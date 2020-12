Non chiamatelo capo d'abbigliamento sportivo: ecco come costruire dei look chic con una felpa

Non badate a ciò che dice la gente rispetto ai capi d’abbigliamento sportivi, in questo articolo vi spieghiamo come indossare una felpa in modo chic e creare dei look incredibili per ogni occasione.

Come indossare una felpa in modo chic: trucchi e consigli

Non chiamatelo solo capo d’abbigliamento, la felpa è un vero e proprio must have che tutte le donne devono sempre avere nell’armadio. E non solo per costruire dei look sportivi, ma anche per creare outfit sorprendenti, comodi e davvero glamour.

Amate dalle fashion blogger e dalle influencer, rilanciate anche dagli stilisti più famosi, ecco come indossare una felpa in modo chic e sfoggiarla in ogni occasione.

Un capo d’abbigliamento sportivo per creare un look glamour

La felpa non è semplicemente il capo per le più sportive ma è diventata un vero dettaglio di stile da mixare e da indossare senza remore. Si tratta di un capo d’abbigliamento soffice e confortevole che siamo abituate a indossare soprattutto a casa o in occasione di corse e sport.

E invece, ecco che grazie alle tendenze di strada, abbiamo scoperto come indossare questo capo d’abbigliamento in modo chic e vi illustriamo gli abbinamenti perfetti da provare subito!

Indossare una felpa in modo chic: gli abbinamenti

Il primo abbinamento che vi proponiamo per indossare una felpa in modo chic è quello che prevede l’utilizzo di jeans e tacchi. Felpa e jeans, infatti, è una combinazione vincente che ha segnato i look di intere generazioni. I tacchi lo rendono assolutamente glamour.

Il secondo abbinamento, invece, prevede l’utilizzo di una gonna a pieghe e di calzettoni fino al ginocchio con una scarpa stringata: con questo mix and match richiamerete gli outfit tipici delle collegiali. Ovviamente, non dimenticate la felpa.

Il terzo abbinamento per prevede la scelta di indossare un blazer o una giacca con un pantalone classico a sigaretta. In questo caso, oltre che glamour, il look sarà elegante e assolutamente originale.