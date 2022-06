In estate quando usciamo di casa spesso vogliamo avere con noi solo l’essenziale. Ma tra soldi, documenti, carte di credito, carte fedeltà, cellulare e altri piccoli oggetti indispensabili, pare una vera e propria utopia. Non è così con il porta cellulare a borsetta, un portafoglio che consente di custodire anche lo smartphone, potendo portare tutto con sé con una tracolla o a marsupio.

Su Amazon possiamo trovare tantissimi accessori per avere il portafoglio e il porta cellulare tutto insieme, in un unica borsetta da portare a tracolla oppure da sistemare sul bacino come un marsupio.

Ci sono dei modelli davvero fashion e glamour tra cui scegliere. Che possono diventare anche ottime idee regalo per ogni occasione.

Goldnice, Porta cellulare a tracolla Crossbody, borsetta piccola per telefono, portafoglio, chiavi in pelle

Il brand Goldnice presenta il suo comodo e glamour porta cellulare a tracolla crossbody. Una piccola borsetta in pelle sintetica disponibile in rosa, nero, grigio e blu, leggera e resistente, che può contenere al suo interno carte, bancomat, soldi, chiavi, trucchi, fazzoletti e anche il cellulare.

Porta Cellulare Tracolla Crossbody, Borsetta Piccola per Cellulare Donna con Tracolla Porta Cellulare Chiavi Portafoglio, Borsa a Tracolla Donna Portafoglio Cellulare Borsa in Pelle (Rosa) 💟【Borsa Materiali Pregiati】La borsa del telefono crossbody è fatta di pelle PU leggera e resistente. L'hardware in metallo dorato di alta qualità è altamente resistente alla ruggine, abbastanza liscio, non c'è bisogno di preoccuparsi del problema bloccato. Anti-graffio e resistente allo strappo, non facile da essere fuori forma.

💟【Multifunzionale Grande Capacità】Dimensione del sacchetto del telefono: 4.7''(12 cm) * 2.3''(6 cm) * 8.2''(21 cm), si adatta fino a 6.4'', come la misura per samsung S8/9/10 S8+/9+/10+ iphone x, xr xr max, ect.As long come il vostro telefono è piccolo di questa dimensione, non importa che tipo di telefono può adattarsi.

💟【Casual Confortevole Durevole】2 tasche principali con chiusura a bottone a pressione, e lo strato interno con 3 slot per carte, 2 tasche interne hanno la stessa capacità, in modo da poter facilmente memorizzare i vostri piccoli oggetti come chiavi, contanti, rossetti, trucco, carte, mentine e fazzoletti per l'uso quotidiano.

💟【Tracolla Borsa Donna Elegante】La borsa con una tracolla regolabile e rimovibile può essere usata come borsa a tracolla, borsa a spalla o portafoglio del telefono della frizione la chiusura a scatto è magnetica ed è una bella caratteristica per fissare rapidamente il lembo chiuso, mantiene il vostro telefono sicuro e facile apertura per un uso pratico.

😃【Miglior Servizio & Regalo Perfetto】 Sarà un'ottima idea come regalo speciale/regalo di compleanno/regalo per donne/ragazze per l'anniversario, il suo compleanno, San Valentino, la festa della mamma. ❤Se avete qualche domanda sui nostri prodotti, non esitate a contattarci, offriremo il rimborso o la sostituzione a voi in una sola volta, e molto felice di risolvere con esso, si prega di essere assicurato:)

Btneeu, Borsa a tracolla per cellulare e portafoglio in pelle, accessorio piccolo (Marrone)

Il brand Btneeu, invece, ci presenta un modello più classico, leggero e resistente, in vera pelle, con dettagli in metallo anti ruggine. All’interno troviamo 12 slot per le carte di credito, 6 taschine, 1 con cerniera e una frontale con patta per il telefono cellulare. Pesa solo 340 grammi. La borsetta a tracolla è disponibile in marrone, blu, rosso, nero e rosa.

