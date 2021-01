La cintura, l’accessorio di tendenza che valorizza il punto vita

Le collezioni artigianali, firmate dai brand di settore come Reptile's House, si rivelano perfette per regalare un tocco di originalità al proprio stile

Considerata, e non a torto, un accessorio cult la cintura torna a vestire i panni da protagonista negli outfit di tendenza.

Impreziosite da piccole borchie o fibbie, caratterizzate da consistenze differenti, realizzate in velour, in pelle di pitone, razza, iguana, struzzo e coccodrillo, le cinture sono da sempre un autentico must al quale nessuna donna intende rinunciare.

Le soluzioni più trendy nascono dal lavoro di mani esperte, frutto dell’esperienza artigianale e simbolo del più ricercato Made in Italy. La lavorazione a mano regala anche alla cintura più semplice una personalità decisa, portando in dote un elevato livello di qualità.

Abbinata con gusto una cintura in pelle da donna è in grado di rendere unica e ricercata qualsiasi mise, aggiungendo dettagli e un tocco esclusivo.

I colori accesi e vivaci fulcro della collezione cinture Reptile’s House

Sono i colori, decisamente accesi e vivaci, a caratterizzare le cinture artigianali da donna, fulcro della collezione creata da Reptile’s House, perfette per completare qualsiasi look dalla proposta tendenzialmente casual a quella più elegante e sofisticata.

Pensate dagli stilisti della casa milanese, per offrire alle donne un accessorio di straordinaria bellezza e praticità, le cinture sono frutto di una ricerca continua e dell’elaborazione di nuovi trattamenti e colorazioni, per renderle un ornamento senza eguali.

La collezione firmata dal brand milanese vanta una carrellata di modelli dai diversi spessori e altezze. Sono i dettagli a fare la differenza, e ogni donna può scegliere l’accessorio con cui ornare la vita optando per la misura che meglio si adatta alle singole esigenze, considerando proposte dal carattere forte, abbinate con gusto a fibbie in oro, argento o antracite.

La moda autunno inverno vuole cinture estrose e divertenti

Le cinture della stagione autunno inverno 2020-21 sono estrose e divertenti, in linea con i dettami della moda.

Si rivelano perfette per donare un tocco decisamente singolare e creativo, combinando l’utilità dell’accessorio alla funzionalità.

Per chi vuole essere di tendenza la parola d’ordine è ‘osare’, puntando ad abbinamenti insoliti, che coniugano la scelta della cintura a quella della borsa e delle scarpe.

La moda sfrutta a dovere il potenziale della cintura, ed è così che secondo le tendenze più attuali le cinture vengono strette in vita su giacche e cappotti, giocando su mix di colori, forme e volumi.

La cintura in vita valorizza la linea del cappotto e le forme, facendo spazio a soluzioni decisamente femminili, e sostituendo l’uso fin troppo banale dei bottoni.

Rigide, arricchite da fibbie importanti oppure a fusciacca in pelle o seta, le cinture devono saper stupire, e al contempo rinnovare anche il capo della scorsa stagione.

Talvolta è sufficiente una semplice cintura per scegliere la via della sperimentazione, valutando i tanti effetti cromatici e le geometrie inconsuete, giocando sui contrasti fra consistenze e texture, scegliendo di accostare la pelle a un capo di lana o finta pelliccia.Una cintura dai toni accesi e dall’effetto catalizzatore, può essere l’artefice di una soluzione innovativa, capace di accendere di colore e personalità anche il look più noir.