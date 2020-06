Maniche a palloncino? Ecco come indossarle Ecco perché non puoi non avere nell'armadio questo capo d'abbigliamento, questa estate

Romantiche, femminili e con quel tocco eccentrico che non guasta mai, sono loro, le maniche a sbuffo, meglio conosciute come a palloncino. Un dettaglio rubato negli anni ’80 e riproposto, più volte, nel corso degli ultimi decenni, con le sue varianti e rivisitazioni.

Blusa Pimkie

E piacciono davvero a tutte, queste maniche così bold, perché sono loro ad arricchire interamente gli outfit, dalle camicette, agli abiti, trasformando, in assolute protagoniste della scelta le spalle, proprio come accadeva in quel fortunato decennio che ci ha lasciato in eredità stili e tendenza oggi, più attuali che mai.

Ve ne sarete accorte sbirciando tra le collezioni più cool della nuova stagione: il “puff sleeves trend”, sarà di tendenza anche questa estate. Dalla camicia preppy in tutte ricamato al gardigan per la sera, con le maniche a contrasto, per coprirsi durante le passeggiate notturne al chiaro di luna.

Camicia Stradivarius

I capi d’abbigliamento, caratterizzati dalle maniche a palloncino sono versatili, originali e si adattano a ogni occasione. La scelta è alquanto variegata e siamo sicure che troverete il modo ideale per sfoggiarle a più non posso.

Audaci, modaiole e romantiche quanto basta. Le maniche a palloncino saranno un must d’ispirazione rinascimentale della prossima estate. Le maniche a palloncino permettono di giocare con le forme e i volumi, creando una silhouette donante, che parla di femminilità, ma anche di potere. Creano una “dimensione” interessante e giocosa.

La Maison pugliese LOÏS ha fatto molto di più. Con tecniche di sartoria dei maestri coutourier e con l’Upcycling ha realizzato questa camicia scomposta, riportando in vita vecchi tessuti e reinventandoli, esaltando la storia di quello che esiste già.

Il collo è fatto di scarti di tela, la parte centrale da un pantalone, il plissé da una gonne e dulcis in fundo le maniche a palloncino in macramè da un vestito da bimba. E se sapete darci dentro, con il riciclo creativo, lasciatevi ispirare da LOÏS, oppure correte ad acquistare quello che sarà un must dell’estate.