Impermeabile antipioggia ripiegabile, 5 modelli per lei

Un impermeabile antipioggia ripiegabile non deve mai mancare nel bagaglio delle vacanze, quando partiamo per una passeggiata in montagna o per un’escursione in bici, in caso di concerti o altri eventi all’aperto in cui il tempo è incerto e il meteo ci suggerisce prudenza. I modelli per lei, molto spesso unisex e disponibili anche in taglie più piccole, per i bambini, sono tanti.

Su Amazon possiamo trovare tanti modelli di antipioggia comodi da avere sempre con sé: all’occorrenza li possiamo indossare velocemente e quando non servono più possiamo ripiegarli e metterli nello zaino, anche all’interno di pochette dedicate, per non bagnare nulla.

Scopriamo insieme 5 modelli di impermeabili antipioggia ripiegabili che possiamo comprare online e ricevere comodamente al nostro indirizzo.

Fonte foto da Pixabay

Lama, Poncho antipioggia impermeabile leggero e riutilizzabile, con cappuccio e custodia per adulti

Il brand Lama propone il suo poncho antipioggia impermeabile, lungo e con cappuccio. Leggero e riutilizzabile, è un modello unisex disponibile nei colori verde e nero o con pois blu e viola. Ogni modello è accompagnato da una pochette dove ripiegare l’impermeabile in poliestere quando non viene utilizzato. Il cappuccio ha la coulisse.

LAMA Poncho Antipioggia Impermeabile, Leggero, Riutilizzabile con Cappuccio e Custodia per Adulti, Donne, Uomini, Attività All'aperto (Verde) 💦【Materiale Premium】: realizzato in poliestere e rivestimento impermeabile con cuciture termosaldate, ti mantiene asciutto e comodo in mezzo a un acquazzone. Con una permeabilità al vapore acqueo di 5000 g, che consente all'interno di respirare, non ti farà soffocare come in un slicker

☔ 【Caratteristiche impermeabili】: l'impermeabile impermeabile presenta: 1. Cappuccio con coulisse che ti offre maggiore protezione sotto la pioggia battente e il vento; 2. L'ampia vita offre una comoda libertà di movimento; 3. La chiusura frontale con cerniera e la chiusura con bottone sull'orlo evitano il doppio di vento e pioggia; 3. Tasche: 1 grande tasca frontale con cerniera: tieni bene i tuoi effetti personali

🌂【Portatile con borsa per il trasporto】: questa giacca antipioggia può essere riposta nella sua borsa per il trasporto di qualità, leggera e comoda da usare, puoi portarla ovunque

🌈【Taglia Standard Fit con Multifunzione】: questo pocho antipioggia da donna con cerniera intera colpisce a metà coscia, è leggero, portatile, progettato per l'escursionismo o qualsiasi attività all'aperto

🎉【Occasione】: con uno stile alla moda e colori diversi per te, ti consente di mantenere il tuo elegante sotto la pioggia. Perfetto per le attività all'aperto e l'uso quotidiano come campeggio, escursionismo, equitazione, pesca, escursionismo, festival musicali e shopping

Givova, antipioggia Rain basic unisex da uomo e da donna, comodo, leggero, impermeabile, occupa poco spazio una volta piegato

Lo store di Givova, invece, presenta il suo impermeabile a giacca disponibile in diverse taglie, dalla 3XS alla 3XL, e in diversi colori: azzurro, blu, giallo fluo, rosso, verde, granata, nero, arancio fluo, fucsia, blu marino. In poliestere 57 GSM, ha la chiusura a cerniera e logo ricamato. Dispone di tasche laterali e di cappuccio estraibile a scomparsa. Si può comodamente lavare in lavatrice.

Agptek, Poncho impermeabile multi funzionale 3 in 1 con cappuccio, per lui e per lei

Lo store di Agptek, invece, presenta il suo poncho antipioggia multifunzione, 3 in 1, che si può usare anche come coperta da pic nic o telone. Riutilizzabile e adatto per attività all’aria aperta, è realizzato in tessuto 210T di poliestere ad alta densità, con indice 3000 mm resistente all’acqua. Comodo da usare, l’elastico sul cappuccio impedisce ad acqua e vendo di dare fastidio.

