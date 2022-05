I costumi da bagno interi da donna sono l’ideale per affrontare l’estate 2022: i modelli da indossare, per seguire i trend della stagione calda, sono davvero tantissimi. Ogni donna può scegliere lo stile che preferisce per sentirsi sempre a suo agio, al mare o in piscina, e sentirsi bellissima in ogni occasione.

Per lungo tempo i costumi interi sono stati relegati in un angolo del guardaroba femminili. I bikini hanno dominato in modo indiscusso per decenni, fino a quando l’intero non ha trovato la sua nuova strada per esprimersi, proponendo tantissimi look differenti.

Su Amazon possiamo acquistare tantissimi modelli di costumi da bagno interi da donna per venire incontro alle esigenze di ogni look. Per la spiaggia, per la piscina, per una festa in riva al mare: tantissimi gli stili tra cui scegliere, potendo contare sulla serietà dell’e-commerce.

Compri il tuo costume intero, lo provi comodamente a casa e poi decidi se tenerlo o restituirlo. Potendo sempre contare su spese di spedizione e resi gratuiti, facili da gestire dal tuo account.

Cosa aspetti, allora? Ecco 6 modelli di costumi da bagno interi da donna che vanno particolarmente di moda in questa calda estate.

Cupshe, Costume da bagno intero da donna con collo alto ed effetto modellante sulla pancia

Sul suo store di Amazon Cupshe propone il suo costume d a bagno con flirty cut out, increspato sul davanti per modellare il corpo femminile. Il retro dispone di comodi lacci per una vestibilità migliore. Push up con imbottitura rimovibile, è realizzato all’80% in poliestere e al 20% i n Spandex.

Il costume da bagno intero con collo alto lo puoi trovare in tanti colori: turchese, arancione, blu, nero, viola, rosa, verde. Ma anche con diversi motivi floreali. Le taglie a disposizione vanno dalla XS alla XXL: consulta la tabella delle taglie per una scelta più accurata. Si deve lavare, anche in lavatrice, ma con acqua fredda, senza candeggina.

CUPSHE Costume da Bagno Intero da Donna con Collo Alto e Controllo della Pancia, XL Design: costume da bagno con collo alto e controllo della pancia

Informazioni sullo stile della tazza: con tazze imbottite

Cura dell'indumento: lavare regolarmente. Consiglia con acqua fredda. Non usare candeggina. Non asciugare in asciugatrice.

Occasione: migliori regali di festa per mamma, moglie, fidanzata o donne che ami.Perfetto per vacanze tropicali, estate, spiaggia e piscina, luna di miele, crociera.

Dimensioni del corpo: le dimensioni di un corpo umano. / 38B; XL: 38D / 40B / 40C / 40D; XXL: 40A / 40B / 40C / 40D)

La Blanca, Costume da bagno intero da donna a fascia increspata

Lo store La Blanca su Amazon, invece, propone il comodo costume intero con spalle scoperte e fascia increspata. Bellissimo il volant sulla spalla, per un look più elegante e ricercato. Le ruche lungo le cuciture laterali garantiscono un effetto WOW modellando il corpo femminile. I laccetti sono rimovibili: la vestibilità è sempre ottimale.

Disponibili tanti colori diversi e anche tante taglie differenti. Realizzato in poliammide all’83% e in Elastan a l 17%, il costume da bagno si può lavare solo a mano, su consiglio del produttore.

La Blanca - Costume intero da donna, taglie forti - Rosso - 22W Costume da bagno estivo firmato La Blanca – Questo costume da bagno con volant da spalla ti farà votare meglio in spiaggia. Rouching lungo le cuciture laterali nasconde la sezione centrale e migliora la forma a clessidra. Cinghie rimovibili, coppe e copertura posteriore completa consentono una vestibilità ottimale quando si mostra qualche spalla. Controllo pancia integrato per mantenere un aspetto elegante.

OPZIONI TESSUTO A MAGLIA E COLORE SOLIDO — Scegli tra l'opzione di colore che meglio si adatta al tuo stile, oppure scegli uno di ciascuno da mescolare e abbinare. Il tessuto ruvido abbozza il motivo per un maggiore dettaglio, leviga e appiattisce le curve mentre mostri il tuo bagliore estivo in bronzo.

SLIMMING PLUS SIZE - Il costume da bagno da donna in taglie forti combina stile chic con fiducia. Le proprietà personalizzate di tonificazione della pancia creano un effetto dimagrante che ti farà sembrare elegante e liscio, sulla riva o in piscina. Il supporto e la copertura ti faranno sentire al meglio.

Personalizza la tua taglia – Consulta la nostra guida di adattamento cliccando su "Tabella delle taglie" sopra per determinare quale misura si adatterà.

Per altre opzioni: clicca sul nostro logo qui sopra per visitare la nostra pagina del negozio e guarda questo costume da bagno da donna La Blanca taglie forti dalla spalla volant costume intero e altri stili all'interno della collezione Island Goddess.

