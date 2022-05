Per la Festa della mamma, Pandora ha una serie di idee regalo che possono sempre fare al caso nostro, non solo per la giornata dedicata alla figura materna. La Festa della mamma si celebra nel nostro paese nella seconda domenica del mese di maggio, il mese dedicato a Maria, la mamma di Gesù.

Sono tanti altri i Paesi del mondo in cui la celebrazione avviene proprio in questa data mobile, mentre ci sono altri stati in cui la data è un’altra. Ad esempio in Albania si fa coincidere la Festa della mamma con la Festa della donna, che invece noi celebriamo l’8 marzo.

Solitamente nel giorno dedicato alle madri, i figli fanno un dono speciale che possa raccontare di tutto l’amore che provano per la donna che li ha amati fin dal momento in cui ha saputo della loro esistenza, crescendoli con amore fin dal grembo materno.

Se i bambini più piccoli di solito preparano lavoretti fai da te e disegni per la Festa della mamma, i figli più grandicelli possono pensare anche a un dono prezioso e unico. E il brand Pandora ha i charm perfetti da donare per celebrare con stile la figura materna.

Su Amazon Pandora ha uno store ricco di proposte non solo per questa celebrazione: le idee regalo che possiamo trovare sono semplicemente bellissime e sicuramente le nostre mamme gradiranno ogni nostro dono, soprattutto se accompagnato da un dolce pensiero dedicato a loro.

Pandora Donna Bead Charm in argento (797778)

Da Pandora per la Festa della mamma ecco il bellissimo Bead Charm in argento sterling 925 senza pietra, con scritta “Mom”, con il cuoricino al posto della “o” (Mom in inglese significa proprio mamma).

Il regalo perfetto per ogni madre: l’articolo non viene però spedito con una scatolina come confezione regalo, che invece dovrà essere acquistata a parte come riportato dal brand sullo store Amazon. Se il charm viene girato si può leggere la scritta “WOW”. Il charm, che fa parte della collezione Pandora People, è compatibile con i bracciali della collezione Pandora Moments.

Pandora Donna argento Bead Charm 797778 Mum Script

Regalo perfetto per la festa della mamm

Le vocali vengono sostituite da un cuore aperto

Motivo: Mum

L'articolo non verrà spedito in una scatola. Questo deve essere acquistato separatamente

Ciondolo in argento sterling a forma di cuore e con simbolo dell’infinito per la Festa della mamma by Pandora

Su Amazon lo store Pandora propone anche il suo ciondolo in argento sterling 925 a forma di cuore con simbolo dell’infinito, per raccontare il legame eterno e indissolubile che c’è tra ogni madre e i suoi figli. “Love You Mum Infinity Heart” è un charm in argento lucidato realizzato con una forma a cuore con involucro a forma di infinito e dettagli di piccoli cuori intagliati.

C’è anche una piccola incisione sul lato del cuore che mostra le parole “Love you mum“, con dettaglio a forma di cuore al posto della “u”. L’articolo non è spedito con una confezione regalo o una scatolina che deve essere acquistata separatamente.

Ciondolo in argento sterling a forma di cuore e infinito Love You Mum Infinity Heart

Questo ciondolo a forma di cuore con simbolo dell'infinito in argento Sterling lucidato è realizzato con una forma a cuore con un involucro infinito con dettagli a forma di cuore intagliati

Una piccola incisione sul lato del cuore mostra le parole "Love you mum", che contengono un ulteriore dettaglio a cuore al posto della "u"

È la rappresentazione del collegamento stretto tra i membri della famiglia.

L'articolo non verrà spedito in una confezione o scatola. Questa deve essere acquistata separatamente.

Pandora, Pendente da donna in oro rosa (787247NLCMX)

Delizioso e romantico il pendente di Pandora a forma di cuore in argento e oro rosa ideale come regalo per la Festa della mamma. Il prodotto è realizzato in argento sterling 925 e in oro rosa Pandora, con pietre cristallo viola e zirconia cubica trasparente. Il ciondolo a forma di cuore ha piccoli cuori aperti sulla base, di cui uno è rosa.

Il prodotto non è disponibile in una scatola griffata Pandora, perché questa è venduta separatamente. Viene spedito all’interno di un semplice sacchettino trasparente.

Pandora Pendente Donna Oro_Rosa - 787247NLCMX Nota! L'articolo viene fornito senza il certificato in quanto non può essere allegato all'articolo.

Nota! Questo prodotto non è disponibile in a Pandora scatola, la scatola è venduta separatamente. L'articolo viene fornito solo in un sacchetto trasparente

Materiale Argento sterling 925 / Pandora Rosa

Pietre Viola, Cristallo Viola / Zirconia Cubica Trasparente

Ciondolo a forma di cuore con piccoli cuori aperti di cui uno in oro rosa

Pandora, Cuore in argento per la Festa della mamma con zirconi (791881PCZ)

Bellissimo il charm a forma di cuore con scritta Mom, con lettera “o” al centro sostituita con cuoricino impreziosito da zirconi viola. Un ciondolo che ha due zirconi rosa su ogni lato, per dare un tocco di colore e di stile in più a ogni braccialetto.

Ovviamente il prodotto arriva con la garanzia del brand ed è anche disponibile la confezione Pandora per far diventare il charm una perfetta idea regalo per la Festa della mamma.

Pandora, Charm bicolore “Love You Mum” con cuore in lega di metallo placcata in oro rosa 14 carati e argento sterling, ciondolo che fa parte della collezione Pandora Moments

Per dire grazie alla propria mamma per tutto quello che ha fatto per noi, ecco il charm bicolore di Pandora con scritta “Thanks for being my Mom“, grazie per essere la mia mamma, con lettera “o” in Mom sostituita da un cuoricino. Il charm fa parte della collezione Pandora Moments ed è realizzato in lega di metallo placcato in oro rosa a 14 carati.

Per dire alla propria mamma che è la migliore del mondo, ecco un ciondolo che sicuramente sarà apprezzato dalla donna più importante della tua vita. Il prodotto non è in vendita con una scatola come confezione regalo, che però si può acquistare separatamente.

Pandora Charm bicolore Love You Mum cuore con lega di metallo placcata in oro rosa 14 carati e argento Sterling dalla collezione Pandora Moments Mostra alla tua mamma con il cuore "Love You Mum" che è la mamma migliore del mondo

Regalate un ricordo del vostro rapporto speciale, che scalderà il vostro cuore ogni giorno con questo ciondolo a forma di cuore bicolore

Questo ciondolo a forma di cuore con incisione "Thanks for being my mum", "Love" e "You" è un segno di apprezzamento per la persona più importante della tua vita

Dalla collezione Pandora Moments

Il prodotto non verrà spedito in una scatola. Questa deve essere acquistata separatamente

Pandora, Bead Charm da donna in argento (797059NSP)

Il Bead Charma Pandora in argento sterling 925 è il dono perfetto non solo per la Festa della mamma, ma per ogni occasione in cui vogliamo celebrare la donna più importante della nostra vita.

Il ciondolo propone le tre lettere che compongono la parola “Mom”, che in inglese significa mamma, con cuoricini a rendere ancora più dolce questo dono. Il ciondolo originale non viene spedito con la sua scatola, che però si può comprare separatamente.

Per la Festa della mamma non solo Pandora propone le sue splendide idee regalo. Ecco altre proposte da trovare su Amazon per fare felice ogni madre nel giorno dedicato alla figura materna. In Italia si festeggia la seconda domenica del mese di maggio, ricordalo.