in molte taglie, è perfetto per look casual chic che si fanno notare. La vestibilità è confortevole.

Abito da spiaggia da donna con manica a tre quarti

Foto Amazon

Delizioso abito da spiaggia Loalirando, per un copricostume dai mille colori diversi: bianco, blu, nero, viola, verde. E con taglie dalla S alla 3XL. Realizzato in tessuto di poliestere di altissima qualità, il vestitino è molto morbido e delicato sulla pelle. Ed è anche elastico e traspirante, comodo da indossare in ogni occasione.

L’abito a camicia in tinta unita ha un design femminile, con manica corta a tre quarti, scollo a V e orlo di lunghezze differente nella parte frontale e posteriore.

Mallimoda abito estivo morbido a girocollo

Foto Amazon

Giallo, nero, rosso, verde: tanti colori per un bellissimo abito morbido estivo da donna con manica corta e vestibilità molto ampia. È realizzato in cotone al 45% e lino al 55%. Il maxi dress è molto bello da indossare per look che si fanno sicuramente notare.

Con taglie disponibili dalla M alla XXL, il vestito è l’ideale con il suo scollo rotondo e il suo ricamo sulla parte inferiore sia per l’estate, sia per la primavera.

Sei pronta a scaldare la carta di credito e a fare spazio nel tuo guardaroba?