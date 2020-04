Indossare abiti in casa? Sì, si può Puoi indossare un abito in casa, purché sia assolutamente comodo

Potete rannicchiarvi in un abito lungo e in casa purché questo sia assolutamente comodo? Chi ha detto, del resto, che non possiamo essere fashion anche in questo periodo di quarantena? Scopriamo quindi come possiamo sentirci belle in un abito lungo, anche se trascorriamo le nostre giornate in casa.

Le camicie da notte

Le camicie da notte, ad esempio, sono un modo per vestirsi la sera all’interno della propria casa, perché non è detto che l’abbigliamento notturno debba essere penalizzato. Se siete di quelle persone che amano i vestiti lunghi e che sentono la mancanza degli abiti lunghi durante la quarantena, la soluzione si trova nelle camice da notte.

Questo non vuol dire che dovrete restare tutto il giorno in camicia da notte, anzi. Potrete scegliere degli abiti minimal e adatti per il giorno, comodi esattamente per il pigiama. Gli abiti stretti e ricchi di paillettes li conserveremo per quando potremmo tornare a uscire.

Abiti per casa

Per le donne che desiderano vestirsi in modo più sofisticato, ci sono molti abiti minimalisti raffinati e adatti per il giorno che si vi faranno sentire belle e a vostro agio tra le pareti domestiche. In effetti, le opzioni più eleganti sono decisamente minimali come gli abiti a spalla larga con corpetti a costine o righe fluttuanti: esteticamente gradevoli e comodi per sederci, sdraiarci sul letto o fare un pisolino sul divano.

Come scegliere gli abiti per casa

Il consiglio è di scegliere abiti dai toni neutri piuttosto che stampe forti. Il beige o i colori della terra ad esempio sono perfetti da indossare questa primavera. Il consiglio è anche quello di scegliere dei tessuti morbidi e leggeri da indossare in casa e preservare tutto il comfort che ci darebbe un qualsiasi pigiama preso dall’armadio.

Ci consentono di trascorrere la quarantena in casa senza farci rinunciare alla femminilità che ci appartiene e neanche a quella comodità che tanto ci piace quando trascorriamo le nostre giornate tra letto e divano.