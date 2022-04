Le ciabatte a forma di pesce, a quanto pare, sono il must have dell’estate 2022. Dopo averle viste ai piedi di Maria Teresa Ruta al GF VIP 2020, dove la conduttrice ha stupito tutti quanti con look e accessori decisamente originali, ecco che oggi tornano popolari su Instagram. Dove comprare le ciabapesce indossate anche da Michelle Hunziker?

Le ciabatte a forma di pesce, a quanto pare, sono un trend da non sottovalutare per la prossima estate. Un trend decisamente trash, a pensarci bene. Chi mai vorrebbe indossare la fauna marina ai propri piedi per andare in spiaggia, passeggiare in riva al mare, frequentare le piscine nelle giornate più calde o addirittura andare in giro in città?

Eppure, a quanto pare, è un modello di calzatura molto apprezzato. Michelle Hunziker ha deciso di sdoganarlo da quando una sua collaboratrice di Goovi, il marchio di cosmetici dell’ex moglie di Tomaso Trussardi ed Eros Ramazzotti, ha deciso di farle questo dono. E chissà in quanti seguiranno il suo stile la prossima estate.

Se anche tu non riesci a resistere al fascino delle ciabapesce, ecco che su Amazon puoi trovare tanti modelli per ogni gusto. Ciabatte per lui, ciabatte per lei e ciabatte anche per i bambini. Persino a forma di squalo.

Per un’idea regalo originale, le ciabapesce sono l’ideale per lasciare tutti a bocca aperta. La stessa bocca aperta del pesce dove infilare ogni giorno il tuo piedino da Cenerentola per lasciare ogni persona che incontrerai semplicemente senza parole.

Pantofole Asifn a forma di pesce unisex, scarpe creative ideali anche per i bambini, divertenti e originali

Lo store Asifn su Amazon propone le sue pantofole unisex ideali per la spiaggia, la piscina, per uscire dalla doccia con uno stile decisamente creativo. Il design a forma di pesce è unico, tutti si volteranno a guardarti. La scuola è antiscivolo e la calzatura è impermeabili e ad asciugatura rapida, ultraleggera e davvero comoda.

Disponibili nelle taglie che vanno dalla 32/33 (quindi perfette per i bambini) fino alla 48/49, possiamo scegliere tra diversi colori: verde, blu, arancione, grigio/nero. Usa la tabella delle taglie per verificare quella più adatta al tuo piede.

Pesce Forma Spiaggia al Coperto Pantofole Unisex Bagno Slittata Indossare Accogliente Scarpe Creativi Bambini Divertente personalità Animale Sandali (Vert,48/49 EU,29.5CM dal Tallone alla Punta MATERIALE: Il materiale EVA ad alta densità ed elastico del sottopiede piatto scorrevole è molto comodo da indossare tutto il giorno, non tossico per l'ambiente, ma protegge anche meglio i tuoi piedi e prolunga la vita delle tue pantofole.

Design unico: design a forma di pesce unico, le scarpe ti faranno diventare il punto focale della folla, guidando la tendenza con le pantofole.

Antiscivolo: l'esclusiva linea antiscivolo a forma di pesce sulla suola, impermeabile, asciugatura rapida e gioca un effetto antiscivolo, inoltre è ultra-leggero, lo puoi portare ovunque comodamente.

Occasione: questa divertente ciabattina usa anche come scarpe da famiglia. Una buona scelta per indoor, outdoor, doccia, spiaggia, nuoto, passeggiate, shopping al supermercato, festa di amici e così via.

Suggerimenti caldi: per quanto riguarda il cattivo odore di questa pantofola di pesce, perché i prodotti sono appena prodotti, non avrà alcun odore quando viene messo in aria per un tempo più lungo, come due o tre giorni. I materiali sono ecologici, che non influiscono sulla salute. Ti auguro un acquisto felice. Grazie!

Pantofole Asifn a forma di aragosta per l’estate, ciabatte divertenti per uomo, donna e bambino, ideali per la spiaggia

Sempre lo store Asifn su Amazon propone una variante sul tema “ciabapesce”, con le sue pantofole a forma di aragosta ideali per l’estate 2022. Le calzature sono in materiale EVA ad alta densità ed elastico, con soletta interna confortevole per essere indossata tutto il giorno, proteggendo i piedi. Antiscivolo e impermeabile, si asciuga facilmente e le scarpe sono leggerissime.