BTNEEU Borsa a Tracolla per Cellulare Donna Porta Cellulare Tracolla in Pelle RFID Portafoglio Borsa Piccola Tracolla Donna Borsa Porta Cellulare Tracolla con 12 Fessure per Carte (Marrone) 【Bloccaggio RFID Borsa A Tracolla Per Cellulare】BTNEEU porta cellulare tracolla donna è fatta di vera pelle leggera e resistente. L'hardware in metallo dorato di alta qualità è altamente resistente alla ruggine, e le cerniere sono abbastanza lisce. La tracolla portafoglio cellulare è dotata di materiale BLOCKING avanzato, che blocca i segnali RFID e protegge le vostre carte dalla scansione illegale.

【Grande Capacità Borsa Tracolla Porta Cellulare】La tracolla porta cellulare donna contiene 12 slot per carte di credito, 6 componenti, 1 tasca con cerniera e 1 tasca frontale per il telefono con patta con scatto magnetico. È spaziosa e compatta per contenere un cellulare, carte, contanti, rossetto, chiavi, passaporto e altri elementi essenziali. Una mini borsa a tracolla per cellulare libera le mani, ottima scelta per un viaggio di un giorno o una passeggiata con gli amici.

【Taglia Di Borsa Donna Vera Pelle Tracolla】19.5cm*11.5cm*4.5cm (7.67"*4.52"*1.77"), molto leggero, solo 340g. Questa borsa piccola tracolla donna ha una tasca frontale per il telefono (taglia: 16.5cm*9cm*2.5cm / 6.49"*3.54"*0.98") con uno scatto magnetico per evitare che il telefono cada, che può essere messo in telefono cellulare fino a 7,2 pollici, si adatta a iPhone 12 / 12Pro / 12 Pro Max / 11 / XS / X, Galaxy S21 / S20 / S10 / S9, HUAWEI, OnePlus ecc.

【Conveniente e Funzionale Pochette Cellulare Donna】La borsa per cellulare a tracolla donna con una tracolla regolabile e rimovibile (35-68cm) e una cinghia a mano rimovibile (24cm) può essere usata come borsa a tracolla, borsa a spalla o borsa. La borsa piccola tracolla elegante del telefono è perfetta per lo shopping, gli appuntamenti, l'uscita veloce, la sera, il ciclismo, i viaggi, l'allenamento, le passeggiate e ovunque tu non voglia prendere una borsa ingombrante.

【Regalo Squisito Per Donna】La borsa tracolla cellulare portafoglio carino e multifunzionale ha una lavorazione di alta qualità, una struttura organizzata e l'aspetto della nappa di moda. Viene fornito con una confezione regalo accattivante, questo porta cellulare tracolla in pelle sarà un regalo ideale per la tua amata per molte occasioni e festival adatti, come compleanni, Natale, San Valentino, Capodanno, Anniversari e festa della mamma.

Urvoix, fondina porta cellulare, colore nero, per cintura, taglia L

Comodo e pratico per avere sempre le mani libere e tutto il necessario a portata di tasca, ecco l’accessorio di Urvoix: una custodia in nylon impermeabile e universale per tanti modelli di telefonino, con chiusura ad anello con velcro sul retro per attaccarla alla cintura.

Urvoix, fondina porta cellulare, colore nero, da esercito, per cintura, taglia L Custodia realizzata in nylon 1000 denari. Cordura impermeabile, tattica custodia multiuso, sistema Molle.

Universale per telefono (senza altre cover o custodie) per EDC, fare riferimento alla descrizione (iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini,iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max,12 mini, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max,iPHONE XS, XS Max, iPhone x, 8 Plus, 7 Plus, 6 Plus/6S Plus, Samsung Galaxy, Galaxy Note, Xperia, Blackberry, Sony Xperia Z2, LG G Pro 2, LG G4 G3 G2, Motorola Moto X +, HTC, Nexus, Nokia Lumia).

Dimensioni: 17,8 x 8,4 x 2,5 cm, con un colore casuale da penna a stilo.

