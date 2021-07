Gli orecchini handmade sono una vera bellezza da ammirare e indossare ogni volta che si ha voglia di un accessorio speciale. Gioielli fatti a mano da sogno, artigianali e unici, in modo da farci brillare e rendere più luminosa la nostra estate.

Gli orecchini fatti a mano sono il regalo perfetto per un compleanno, un anniversario, una promozione lavorativa, una laurea o anche per un fidanzamento. Un dono da fare alla mamma, alla sorella, alla suocera, alla migliore amica, a quella collega speciale, alla compagna di una vita. A chiunque abbia voglia di indossare qualcosa di prezioso che non è uguale a tutto quello che si vede in giro.

La bellezza degli oggetti handmade sta proprio in questo: realizzazioni create a mano con pazienza, amore e dedizioni, da maestri artigiani che lavorano ogni giorno secondo tecniche tradizionali, usando solo le migliori materie prime di altissima qualità. Per gioielli destinati a durare nel tempo.

Lo sapevi che su Amazon esiste una sezione handmade dedicata proprio ai piccoli e grandi artigiani del nostro Paese? Un modo per sostenere i prodotti locali e il bello.

Venetiaurum – Orecchini handmade con Murrine da donna

Linea Italia Gioielli presenta la sua nuova collezione Venetiaurum, che si compone anche di splendidi orecchini con Murrine in vetro originale di Murano e argento 925. Un gioiello Made in Italy certificato e realizzato rigorosamente a mano in versione multicolore. Per ogni gioiello del brand acquistato si riceverà in omaggio un charm in vetro di Murano e argento della linea Venetiaurum.

Un gioiello senza tempo, che manterrà inalterata la sua qualità, unico ed esclusivo. Come la persona che lo riceve in dono.

Orecchini dipinti a mano – Il bacio di Klimt

ArteLisanti rende omaggio a tutti gli appassionati di dipinti, con gli orecchini fatti a mano ispirati al celebre quadro Il bacio di Klimt. Un modello pendente in legno dipinto a mano, con gancio in argento, una lavorazione artigianale e 100% Made in Italy. A forma di cerchio, con pietre ad arricchire l’accessorio, il diametro è di circa 4 centimetri. Una resina spessa a effetto vetro protegge il dipinto a mano. I ganci sono monachelle in argento dorato.

Gli orecchini sono accompagnati da pietre dure, perle in resina o vetro, Swarovski che possono variare a seconda dei modelli.

Orecchino con pendente in stile vintage

Per chi ama gli orecchini pendenti in stile vintage, ecco il modello migliore da scegliere. ThurColas presente i suoi gioielli fatti a mano, molto eleganti, con perle bianche di giada semi preziose colorate in marrone, azzurro e arancio e decorate con perle e tazze di bronzo antico. Il tutto è montato su ganci francesi, per uno stile classico, etnico, elegante, bohemian.

Orecchini a cerchio con zirconi bianchi realizzati a mano

Davvero particolari questi orecchini a cerchio con pendente a forma di cornetto porta fortuna. Ideali per essere regalati a una persona che ha bisogno di un pizzico di buona sorte, magari per un nuovo lavoro, per gli esami universitari o per un trasferimento all’estero. Stylen presenta un gioiello con zirconi bianchi realizzati a mano color argento con cornetto rosso portafortuna. Il diametro del cerchio è di un centimetro. Sono abbinabili anche a collane e bracciali con fili, cristalli e ciondoli simili o con altri stili.

Nel pacchetto è presente anche un sacchettino in organza, così da creare una presentazione ideale anche per un’idea regalo.

Surja Handmade in Italy – orecchini handmade con uccellini

Angela Mariani Italian Handmade Art Jewels presenta un gioiello davvero unico nel suo genere. Degli orecchini con piccoli fiori di ciliegio rosa e due delicati uccellini, un accessorio realizzato artigianalmente con serigrafie inglobate in smalti a cottura ad alto spessore. I ganci sono in acciaio chirurgico inalterabile e anallergico, mentre i disegni originali dell’autrice sono serigrafati. Ogni gioiello ha la sua garanzia e la sua certificazione per prodotti che durano nel tempo, di altissima qualità, e unici nel loro genere.

Tutti i gioielli del brand handmade sono realizzati a mano al 100% e Made in Italy.

Orecchini con ametista ovale

Kanika Jewelry Trove è un modello di orecchino con ametista di forma ovale, una pietra viola Cabochon montati su montatura a bottone con decorazione a incorniciare in argento sterling. Un design minimalista da abbinare a look femminili semplici, ideali per essere indossati in ogni occasione ed essere regalati a tutte le donne che occupano un posto speciale nel nostro cuore.

Caprices d’Alina – Orecchini a lobo punto luce in argento 925 e cristalli SWAROVSKI

Il brand handmade Caprices d’Alina propone a tutte le donne collezioni di gioielli davvero molto eleganti e femminili. Come gli orecchini a lobo che rappresentano un punto luce davvero molto chic. Sono realizzati in argento 925 e cristalli Swarowski viola e blu, per un effetto arcobaleno che si illumina sotto la luce del sole e dei riflettori. Il modello è nickel free ed è realizzato a mano, frutto rigorosamente del miglior Made in Italy e dell’artigianalità che tutto il mondo ci invidia.

I gioielli sono spediti con una scatola regalo compresa. E in omaggio c’è anche un panno in argento per prendersi cura dei tuoi orecchini da indossare tutti i giorni o nelle occasioni speciali.

BOHO TRIBAL orecchini handmade turchesi

Gli orecchini modello Hoop color turchese Boho Tribal, firmati da Asai Bolivien Ethno Tribal Manufaktur in stile Bali, sono l’ideale per chi cerca un colore accattivante e uno stile unico. Gioielli fatti a mano in argento antico e pietre acriliche e turchesi di altissima qualità. Leggeri e alla moda, sono l’idea regalo perfetta per ogni occasione e per ogni donna. Sono venduti in deliziosi sacchetti di organza.

Orecchini Verde smeraldo in vetro di Murano

Love glass and glass will love you è un marchio di gioielli fatti a mano. Oggi ti presentiamo degli orecchini verde smeraldo in vetro di Murano, placcati in oro 18k: un modello fatto a mano e Made in Italya a forma di bottone, un’idea regalo perfetta per lei. Il verde è il colore della speranza, ma anche dei prati irlandesi e della fortuna. Lavorato con materiali preziosi, è di altissima qualità e dura a lungo nel tempo. Gli orecchini sono frutto della tradizione italiana, per un’eccellenza storica che tutto il mondo ci invidia.

Orecchini a monachella in argento dorato e gocce

Per chi ama uno stile classico, minimalista e semplice, questi orecchini color turchese sono la perfetta idea regalo, da fare e da farsi in ogni occasione. DodiGioielli li ha realizzati in argento 925 placcato oro giallo e gocce di pasta di turchese sfaccettato 13×18 mm. Il supporto a monachella completa l’accessorio lungo 4 centimetri. Un prodotto Made in Italy e un colore perfetto per l’estate.

Quali sono i tuoi preferiti?