Offerta AGPTEK Poncho Impermeabile, Poncho Impermeabile Multi-Funzionale 3-in-1 con Cappuccio Riutilizzabile Antipioggia Coperta da Picnic Tenda per Uomo e Donna 🌧【Multifunzione 3 in 1】Oltre ad essere la funzione principale del poncho antipioggia, può anche essere utilizzata come coperta da picnic temporanea o un telone, resistente ai graffi e al calore, riutilizzabile, adatto per attività all'aperto come escursioni, picnic,escursioni di pesca, ecc. (Nota: non adatto al ciclismo.)

🌧【Impermeabile e Traspirante】Realizzato in tessuto 210T di poliestere ad alta densità, con indice 3000 mm resistente all'acqua, tutte le cuciture sono rivestite in PVC per evitare perdite.

🌧【Grande Capacità】Maggiore design dello spazio sul retro, può ospitare zaini di grande capacità, dopo aver aperto il prodotto, la dimensione è di 230 * 140 cm (lunghezza * larghezza), adatto per uomini e donne oltre 160 cm di altezza.

🌧【Comodo e Resistente】Il design laterale è comodo da usare, l'elastico del cappello impedisce all'acqua e al vento, il poncho antipioggia ha 4 fori nell'angolo, il che è molto comodo quando vuoi usarlo come tenda.

🌧【Leggero e Portatile】Il poncho impermeabile pesa 280 grammi, molto leggero, facile da piegare e comprimere nella borsa, facile da mettere nello zaino, per evitare la pioggia immediata e facilitare il trasporto.

CMP Ripstop Giacca Antipioggia Ripiegabile con Cappuccio Fisso Donna (Pacco da 1)

Lo store di CMP propone il suo giubbottino antipioggia WP 3000 e antivento realizzato in poliammide al 100%, con chiusura a cerniera frontale, cuciture nastrate e tasche laterali chiuse da zip. Disponibile nelle taglie dalla 42 alla 50, è in vendita su Amazon in tre colori differenti tra i quali scegliere: blu navy, rosa-ibisco-corallo, blu curacao.

Tatafun, Poncho impermeabile anti pioggia trasparente, riutilizzabile e portatile, per lui e per lei

Infine, il brand Tatafun presenta il suo poncho impermeabile da pioggia trasparente, portatile e riutilizzabile, ideale per lui e per lei. Si asciugano velocemente e si piegano facilmente, così da averli sempre con sé. Leggeri e compatti, non occupano molto spazio e il design è pratico, per non far passare pioggia e vento.

TATAFUN Poncho Impermeabile da Pioggia Eva Trasparenti Riutilizzabili Poncho Portatile Impermeabile Cappotto da Pioggia,Uomo e Donna,per Viaggi, Gite, Festival, Concerti ❤Questi impermeabili impermeabili possono essere usati più volte! Possono essere asciugate e piegate facilmente per essere usate quante volte si vuole!

❤Queste Poncho Impermeabile sono perfette per mantenere te e i tuoi vestiti Sono facilissime da indossare. I poncho hanno le maniche lunghe e il che coprono la maggior parte del tuo corpo.

❤Leggere e Compatte: Questi mantelli sono estremamente leggeri e possono essere facilmente piegati per essere trasportati in una sacca o in borsa senza occupare troppo spazio!

❤Disegno pratico:Questa impermeabile antipioggia a un disegno pratico, nel frontale c'e una corda regolabile per impedire alla pioggia di entrare assolutamente.

❤l’impermeabile è composto dal nuovo materiale ecocompatibile EVA,Adatto per un’altezza dai 160 cm ai 190 cm. Lunghezza: 115, spessore: 0,15 mm.

Oltre a un impermeabile antipioggia ripiegabile, potresti aver bisogno di stivali da pioggia?