Custodia estremamente resistente all’usura e robusta, con anello con chiusura a velcro sul retro per poterla indossare attaccata alla cintura.

Cordura di tessuto militare, impermeabile, tasca estremamente versatile.

Larber, Borse a tracolla da donna di piccole dimensioni, per il cellulare e il portafoglio (Blu)

Disponibile in tanti colori, invece, la piccola borsa in pelle leggera e resistente con chiusura a cerniera in materiale di alta qualità. Ha una tracolla resistente con una tasca frontale per il telefono con fibbia a clip. Mentre all’interno ci sono due tasche aperte e sei scomparti per le schede. La trovi in blu, grigio, nero, rosa, rosso, giallo.

Larber Borse a Tracolla da Donna Borsa Piccola Tracolla Donna Cellulare Tracolla Donna Piccola Borsa a Tracolla Mini Cellulare Portafogli Donna con Tracolla Borsa Porta Cellulare (Blu) Pratica e alla moda: la borsa in pelle leggera è realizzata in resistente pelle PU, lavorazione delicata, piacevole al tatto. La chiusura con cerniera e chiusura a chiusura sono realizzate in leghe di alta qualità, molto lisce, non c'è bisogno di preoccuparsi di inceppamenti o rotture. Comodo per l'uso quotidiano, come passeggiate, shopping, viaggi, appuntamenti, vacanze, campeggio, ecc.

Piccola borsa con tracolla: questa mini borsa a tracolla per cellulare Dimensioni: 19,6 x 10,9 x 4,8 cm (altezza x lunghezza x larghezza). Peso: 275 g. La tracolla resistente e solida può essere regolata da 63,5 cm a 119,4 cm rende la borsa del telefono funziona come borsa a tracolla o a tracolla.

Custodia multifunzionale: la parte esterna è 1 tasca frontale per telefono con fibbia a clip. All'interno è presente una pochette con cerniera: 2 tasche aperte, 6 scomparti per schede. Perfetto per licenza, chiavi, libretto degli assegni, rossetto, cosmetici, tappi per le orecchie, contanti/monete, piccoli tessuti, carte di credito e altri piccoli oggetti. Questo portafoglio a tracolla si abbina perfettamente con l'uso quotidiano, sia stile libero che stile alla moda.

Adatto per telefoni sotto i 6,5 pollici: la borsa a tracolla per cellulare è abbastanza grande per iPhone X, XR, XS, Max, SE, 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus, 11 Pro Max, Samsung Galaxy Note 10, Galaxy A51/S7 edge Plus/S8/S8+/S9/S9+/S10/S10+/S10e/S20/S20/S120 FE, e altri cellulari meno di 15,5 cm. Si prega di verificare le dimensioni prima dell'acquisto per evitare incomprensioni.

Regalo ideale per il tuo amore: questa borsa a tracolla da donna è semplice e comoda da trasportare. Perfetto per diverse stagioni e occasioni. Sarà una meravigliosa borsa regalo di Natale, regalo di Capodanno, regalo di San Valentino, regalo di compleanno e di vacanza per ragazze, amici, madre, signore, ecc.

CSPone, Borsetta porta cellulare con tracolla regolabile e staccabile universale con tre scomparti, ideale per telefono, chiavi, carte, soldi…

Disponibile in total black o in nero con stampa floreale, la borsetta a tracolla di CSPone è l’ideale per chi vuole sempre tenere tutto a portata di mano. La borsa è impermeabile, in nylon di alta qualità con cuciture sicure. Dentro contiene tre scomparti.

CSPone Borsetta Porta Cellulare Borsa Tracolla Telefono Crossbody cellulare tracolla regolabile e staccabile universale per a 3 scomparti Può ospitare telefoni cellulari chiavi credito Dimensioni del prodotto: il prodotto è adatto per la maggior parte dei telefoni cellulari, come la serie iPhone 13, la serie Samsung. Effettuare un acquisto in base alle dimensioni dell'immagine del prodotto prima dell'acquisto.(10*5*19cm)

Impermeabile e resistente al sudore: realizzato in nylon di alta qualità e resistente al sudore. Cuciture di qualità, cerniera scorrevole.

