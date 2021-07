Gli occhiali da sole alla moda risolvono due fondamentali problemi dell’estate 2021. Da un lato proteggono il nostro sguardo dai raggi solari potenzialmente nocivi anche per questa parte del corpo molto delicata. E dall’altro lato ci consentono di avere accessori trendy da abbinare ogni giorno ai nostri look estivi.

I sunglasses vanno scelti con estrema attenzione, avendo cura di optare per modelli sicuri che siano in grado di preservare la nostra vista e permetterci di vedere meglio anche sotto il sole più cocente. Senza dimenticare, però, lo stile, perché possiamo optare tra tanti modelli differenti.

Oggi ti portiamo a conoscere quali sono i migliori occhiali da sole alla moda da sfoggiare nell’estate 2021 che si possono comodamente comprare su Amazon.

L’e-commerce propone le migliori marche, i prezzi più interessanti, le offerte migliori e anche un servizio di spedizione e di reso senza eguali. Di sicuro qui troverai i modelli di sunglasses migliori per te.

Occhiali da sole Saint Laurent

Il marchio di moda francese Saint Laurent, famoso in tutto il mondo per le sue splendide collezioni di abiti e di accessori, presenta il suo modello di occhiale da sole da donna Cat Eye, per uno sguardo accattivante e seducente. Le forme sono leggermente rettangolari e squadrate, per una montatura in acetato color black, stessa nuance delle lenti, ovviamente.

Le lenti sono in nylon e hanno una larghezza di 5.3 centimetri. Le aste, invece, sono lunghe 14.5 centimetri e il ponte 1.6 centimetri. Le lenti proteggono al 100% dai raggi UVB e UVA che potrebbero creare danni alla nostra vista. La montatura è anche compatibile con lenti da vista, se per caso ci siamo innamorati di questo stile.

Il prodotto è realizzato in Italia da Yves Saint Laurent.

Occhiali da sole Ray-Ban

Quando pensi ai sunglasses più di tendenza e moderni, sicuramente ti viene in mente il marchio Ray Ban. Il brand anche per l’estate 2021 propone le sue classiche forme, come questo modello di occhiale da sole dallo stile retrò leggermente oversize e morbidamente arrotondato, proposto in nero, un colore classico quando si parla di questi accessori.

Il modello di sunglasses è molto elegante e femminile, raffinato e glamour, ideale per farsi notare al mare come in città. Disponibile in diverse taglie, si può contare sulla sicurezza delle lenti Ray-Ban e di una montatura durevole nel tempo. Sono anche una perfetta idea regalo da fare, non ti pare? Anche perché un regalo Ray-Ban è sempre ben accetto.

Occhiali da sole Polaroid

Polaroid per l’estate propone un modello di occhiale da sole unisex dalla montatura arrotondata che ricorda un po’ le forme di qualche decennio fa. Motivo tartarugato con frontale in policarbonato havana marrone dal finish opaco. Le lenti, invece, sono polarizzate in triacetato, color marrone, e le aste in policarbonato havana marrone opaco.

Una collezione di montature cool dove trovare lo stile giusto per ogni individualità, grazie ai design moderni, a lenti polarizzate e montature all’avanguardia. Modelli che proteggono dai raggi nocivi del sole e dalla sua luce, trendy e alla moda, per dare un tocco di colore a ogni giornata. Potendo anche contare su materiali innovativi che sono super leggeri. A ognuno il suo stile.

Occhiali da sole Hawkers

Hawkers dark warwick hybrid è un modello davvero singolare di occhiali da sole del marchio dall’animo sportivo. La montatura è totalmente nera, con rifinitura lucida e mascherina frontale con lente sempre nera, molto scura. Le lenti sono in nylon, per garantire una miglior niditezza e resistenza, così da non avere alcun problema con la vista. Le lenti sono di categoria 3 e sono anche anti riflesso.

La struttura è in policarbonato: gli occhiali da sole sono fabbricati in TR90 svizzero con il marchio di EMS, il miglior Nylon per montature al mondo. Flessibili e resistenti, è un prodotto ufficiale di un brand famoso per i suoi prodotti innovativi. La confezione include anche il fodero personalizzato in microfibra e un set di adesivi per decorare l’occhiale. Il modello è unisex. Per quello che invece riguarda le misure, ecco quelle descritte dal produttore su Amazon:

Frontale 141 mm

Altezza 50,4 mm

Asti 140 mm

Ponte 51 mm

Diametro Lente 141 mm

Occhiali da sole Havaianas

Havaianas è un brand che fa rima con estate. E non solo per le sue splendide ciabattine infradito con cui adoriamo camminare sulle spiagge del mondo, ma anche per i suoi sunglasses. Oggi ti presentiamo il modello di occhiale da sole Noronha, con lenti cat eye e montatura realizzata in materiale ultra leggero. Un sunglasses ideale per proteggere gli occhi dai raggi nocivi del sole ma anche da sguardi indiscreti.

Le lenti non sono polarizzate, ma garantiscono una protezione al 100% dai raggi UV. La montatura è fatta di plastica, iper leggera, con inserti in metallo. Il taglio è moderno e la lente è antiriflesso. Nella confezione troverai una custodia protettiva inclusa.

Occhiali da sole Ralph Lauren

Infine ecco un altro marchio di moda famoso in tutto il mondo. Ralph Lauren è uno stilista statunitense che ha dato vita al suo omonimo brand che oggi sfila nelle passerelle più prestigiose. La sua collezione è ricca di capi di abbigliamento e accessori, come gli occhiali da sole da donna ultra eleganti e femminili che ti proponiamo qui.

Il Frame Colour è Black Nude, mentre le lenti hanno una colorazione chiamata Brown Gradient. La montatura è molto leggera e sofisticata, ideale anche per look eleganti e chic da sfoggiare in città o in riva al mare. Il telaio è in plastica, le lenti non sono polarizzate o fotocromatiche, ma l’occhiale è graduabile.

Ralph Eyewear è sempre un ottima scelta per chi adora uno stile giovane, fresco e moderno e questi occhiali con lenti sfumate e montatura in acetato dalla forma leggermente cat eye ne sono una dimostrazione lampante.

Hai scelto il tuo modello di occhiale da sole preferito per questa estate 2021? Sicuramente molti modelli sono anche la perfetta idea regalo da fare in ogni occasione. O da fare a se stessi: perché a noi non ci pensiamo mai, vero?