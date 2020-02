San Valentino 2020, l’anello di Unicef A San Valentino 2020 regalate l'anello di Unicef per aiutare un bambino in difficoltà a vivere meglio

Se a San Valentino 2020 non sai cosa regalare, perché non donare un anello? A patto che sia l’anello che sostiene le attività di Unicef in giro per il mondo, per aiutare ogni bambino che si trova in difficoltà. Sarà un regalo che celebra l’amore più puro.

In occasione di San Valentino 2020 sullo shop di Unicef è stato proposto un anello che è una vera e propria promessa d’amore, nel giorno della festa degli innamorati. Una promessa che però vale doppio. A essere felice sarà chi lo riceve in dono, ma anche i bambini che riceveranno il contributo dall’organizzazione internazionale. Per salvare la vita dei più deboli.

L’anello è in acciaio inossidabile ed è regolabile, così da adattarsi a ogni dito. Lo potete indossare nelle mani, come anello, oppure indossarlo vicino al cuore, come se fosse il pendente di una collana, che non è però inclusa nel pacchetto. Se lo ordinerete, a casa vostra arriverà un elegante sacchettino di organza blu con dentro la vostra promessa d’amore.

Un anello a forma di spilla da balia che ricorda la cura nei confronti dei bambini. Chi deciderà di regalare questo anello, farà una doppia promessa: di stare accanto alla persona amata per sempre e anche accanto ai bambini che nel mondo vivono in condizioni di povertà, in zone di guerra, bambini a cui sono negati tutti i diritti. Regalando l’anello di Unicef permetterete a un bambino malnutrito di avere una terapia completa di 8 settimane a base di alimento terapeutico. Che servirà a salvare la loro vita.

L’anello si può comprare sullo shop online di Unicef al prezzo di 45 euro. Ma sullo shop online potrete trovare anche tante altre idee regalo per donare, ad esempio, kit di vestiti caldi invernali che proteggeranno i più piccoli dal freddo e zanzariere per proteggere le famiglie dalla malaria.