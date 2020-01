Saldi inverno 2020: le date regione per regione Saldi inverno 2020: le date regione per regione per andare a fare shopping potendo contare su sconti eccezionali

Saldi inverno 2020, quando comincia la stagione di sconti? Il calendario dei saldi invernali regione per regione ha date diverse di inizio e di fine, anche se tutto partirà nel primo weekend del mese di gennaio. Così da fare shopping con sconti decisamente interessanti. I saldi inizieranno in alcune regioni d’Italia, anzi, nella maggior parte il 4 gennaio 2020. Anche se in altre parti d’Italia sono già stati scontati i capi di abbigliamento e gli accessori già a partire da giovedì 2 gennaio 2020. Di solito in media i ribassi saranno del 20-30%, ma si potrebbe arrivare anche al 50-60%. Sarebbe bene controllare sempre prima i prezzi e le collezioni in vendita nei negozi di nostro interesse prima dell’inizio dei saldi stessi, così da evitare di incappare in truffe o problemi di altra natura. Sarebbe anche bene fare una lista delle cose da comprare, che possono esserci utili, stabilendo anche un budget di massima che non si dovrebbe mai superare. O al massimo che si dovrebbe superare di pochissimo euro. A questo punto prendete le vostre migliori amiche e andate a caccia dei migliori affari che si possono fare solamente durante il periodo dei saldi. E divertitevi. Calendario saldi invernali 2020 Ed ecco finalmente le date dei tanto attesi saldi invernali del 2020: Abruzzo: 4 gennaio – 3 marzo 2020

Basilicata: 2 gennaio – 2 marzo 2020

Calabria: 4 gennaio – 3 marzo 2020

Campania: 4 gennaio – 3 marzo 2020

Emilia-Romagna: 4 gennaio – 5 marzo 2020

Lazio: 4 gennaio – 15 febbraio 2020

Liguria: 4 gennaio – 17 febbraio 2020

Lombardia: 4 gennaio – 3 marzo 2020

Marche: 4 gennaio – 1 marzo 2020

Molise: 4 gennaio – 5 marzo 2020

Piemonte: 4 gennaio – 29 febbraio

Puglia: 4 gennaio – 3 marzo 2020

Toscana: 4 gennaio – 3 marzo 2020

Umbria: 4 gennaio – 5 marzo 2020

Veneto: 4 gennaio – 28 febbraio 2020

Friuli Venezia Giulia: 4 gennaio – 31 marzo

Sardegna: 4 gennaio – 4 marzo 2020

Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo 2020

Valle d’Aosta: 2 gennaio – 31 marzo 2020