Moda donna: il fascino senza tempo delle calze a rete

Se c’è un elemento nell’armadio di una donna che non passa mai di monda, è il fascino: forse è per questo che le calze a rete, con il loro carico di velata sensualità, continuano a confermarsi come un accessorio di lingerie sexy, dal carattere evergreen.

Indispensabili a teatro nei primi del ‘900, essenziali per le dive degli anni ’50 ed emblemi di ribellione per la cultura rock degli anni ’80, le calze a rete di strada ne hanno fatta davvero molta e continuano ancora oggi a mantenere ben saldo il loro scopo principale: accompagnare ogni outfit con fascino e trasgressione.

I modelli di calze a rete che hanno attraversato le mode

Le calze a rete, dunque, rappresentano un capo che ha saputo attraversare i tempi e le correnti: non è un caso se, ancora oggi, continuano a far parte delle collezioni delle migliori maison di lingerie.

Naturalmente, la costante innovazione nel settore della calzetteria, che oggi si avvale di filati pregiati e design dall’aspetto ricercato, ne ha consolidato il fascino, riservando alla calza a rete il ruolo da protagonista in qualsiasi tipologia di outfit. I modelli che spopolano tra le fashion victim sono infatti il riflesso di una ricerca diligente e accurata che, nel mondo della moda, punta dritto ad uno skinwear altamente chic.

Allo stato attuale, tra i modelli più pregiati di calze a rete spiccano per esempio quelli Hélène Oui, che si rivolgono a un ideale di donna che vuole esprimere la propria unicità portando con sé quel fascino rétro che non passa mai di moda.

Infatti, le calze a rete di Helene Oui affiancano la qualità dei filati nobili al fascino del design francese, dando vita a un collant che è molto più di uno status symbol. A tutto ciò, la maison unisce le lavorazioni esclusivamente Made in Italy e una costante attenzione ai dettagli, con l’obiettivo di proporre al mondo della lingerie collezioni dall’estetica ricercata.

Calze a rete: la proposta di Hélène Oui

Oggi le calze a rete invitano le gambe a osare, grazie a design che si rinnovano e che offrono, stagione dopo stagione, nuove idee di stile. Ogni modello, al variare dell’intreccio, ha la capacità di distinguersi sulla pelle con piacevoli e velate sfumature, offrendo gradi di trasparenza coordinabili con la mise.

Tra i modelli più iconici e ricercati, ci sono ad esempio le calze a rete piccola, caratterizzate da una trama molto sottile che avvolge le curve con un raffinato effetto chiaro scuro.

Hélène Oui risponde a questa tendenza con il modello Intrigo, che copre le gambe con audacia, offrendo, al contempo, una perfetta vestibilità. Fanno parte della collezione anche il modello Intrigo autoreggente, che affianca al fascino della trama in rete una sensuale balza in silicone, e i collant in rete Zebra e Orchidea, dotati di un pregiato ricamo romantico, in grado di esaltare ogni sfumatura della femminilità.

Calze a rete e leggings: le soluzioni per essere chic

Nel mondo della moda, a offrire una pratica alternativa alle calze a rete, mantenendo intatto quel carattere sexy che contraddistingue questo accessorio, sono i leggings, oggi in grado di riprodurre l’effetto retato delle iconiche calze da pin-up.

Hélène Oui, ad esempio, propone nella sua collezione una serie di leggings particolari con eleganti motivi a rete, tra i quali si distingue Stefy: il leggings da 70 denari, coprente e opaco fino al polpaccio e dotato di un delicato intreccio a rete dalla caviglia in giù.

In aggiunta, in qualità di accessori di seduzione dal fascino senza tempo, le calze a rete oggi osano con modelli dall’effetto intrigante. Hélène Oui ha dato voce a questo aspetto attraverso due varianti: Beaute, calze a rete autoreggenti con elegante giarrettiera in pizzo, e Caline, che ricalca l’effetto giarrettiera per osare, ma senza rinunciare alla praticità.

Ogni modello, naturalmente, permette sempre di ricreare quello stile chic e dal carattere iperfemminile che nei decenni ha permesso di elevare le calze a rete a vera e propria icona di sensualità.