3 scomparti: la borsa a tracolla composta da 2 tasche della stessa dimensione e una più piccola. Può contenere telefono, portafoglio, fazzoletti, passaporto, rossetto, ecc. Un bel piccolo compagno pratico.

Multifunzione: puoi usarlo come portafoglio / borsa a mano / borse a tracolla / messenger / Cross Body tracolla regolabile.

Perfetta per tutte le attività: questa custodia per cellulare è adatta per la corsa, lo yoga, l'escursionismo o le attività all'aperto, viaggi, tempo libero, ecc.

Enoneo, Porta cellulare a tracolla in vera pelle morbida con tre cerniere (Nero)

Infine, il brand Enoneo propone il suo porta cellulare a tracolla in morbida pelle con interno in poliestere e decorazione retrò a forma di fior. Disponibile in nero, blu, grigio, marrone, rosa, rosso, è dotata di due scomparti con doppia cerniera, di una piccola tasca con cerniera, di una tasca a scomparti e due grandi scomparti per telefono e chiavi.

ENONEO Porta Cellulare Tracolla Vera Pelle Blocco RFID Borsa Tracolla Cellulare Portafoglio Morbida 3 Cerniera Piccola Borsa Tracolla Porta Cellulare Donna fino a 7,6 Pollici Cellulare (Nero) 🌼【Rapporto Qualità-prezzo-Tracolla Porta Cellulare Donna Vera Pelle】ENONEO porta cellulare tracolla è realizzata in morbida pelle genuina in fantasia litchi con un tocco confortevole, decorazione retrò a fiore di sole e doppia cerniera retrò, l'interno è in poliestere per una maggiore durata. Il telefono cellulare è dotato di tracolla regolabile staccabile (142cm), dimensioni della borsa del telefono: 18,5 cm * 16 cm * 8 cm, peso netto: 267g, è leggero ma di grande capacità.

👜【Buona Costruzione-Grande Capacità】Piccola borsa per telefono a tracolla con 2 scomparti con doppia cerniera in totale, interna ha ancora 1 piccola tasca con cerniera per contanti o monete e 1 tasca a scomparti, 2 grandi scomparti aperti per telefono di grandi dimensioni, soldi, chiavi, rossetti, pettine, passaporto, fazzoletti e carta per appunti ecc. è spazioso per contenere tutti i tuoi elementi essenziali quotidiani. Scomparti separati possono tenere organizzati i tuoi effetti personali.

👜【Buona Costruzione-Grande Capacità】Piccola borsa per telefono a tracolla con 2 scomparti con doppia cerniera in totale, interna ha ancora 1 piccola tasca con cerniera per contanti o monete e 1 tasca a scomparti, 2 grandi scomparti aperti per telefono di grandi dimensioni, soldi, chiavi, rossetti, pettine, passaporto, fazzoletti e carta per appunti ecc. è spazioso per contenere tutti i tuoi elementi essenziali quotidiani. Scomparti separati possono tenere organizzati i tuoi effetti personali.

【Comodo e Sicurezza Borsa per Cellulare a Tracolla】ENONEO borsa per cellulare in pelle con un design semplice, retrò ed elegante, con motivo a crisantemi, più attraente e versatile. Tracolla regolabile, adatta a varie scene, quando non vuoi portare una borsa grande per lavorare o viaggiare, questa borsa a tracolla leggera da donna sarà più comoda, la fodera progettata con blocco RFID mantiene le tue informazioni al sicuro.

👜【Cerniera liscia e Hardware Durevole】Borsa a tracolla per cellulare con cerniera liscia, sarà più resistente e liscia, uso speciale gancio hardware a risparmio di manodopera, maggiore capacità di carico, meno stress accessori hardware testurizzati, rigoroso processo di lucidatura, colore pieno, resistente e non sbiadisce, senza preoccuparsi di rotture.

Scopri anche le custodie per cellulare in vendita su Amazon: