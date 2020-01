Maglioni e dolcevita in cashmere, la moda sostenibile L’eleganza del comfort per uno stile versatile e senza tempo: il cashmere

Ogni stagione ha i suoi evergreen e i capi d’abbigliamento in cashmere rientrano sicuramente tra gli irrinunciabili di questo inverno.

Maglie, maglioni donna e dolcevita uomo in cashmere rappresentano la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare all’eleganza anche con temperature sotto zero. La preziosa fibra tessile diventa l’alleata perfetta delle giornate più fredde.

Cashmere mon amour

Un intramontabile classico reinterpretato in chiave moderna, non possiamo negarlo, lo stile aristocratico del cashmere affascina e incanta tutti.

Non è un caso che anche la duchessa di Sussex Meghan Markle sfoggi capi d’abbigliamento in cashmere durante il freddo inverno britannico per look eleganti formali da cui prendere ispirazione.

E se eleganza e classicismo del tessuto non vi sembrano adeguati per outfit più audaci, sbizzarritevi pure con un mix and match casual chic, il risultato finale vi sorprenderà.

Tutti i vantaggi dell’abbigliamento in cashmere

Maglioni e dolcevita in cashmere sono compagni perfetti per outfit quotidiani e si adattano proprio a tutti: uomini, donne, grandi e piccini. Quello che rende unico il tessuto è la leggerezza dello stesso che non appesantisce la silhouette.

La morbidezza poi è tutta un’altra storia. Quante volte avete avuto la tentazione, durante le giornate di clima rigido, di uscire di casa avvolti dal vostro caldissimo plaid preferito? Ecco, indossare un maglione in cashmere vi regala più o meno la stessa sensazione ma in questo caso avrete un look di tendenza da sfoggiare in ogni occasione.

Come scegliere i maglioni in cashmere

La parola d’ordine per i capi d’abbigliamento in cashmere è semplicità. L’assoluto protagonista dei vostri look invernali infatti è proprio il prezioso filato. Tuttavia le proposte per la stagione fredda sono tantissime e se avete voglia di osare, prediligete ai modelli basici quelli più elaborati optando per dettagli in rouches, motivi geometrici o animalier.

Se siete alle prime esperienze con questo tessuto lasciatevi ispirare da Falconeri, azienda leader nella produzione di maglieria di altissima qualità, una vera garanzia nel settore. Il brand è infatti specializzato nella realizzazione di capi d’abbigliamento dove il cashmere è assoluto protagonista: eleganza e comfort sono le parole chiave in assoluto di ogni singola produzione. Senza dimenticare l’ottimo rapporto qualità-prezzo dei capi.

Falconeri è sicuramente il brand di riferimento di tutti gli amanti dello stile casual e senza tempo con una particolare attenzione alla qualità delle materie prime. Scegliere un dolcevita uomo o donna realizzato coi i filati Falconeri Superior Cashmere vuol dire in qualche modo indossare un pezzo della storia, dell’artigianato e della qualità Made in Italy.

Pronti ad affrontare l’inverno con stile?