Disponibili in arancione, rosso e verde, puoi scegliere tra le taglie che vanno dalla 32/33 alla 46/47: quindi sono l’ideale per lui, per lei e anche per i più piccini di casa.

Pantofole di Aragosta Estate Divertente Animale Infradito Bambini Scarpe Spiaggia Carine Donna Sandali Uomo Scivoli Casuali,40/41 EU,Rouge MATERIALE: Il materiale EVA ad alta densità ed elastico del sottopiede piatto scorrevole è molto comodo da indossare tutto il giorno, non tossico per l'ambiente, ma protegge anche meglio i tuoi piedi e prolunga la vita delle tue pantofole.

Design unico: design a forma di pesce unico, le scarpe ti faranno diventare il punto focale della folla, guidando la tendenza con le pantofole.

Antiscivolo: l'esclusiva linea antiscivolo a forma di pesce sulla suola, impermeabile, asciugatura rapida e gioca un effetto antiscivolo, inoltre è ultra-leggero, lo puoi portare ovunque comodamente.

Occasione: questa divertente ciabattina usa anche come scarpe da famiglia. Una buona scelta per indoor, outdoor, doccia, spiaggia, nuoto, passeggiate, shopping al supermercato, festa di amici e così via.

Suggerimenti caldi: per quanto riguarda il cattivo odore di questa pantofola di pesce, perché i prodotti sono appena prodotti, non avrà alcun odore quando viene messo in aria per un tempo più lungo, come due o tre giorni. I materiali sono ecologici, che non influiscono sulla salute. Ti auguro un acquisto felice. Grazie!

Pantofole comode a forma di squalo unisex, per lui e per lei, sandali divertenti e colorati

Se in casa adorate cantare Baby Shark oppure amate la saga di film lanciata dal grande regista americano Steven Spielberg dedicata a questi giganti del mare, ecco che su Amazon possiamo trovare anche le pantofole comode, per lui e per lei, a forma di squalo. Il materiale esterno è sintetico (PVC confortevole, pratica, morbida, traspirante e antiscivolo), mentre la calzata è comoda e confortevole. La scarpa è molto leggera, ma anche resistente ed elastica.

Sono disponibili nelle taglie dalla 34/35, quindi perfette per i bambini, alla 46/47, quindi unisex. Consulta la tabella delle taglie per maggiore sicurezza. Le puoi trovare nei colori rosa, grigio, arancione, nero, verde e blu.

Pantofole comode, per uomini e donne, unisex, con squalo, per pesce, scarpe cartoon, sandali divertenti, Colore: rosa., 42/43 EU [Design originale] Progettato dai nostri designer che si riferiscono al prototipo di squalo per creare una graziosa e comoda pantofola di squalo

[Materiale in PVC confortevole e antiscivolo, comodo, morbido e traspirante: sia in viaggio o a casa, offre una sensazione confortevole.

Pantofole a forma di squalo, 6 colori, per uomini, donne, bambini, disponibili in diverse misure

Leggero e confortevole: design leggero, comodo da indossare

Le pantofole sono realizzate in un materiale forte, leggero, elastico e resistente agli urti.

Uniqstore, ciabatte creative Tricky Fish a forma di pesce, da spiaggia

Il brand Uniqstore fa la gioia di tutti gli appassionati di pesca, con le ciabatte creative Tricky Fish, a forma di pesce, ideali per la spiaggia, per la piscina, ma anche per stare in casa con comodità. Il materiale esterno è sintetico e il tacco della scarpa è alto circa 1 centimetro. Sono unisex da adulto, disponibili su Amazon in diverse misure e nel classico colore grigio che si attribuisce ai pesci.

Ciabatte a forma di pesce unisex per bambini, donne e uomini disponibili in molte taglie e diversi colori

Unisex anche questo modello di ciabatta a forma di pesce, pensato anche per i bambini, in vendita sullo store di Asifn su Amazon. Disponibile in diverse taglie e in diversi colori, possiamo scegliere il modello più adatto, potendo contare su una calzatura antiscivolo, comoda, pratica da indossare indoor e outdoor. Ideale ad esempio per il mare, per la piscina, per fare la doccia in palestra, ma anche per andare a fare la spesa.

Disponibile in grigio, ma anche in verde, blu e arancione, puoi trovare la taglia migliore per i bambini, per lei e anche per lui, fino alla 49!

Oltre alle originali ciabatte a forma di pesce (per essere trendy e originali come Michelle Hunziker), su Amazon potrai trovare tanti altri modelli di pantofole!