Arena Makimurax, Costume intero da donna Coppa B, Costume da bagno modellante Bodylift coni tecnologia Power Mesh e tessuto Sensitive Fit, Resistente al cloro

Sullo store Arena di Amazon possiamo trovare tanti modelli di costumi da bagno ideali anche per la piscina, perché altamente resistenti al cloro e performanti per nuotare. Disponibile in nero e in blu in diverse varianti di colori e di abbinamenti e nelle taglie dalla 40 alla 56, il costume intero da donna sostiene perfettamente le forme del corpo femminile grazie alla tecnologia bodylift che modella, scolpisce, sostiene e dà comodità. La fascia modellante con tecnologia Power Mesh modella nella zona della pancia.

Realizzato in poliammide al 68% e in Elastan al 32%, si può lavare a 40 gradi, evitando di stirare, candeggiare o asciugare in asciugatrice. Il costume dispone anche di una protezione uv upf 50+. Resistente al cloro, si asciuga molto velocemente.

Arena W Makimurax, Costume da bagno, Donna, Nero (Black/Pink), 42 IT Sostegno: la tecnologia conformata Bodylift offre comodità, scolpisce e sostiene il corpo in modo naturale

Modellante con Power Mesh integrato, bustino integrato, spalline regolabili, coppa B

Tessuto Arena Sensitive: Protezione UV UPF 50+, resistente al cloro, asciugatura rapida

Hilor, Costume intero da donna UPF 50+, per allenamento sportivo

Il brand Hilor presenta il suo costume intero da donna monospalla disponibile in tanti colori e motivi, anche floreali. Disponibile nelle taglie dalla 36 alla 52, dispone di un morbido cuscinetto Removalbe che dà supporto e sostiene. Il tessuto è elasticizzato così da dare il massimo comfort anche durante le attività sportive in spiaggia o in piscina. Realizzato in poliammide all’80% e in Elastan al 20%, meglio lavarlo a mano in acqua fredda.

Il costume ha una protezione UPF 50+.

Hilor - Costume intero da donna UPF 50+, per allenamento sportivo Motivo floreale nero. 52 Off la spalla costume da bagno un pezzo caratteristiche volant trim; asimmetrico una scollatura spalla;

Dettagli increspati frontali offrono forma e silhouette dimagrante.

Costumi da bagno completamente foderati, pannello in rete di controllo della pancia.

Imbottiture per reggiseno rimovibili, morbide, reggiseno con ripiano anteriore circondato per aggiungere supporto al busto

Copertura posteriore moderata.

Costume intero da donna monospalla, monokini trasparente per il mare e la piscina, color nero

Invece, Inception Pro Infinite propone il suo monospalla intero da donna con parti trasparenti, proposto in un bel nero e nelle taglie morbide dalla XL alla XXL. Il costume è in tessuto sintetico, comodo e pratico per il mare e la piscina, ma anche femminile e sensuale per un party in spiaggia.

Yuson Girl, Costume da bagno intero con push up a righe floreali

Infine, lo store Yuson Girl propone il suo bellissimo costume da bagno in stile retrò, proposto a righe sottili in blu, nero e rosso o righe più ampie in blu, nero e rosso, ma anche in tinta unita black o con stampa floreale. Lo puoi acquistare nelle taglie dalla S alla XXL. Il costume da bagno monopezzo elastico propone allacciatura comoda e pratica. È in morbido tessuto elasticizzato di alta qualità e asciuga molto velocemente.

Facile da indossare e comodo da sfoggiare in ogni occasione, il tessuto è molto morbido al tatto ed esalta le naturale curve femminili. È realizzato in nylon all’82% e in Elastan al 18%. Si può lavare solo a mano.

Yuson Girl Bikini Intero Sexy Donna,V Neck Swimsuit Bikini Push Up,Costume da Bagno a Righe Floreali,Pizzo Cutout Costume da Bagno Donna Beachwear Mare Spiaggia(Blu, M) DESIGN: costume da bagno monopezzo elastico in grado di mostrare completamente le gambe lunghe. La speciale balza a doppia increspatura e il design del collo allacciato sulla spalla mostrano la curva del tuo corpo. Il reggiseno imbottito offre il massimo supporto. È una buona opzione per donne e ragazze.

MATERIALE: realizzato in morbido tessuto elasticizzato di alta qualità ad asciugatura rapida. L'eccellente artigianato, delicato sulla pelle, lo rende molto facile e comodo da usare. Molto morbido al tatto e all'usura, il design speciale solleverà la tua bella curva di forma per indossare questo costume da bagno.

I vestiti si abbinanoi: ottimo con cappello floscio, occhiali da sole e sandali per vibrazioni lussuose, un pezzo alla moda ti mantiene chic indipendentemente dall'attività. Adatto per spiaggia estiva, festa a bordo piscina, sport acquatici, nuoto.

OCCASIONE: questo costume da bagno è perfetto per vacanze tropicali, estate, spiaggia, nuoto, piscina, ecc. Le donne adorabili hanno bisogno di un costume da bagno unico, questo costume da bagno è adattato per fotografare, festeggiare e camminare con il tuo amante. Questo costume sarà la migliore opzione per la tua vocazione estiva. Sarai un bellissimo paesaggio sulla spiaggia.

DIMENSIONE: per ulteriori informazioni dettagliate sulla dimensione. Si prega di leggere la tabella delle taglie nelle immagini dei prodotti. Non esitare a contattarci in caso di domande sul prodotto o sulle dimensioni. Grazie!

