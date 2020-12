I look perfetti e scintillanti per brillare questo Natale

Quando il calendario segna l’arrivo del mese di dicembre, un pensiero, più degli altri, si fa prepotente nelle nostre teste: è ora di pensare agli outfit festivi.

Dai capotti rossi alle maglie con paillettes, passando per quei caldi maglioni con pon pon, fino a terminare con i collant scintillanti. Ecco tutti i look.

Natale: gli outfit festivi da sfoggiare durante le vacanze di Natale

Stoffe e accessori riprendono i colori tipici del Natale. Dal rosso all’oro, passando per il verde. Non manca ovviamente il bianco per tutte coloro che vogliono un look da vere regine della neve. E allora cominciamo proprio da questo.

Tra gli outfit festivi, infatti, c’è quello che prevede l’utilizzo del bianco, lo stesso colore candido che contraddistingue la neve che scende durante i giorni di Natale. E sono proprio i piccoli fiocchi di ghiaccio a trasformare l’abbigliamento in una vera magia.

Il look da regina delle nevi

Mini dress e total look si colorano di bianco, quasi a trasformarsi in gocce d’acqua cristallizzate. Il bianco, per gli outfit festivi, può sostituire il rosso e il verde acceso per illuminare totalmente il look.

Il bianco purissimo e assoluto fa da padrone, ma non dimentichiamoci che siamo in un periodo di festa: qualche tocco d’argento, di oro o dei dettagli bronzei, soprattutto negli accessori, sono l’ideale per rendere il look ancora più scintillante.

Immancabili, poi, la pelliccia (in eco pelle) i tacchi alti e gli occhiali da sole in formato extralarge. Se state cercando i perfetti outfit festivi, con questi consigli sarete perfette per una festa o per una cena in famiglia.

Outfit festivi: i colori da scegliere

Ora che abbiamo visto, quanto il bianco possa essere elegante e faboulous in occasione delle feste, vediamo come utilizzare anche gli altri colori del Natale per costruire gli outfit festivi.

Il rosso è il colore del Natale per antonomasia. Anche in questo caso, potete optare per un total look red, oppure utilizzare questo colore per gli accessori che arricchiranno il vostro look.

Anche il verde, ovviamente, è uno dei colori del Natale e come tale va sfoggiato. Ma non dimenticate, ovviamente, di utilizzare anche sempre l’oro, sia per gli accessori che per i gioiello, che per il make up.