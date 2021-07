I gioielli personalizzati handmade sono sempre un’ottima idea regalo da fare e da farsi. Realizzati a mano, questi preziosi potranno rendere ogni donna davvero unica, ricreando dei look affascinanti e bellissimi da ammirare e da indossare. Idee regalo che si faranno sicuramente notare.

Orecchini, collane, braccialetti, anelli e molto altro ancora. Tantissimi gioielli fatti su misura per le nostre esigenze, seguendo i nostri gusti e le nostre preferenze. Così da avere tra le mani un oggetto davvero unico nel suo genere, che ci renderanno bellissime e affascinanti.

I regali personalizzati e fatti a mano sono sempre da preferire. Lo sapevi che su Amazon c’è una sezione dedicata proprio all’handmade dove potere trovare sempre i doni migliori da fare all’amica del cuore o, perché no, anche a noi stesse?

Ecco allora i migliori gioielli personalizzati handmade da comprare su Amazon subito!

Gioielli personalizzati handmade: Artlinea, Collana in Oro 18 Carati

Fonte foto Amazon

Per tutti gli appassionati di collane con i nomi, ecco la collana in oro 18 carati personalizzabile con ogni nome di Artlinea. Si può scegliere la dimensione piccola o quella grande. E con diamantino o meno. La lunghezza della catena è di 43 centimetri mentre la chiusura è a moschettone.

La collana è personalizzabile con scritta in corsivo: il gioiello Made in Italy arriva a casa in un’elegante scatolina regalo, così da rendere la collana il gioco perfetto per compleanni, anniversari, matrimoni, fidanzamenti e molto altro ancora. Ogni collana viene realizzata al momento dell’ordine, così sarà sempre unica e perfetta per le tue aspettative.

MeMeDIY Bracciale con Barra Personalizzata

Fonte foto Amazon

MeMeDIY propone, invece, il suo bracciale con barra personalizzata, dove si può incidere quello che si vuole. Un nome, una data, una piccolissima frase. Il gioiello personalizzato handmade è in acciaio inossidabile, con cuore a completare il perfetto regalo per ogni occasione.

È disponibile nei colori silver, rose-gold, gold e black. Il servizio di incisione è offerto gratuitamente, semplicemente cliccando su Personalizza ora per poter rendere davvero unico e speciale il bracciale. La lunghezza è di 190 mm. La larghezza del collegamento è di 5 mm. La dimensione della barra è 35 mm * 5 mm.

Gioielli personalizzati handmade: collana pendente in Argento sterling 925

Fonte foto Amazon

Il brand Dandelion Wish Co. presente un bellissimo ciondolo con dente di leone e ali d’angelo, un pendente per una collana in argento sterling 925 con confezione regalo incluso. Questo marchio è specializzato nel creare gioielli personalizzati handmade.

Tutti i prodotti sono fatti a mano con materiali di alta qualità e consegnati in pacchi regalo totalmente riciclabili. La collana fatta a mano è composta da una catena a serpente in 925 argento sterling placcata, una sfera di vetro con semi di dente di leone e ali d’angelo del Tibet in argento.

Collana Famiglia – Ciondolo famiglia

Fonte foto Amazon

Per chi vuole celebrare la sua famiglia, ecco la collana famiglia con ciondolo personalizzabile che racchiude le persone più importanti della nostra vita. Il ciondolo è realizzato a mano con la tecnica della resina colata. L’immagine è modificata al computer, stampata e ricoperta poi di resina trsparente, per proteggere il ciondolo.

Si può anche ricevere solo il ciondolo senza catenina. Con lo stesso sistema si può realizzare anche un portachiavi. Il ciondolo è disponibile in due misure, 2m5 centimetri e 3 centimetri. La catena usata è a piccole sfere ed è lunga circa 80 centimetri. Il prodotto è spedino in una bustina trasparente, ma si può scegliere il pacchetto regalo.

Collana in Argento Sterling con Mezzaluna Personalizzata

Fonte foto Amazon

Bellissima la collana in argento sterling con mezzaluna personalizzata di Floradora Boutique. Una collana a falce di luna ideale come regalo di compleanno. si può personalizzare sul davanti e sul retro con massimo 8 caratteri. Si può indossare da solo o stratificato con altre collane a tema. E si può aggiungere anche un cristallo Swarovski bianco opale sfaccettato. La collana è realizzata in argento sterling 925 e la luna misura circa 2 centimetri. Disponibile anche il pacchetto regalo.

Orecchini Mucho Amor con nome personalizzabile

Fonte foto Amazon

Se ti piacciono di più gli orecchini, ecco il modello Mucho Amor con nome personalizzabile di Moun Jewels. Gli orecchini hanno il nome e un cuore. Le lettere i/o/a sono infatti sostistuite con un cuore. Disponibile nei colori argento bianco, rosato, oro. Il nome va indossato sul lobo sinistro e il cuore sul destro. Il nome, però, deve essere composto da un massimo di 7 lettere.

Gioielli personalizzati handmade: ciondolo stella in argento sterling 925

Fonte foto Amazon

Per ogni occasione, ecco che Dandelion Wish Co. ha il gioiello giusto, come questo modello di collana fatta a mano con catena in 925 argento sterling placcata e sfera di vetro da 20 millimetri, con vetro super resistente, che all’interno contiene i semi di Dente di leone. Il ciondolo è accompagnato da un charm a forma di stella d’argento. Realizzato in Australia, viene consegnato dal Regno Unito. Possiamo scegliere tra tanti ciondoli diversi, ricevendo sempre il gioiello in un elegante pacchetto regalo riciclabile.

Bracciale rigido in argento 925 con incisione personalizzata

Fonte foto Amazon

Gioielli di Dafne fa la gioia i tutti gli appassionati di gioielli personalizzati handmade con il suo bracciale rigido in argento 925 con incisione personalizzata. Si possono fare scritte internamente che esternamente. E il modello è unisex, un’idea regalo perfetta da condividere anche in coppia. Si possono usare tutte le frasi che si vogliono per personalizzare il braccialetto. Il prodotto è Made in Italy, fatto a Torino.

Collana Pendente Memoria Hip Hop

Fonte foto Amazon

Da Viboos la collana pendente Memoria Hip Hop personalizzata, con immagine e incisione con un testo a propria scelta. Disponibile in tanti colori diversi e con differenti misure, l’incisione laser è gratuita. Il ciondolo può essere personalizzato sui due lati, anche con un’immagine o una foto scelte e inviate per la personalizzazione. Il ciondolo a medaglio a le ali ad angolo e la forma arrotondata, mentre deliziosi zirconi artificiali lo illuminano.

Collana con nome personalizzabile, anche con due nomi

Infine, JewelryHunter presenta la sua collana personalizzabile con uno o due nomi pendenti. Molto elegante, la catena ha una lunghezza di circa 45 centimetri ed è realizzata in argento 925. Il gioiello è impreziosito da zirconi, mentre la doratura è disponibile in oro e in oro rosa. Il prodotto è fatto a mano e ognuno è unico nel suo genere. I tempi di produzione per questo sono un po’ più lunghi, ma quando si parla di gioielli personalizzati handmade è assolutamente normale e comprensibile.

Che dici, è ora di fare un po’ di shopping?