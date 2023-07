Sandali: con o senza tacco per l’estate 2023?

Il caldo è arrivato e per poterlo affrontare al meglio non c’è altra soluzione che alleggerire gli outfit e sfoggiare scarpe aperte, leggere e confortevoli. I sandali sono l’opzione perfetta per questo scopo; sono, infatti, un ottimo accessorio per completare i propri look estivi e tenere i piedi al fresco anche nelle giornate più calde.

Per quest’estate, come si vedrà, la moda offre un’ampia scelta di scarpe da donna con tacco e senza tacco per cui, chi fosse ancora indecisa tra le due opzioni, troverà qui di seguito degli spunti interessanti su cui ragionare in vista dello shopping.

Tendenze dei sandali estivi 2023: materiali e colori in voga

Prima di scegliere quali scarpe acquistare, vale la pena farsi un’idea di cosa offrono negozi e rivenditori in base alle ultime mode. I materiali naturali come la rafia e il vimini, per esempio, sono già tra i più popolari per gli amanti del gusto bohemienne. Chi predilige lo stile classico e romantico, invece, troverà un’incredibile varietà di opzioni a palette neutra, dal beige al rosa. Infine, non mancheranno anche quest’anno gli irrinunciabili sandali color fluo e le calzature con componenti nude molto amate tra le più giovani. Quanto ai modelli, invece, la moda ci presenta calzature che ricordano lo stile a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, una sorta di rendez-vous al passato che caratterizza tutto l’outfit, dagli accessori all’abbigliamento.

Sandali con tacco: l’eleganza che trasmette sicurezza

I sandali con tacco, anche non troppo alto, sono la scelta ideale per occasioni speciali e outfit eleganti perché, come si sa, slanciano la figura e la rendono più longilinea. Al tempo stesso, tuttavia, le scarpe con tacco possono rivelarsi parecchio insidiose per chi non è abituata a indossarle. Un grande ritorno di quest’anno sono i tacchi a spillo, tornati in auge al fianco di cinturini alla caviglia e dettagli incrociati. I colori metallici come l’argento e l’oro saranno molto richiesti, così come le opzioni a trama mono in colori accesi, forme a punta e tacco squadrato.

Anche le zeppe platform restano un modello molto richiesto ma, in pieno stile nostalgico, si presentano con cinghie fine serrate, dettagli in metallo e stile punk-rock. Infine non possono mancare le slingback con kitten heel, ovvero un tacco appena accennato, perfette per tutta la bella stagione sino all’autunno inoltrato.

Come indossare i tacchi estivi senza soffrire?

I tacchi sono sempre belli e amati, ma indossarli può portare degli spiacevoli dolori. I consigli per non soffrire sono da sempre tanti e in gran parte molto utili: c’è chi consiglia di acquistare degli appositi cuscinetti e chi, invece, propone di fare dei test a casa indossando le scarpe molto prima, prendendo confidenza con l’altezza. Gli esperti di portamento consigliano di tenere il busto dritto e di poggiare sempre prima il tacco durante il passo, per scaricare il peso sul tallone e preveniamo il dolore all’attaccatura delle dita. Il punto è che chiunque può imparare a camminare con tacchi vertiginosi ma solo se ne ha bisogno, interesse o voglia. Il tacco è richiesto in tantissimi ambienti lavorativi, dall’accoglienza all’intrattenimento e, per tantissime donne, è un amico irrinunciabile in qualunque occasione. Inoltre, non tutti i tacchi sono uguali, per cui, chi volesse sentirsi più sexy senza soffrire, potrà provare le opzioni a tacco basso e squadrato, quelle con plateau e, infine, le platform: tutte calzature “rialzate” ma con dislivelli meno vertiginosi rispetto ai tacchi a spillo.

Sandali senza tacco: comodità senza rinunciare allo stile

Anche la scarpa bassa può completare con raffinatezza ed eleganza un outfit, se si sa scegliere l’abbinamento giusto. Di norma la calzatura piatta tende a ingolfare la figura, per cui chi vuole ottenere un effetto più snello dovrà puntare su colorazioni vicine a quella dell’incarnato. Per abbinarla nel modo giusto occorre seguire una regola molto semplice: quella dei terzi. In pratica il corpo dovrebbe essere sempre suddiviso idealmente in tre parti, possibilmente diseguali tra loro.

Per slanciare la figura, quindi, è necessario spezzarla in alto, dal seno fino all’ombelico, tramite un top corto e un pantalone/gonna a vita alta. Lo stesso effetto può essere ottenuto con abiti che segnano molto la vita, perfetti per i fisici a clessidra e a pera ma adatti anche ad altre fisicità.

Con la gamba molto coperta si può scegliere qualsiasi scarpa estiva bassa, anche una ciabattina a fascia decorata. Diverso è il caso in cui la gamba è in vista, situazione in cui varrebbe la pena scegliere calzature che tengano la caviglia molto fasciata e che, nonostante l’assenza di tacco, contribuiscano a slanciare il polpaccio.

Sandali con tacco o senza?

A questo punto si possono tirare le somme e riepilogare brevemente gli aspetti più importanti da tenere a mente per acquistare le scarpe giuste. Il sandalo con tacco offre una figura snella e slanciata ed un risultato sensuale. La calzatura bassa, invece, dona grazia al piede e può valorizzare qualsiasi outfit offrendo il piacere di camminare senza troppi fastidi.

La scelta dipende molto dall’occasione, dal luogo in cui le si deve indossare e da quanta strada si farà a piedi. Per le cerimonie, per esempio, il tacco è la scelta ideale perché, grossomodo, si trascorre molto tempo seduti e le camminate sono circoscritte. In altre situazioni, invece, potrebbero esserci diversi percorsi da affrontare a piedi, situazione in cui le soluzioni sono due: scegliere delle scarpe basse o portarle come cambio strategico.