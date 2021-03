Occhiali da sole: ecco i modelli per essere sempre alla moda

Gli occhiali da sole, oltre ad essere un dispositivo per la protezione dai raggi UV, rappresentano un accessorio glamour capace di arricchire e personalizzare ogni tipo outfit.

Nel corso del tempo la moda è cambiata e ha proposto articoli diversi, partendo dai classici occhiali a goccia per poi arrivare a modelli che fasciano interamente il viso. Ciò che rimane costante nel tempo è la qualità dei materiali e delle lenti che devono garantire certi standard.

Le ultime tendenze

Seguire la moda significa far proprie alcune tendenze e adattarle nella maniera ottimale alla singola persona, al suo stile e al suo carattere.

Per essere sempre aggiornati sulle ultime novità è possibile visionare i modelli di occhiali da sole su Lamaoptical.it, portale specializzato che offre soluzioni di tendenza a prezzi concorrenziali. Sul portale è possibile scegliere tra diverse tipologiedi occhiali da sole: si va dalle soluzioni a goccia a quelle rotonde, passando per i modelli quadrati e a farfalla.

L’importante, in fase di scelta, sarà rispettare i tratti del proprio viso senza rinunciare al proprio stile e alla propria identità.

L’importanza di un prodotto personalizzato

L’occhiale da sole incornicia il volto e per far in modo che ci sia armonia è necessario sceglierlo in base alla propria fisionomia:

Il viso ovale non ha particolari esigenze, perché non ha proporzioni da correggere, l’importante è che la grandezza dell’occhiale sia direttamente proporzionale al volto;

non ha particolari esigenze, perché non ha proporzioni da correggere, l’importante è che la grandezza dell’occhiale sia direttamente proporzionale al volto; Quello allungato è caratterizzato da un fronte importante e zigomi poco pronunciati, in questo caso sono adatti grandi occhiali che lo riempiono verticalmente con forme arrotondate e bombate;

è caratterizzato da un fronte importante e zigomi poco pronunciati, in questo caso sono adatti grandi occhiali che lo riempiono verticalmente con forme arrotondate e bombate; Per il viso rotondo che non ha spigolosità è consigliata una montatura che accentui i lati del volto. Un modello che soddisfa questa esigenza è il Losanna di Cristian Leroy che ha una forma allungata ad occhi di gatto che si accorda perfettamente a questa necessità.

Una montatura di tendenza è, per esempio, quella rettangolare e stretta, che è possibile rintracciare in modelli come gli Original Wayfarer Classic di Ray-Ban, dal design che ricorda le forme del passato.

Chi cerca invece un prodotto originale sicuramente sceglierà occhiali colorati e senza montatura, altro articolo molto gettonato al momento. Infine, tra le forme più alla moda del momento ci sono anche quelle dei modelli cat-eye, che omaggiano gli occhiali da sole delle dive anni 40.

Qualità e materiali certificati

Quando si parla di occhiali da sole è bene prestare attenzione non solo allo stile e alla loro bellezza ma è necessario ricordare la loro funzione, optando per prodotti che hanno un marchio Europeo CEE che garantisce la giusta protezione dei nostri occhi. Le etichette, infatti, devono contenere informazioni sul luogo di produzione e sul tipo di lentimontate, che devono assorbire una percentuale altissima di raggi ultravioletti.

Una costante esposizione al sole può portare forti irritazioni, danni al cristallino e alla retina, per questo è importantissimo rivolgersi esclusivamente a rivenditori specializzati che possano garantire prodotti sicuri e di qualità.

Esistono filtri e colori delle lenti che differiscono in base alla funzione: lenti scure e molto scure sono adatte per il mare e, in particolare, per gli sport invernali. In questo caso, infatti, poiché è necessario proteggere la parte inferiore oculare che risente del riverbero solare sulla neve; lenti a tinta media sono consigliate in ambiente urbano con una media luminosità e, infine, le lenti a tinta leggera possono essere impiegate per un uso quotidiano con una bassa intensità del sole.