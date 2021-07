I costumi da bagno retrò sono tornati di moda. Sei pronta a fare un tuffo nel passato, nei mitici anni Cinquanta, quando le pin up facevano girare la testa a tutti quanti? In spiaggia per prendere il sole, in riva al mare per un aperitivo con le amiche o a bordo piscina con un drink in mano, non c’è niente di meglio per celebrare la tua naturale femminilità.

Anche la moda mare è stata travolta dall’onda dello stile vintage. Nell’estate 2021 saranno ampiamente rappresentati da modelli diversi che richiamano i bei tempi andati. Il ritorno al passato nel campo della moda è sempre una piacevole riscoperta di linee, forme, volumi, stampe, che rendono onore alla silhouette femminile. Un guardaroba vintage è quello che ci vuole per poter riscoprire la nostra naturale femminilità. Tante celebrities e influencer hanno già sfoggiato i loro bikini preferiti. E tanti brand hanno arricchito le loro collezioni con modelli assolutamente irresistibili.

In particolare lo stile pin up degli anni Cinquanta sembra essere tornato di gran moda. Costumi da bagno eleganti, femminili, che seguono le curve femminili con dolcezza, per modelli di bikini e anche di costumi interi che diventano nuovamente trendy in questa calda estate 2021. Per un abbigliamento da spiaggia, da mare, da piscina che si rifà alle splendide donne di più di mezzo secolo fa.

Sei pronta, dunque, a scoprire i migliori costumi da bagno retrò da donna che si possono acquistare, magari in offerta, su Amazon? Buono shopping a tutte quante.

Costumi da bagno retrò da donna Viloree a vita alta

Foto Amazon

Se cerchi un modello di costume da bagno da donna a vita alta in due pezzi, ecco il bikini firmato Viloree, un brand che su Amazon ha uno store davvero molto interessante. Disponibile in tre colorazioni diverse (stampa a quadrettini rosa e blu e totally black), questo costume stile anni Cinquanta è l’ideale per un perfetto effetto vintage pin up. Il costume da bagno è realizzato in Poliestere all’82% e in Elastan al 18%.

Per scegliere la taglia giusta del costume da bagno dai un’occhiata ai riferimenti, sia per lo slip, a vita alta, sia per il reggiseno, che è l’ideale anche per chi ha un seno molto abbondante. Le coppe sono morbide e cucite con effetto push up. La mutandina, invece, segue le curve femminile con morbidezza e comodità. I materiali sono di altissima qualità e le spalline sono regolabili. Bello da vedere, pratico da indossare.

Per prenderti cura del tuo costume da bagno da pin up, ricordati di lavarlo sempre in acqua fredda e di non usare mai l’asciugatrice per asciugarlo.

Bikini retrò Shekini in tre colori

Shekini propone il suo bikini a due pezzi con motivo floreale in tre colori diversi (nero, rosso e viola). Una stampa a colori pieni per conquistare ogni donna romantica con uno stile senza tempo come quello delle ragazze pin up degli anni Cinquanta. Il taglio è morbido, i dettagli raffinati, per un modello di abbigliamento beachwear comodo e pratico da indossare da mattina a sera.

Il bikini avvolge con delicatezza il corpo della donna, delineandone le curve e mettendo in mostra la nostra naturale bellezza. L’imbottitura presente nel reggiseno del bikini è rimovibile e le spalline sono regolabili. Il top contiene bene anche i seni più abbondanti, grazie allo scollo a V, mentre lo slip a vita alta segue le curve senza costringerle.

I colori del bikini sono forti e intensi e per prendersi cura di loro basterà utilizzare acqua fredda ed evitare l’asciugatrice. I tessuti di altissima qualità garantiscono una durata impeccabile nel tempo.

Bikini retrò a vita alta Angerella

Foto Amazon

Angerella propone la sua linea di costumi da bagno a due pezzi da donna vintage, con slip a vita alta. Il top propone un’allacciatura dietro al collo che si può regolare e un gancio sulla schiena. Alcuni modelli hanno sottili bretelle regolabili e una fascia flessibile all’altezza della schiena. Il reggiseno ha una piccola imbottitura e il ferretto, per sostenere anche le taglie più generose. Lo slip a vita alta propone una sgambatura bassa, con una leggera allacciatura frontale per far sembrare la figura più snella.

I costumi da bagno del marchio sono realizzati in Poliammide all’82% e in Elastan al 18%. Deve essere lavato a mano separatamente per mantenere la qualità dei materiali intatta. E il prodotto non va assolutamente stirato o messo in asciugatrice.

Scegliere la taglia utilizzando il suggeritore a disposizione su Amazon non è difficile. Sarà più complicato trovare il colore più adatto alle proprie esigenze, visto che sono davvero tantissimi.: verde menta, rosso, a pois neri, arancione, azzurro, con stampa nera e gialla, multicolor, navy, con stampe floreali, rosa intenso, verde, viola, nero, a pois e molti altri ancora.

Costume da bagno a vita alta Bslingerie

Foto Amazon

Bslingerie presenta la sua interessante linea di bikini retrò, dalla vestibilità comoda che ci permette di acquistare il costume da bagno della taglia abituale. Potendo anche contare su suggerimenti e su diversi modelli tra cui scegliere. Si va dalla taglia S alla 4XL, così da vestire ogni donna con lo stile più adeguato. I modelli sono realizzati in Poliammide all’80% ed Elastan al 20%.

Il capo di abbigliamento swinwear comprende un top modellato Halterneck e uno slip a vita alta, che copre l’addome, quindi ideale anche per le donne in dolce attesa o per chi vuole modellare con dolcezza e delicatezza il proprio corpo.

Il costume è disponibile in tante taglie differenti e in diversi colori: rosso a strisce con dettagli di bottoni sullo slip, Été Bleu, Nero a pois, Nero con stampa floreale, Blu con i pois, a quadratini bianchi e blu, con stampa Damier e Damier Rouge, a pois bianchi su sfondo giallo.

Costumi da bagno retrò stile anni Cinquanta firmati JFAN

Foto Amazon

JFAN presenta i costumi da bagno vintage a vita alta, bikini in nylon e spandex per un modello ampio e comodo, che veste un po’ di più delle normali taglie: da tenere in considerazione quando si acquista online. Il tessuto è molto morbido e di alta qualità. Si asciuga rapidamente, è molto elastico e permeabile ed è così confortevole che non sembrerà di indossarlo, anche da mattina a sera.

L’allacciatura sul collo e sulla schiena è ovviamente regolabile, per un top a triangolo con imbottitura push up rimovibile. Lo slip è a vita alta, facile da indossare e con un taglio che rende ogni corpo più femminile e unico. Il costume da bagno perfetto per prendere il sole in riva al mare, per nuotare, per una giornata in piscina, per una festa in spiaggia e per molte altre occasioni.

Il costume da bagno vintage è disponibile in diverse varianti di colore. Con stampa floreale, con motivo Vichy bianco e nero, totally black, a pois bianchi su sfondo rosso, totally red, con stampa floreale nei toni del blu e del viola, verde scuro.

Che modello di costume da bagno retrò preferisci per questa estate 2021?