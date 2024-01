Ci sono scarpe e borse che non possono mancare nel guardaroba invernale di ogni donna. Accessori in grado di fare sempre la differenza per outfit di sicuro successo

Ci sono accessori che possono sempre fare la differenza per ottenere outfit di sicuro successo. Per questo dovremmo accertarci di avere tutti gli evergreen utili per affrontare ogni stagione. Come, ad esempio, gli stivali da donna e le borse imperdibili nel guardaroba invernale di ogni donna. Due complementi di look che possono davvero impreziosire con uno stile unico gli abiti che abbiamo scelto.

Fonte foto da Unsplash

Ogni mattina, di fronte allo specchio, sono tante le decisioni da prendere. Quale make up sfoggiare, come acconciare i capelli e, soprattutto, come vestirsi. La scelta di abiti e accessori va fatta in base non solo ai propri gusti, ma anche in base all’umore del giorno e all’occasione in cui andremo a sfoggiarli. Focus sempre sugli accessori, che possono rendere prezioso e unico anche un abito semplice e senza troppi fronzoli.

Per la stagione invernale, in particolare, sono diversi i modelli di scarpe e le borse che possiamo sfoggiare da mattina a sera per sentirci sempre sicure di noi stesse e a nostro agio, in ogni situazione. Con i nostri consigli, ogni giorno potremo indossare solo ciò che ci fa sentire sempre bellissime!

Fonte foto da Unsplash

Stivali da donna, i must have del guardaroba femminile

Le scarpe non ci devono solo accompagnare, passo dopo passo, ovunque vogliamo andare. Sono anche complementi di stile da scegliere con estrema cura, per completare i nostri look con il mood più adeguato. Nella stagione invernale sono diversi i modelli tra cui optare, per stare al caldo ed essere trendy.

Quando le temperature si fanno rigide, i nostri piedi hanno bisogno di tanto comfort per affrontare anche le giornate più fredde. A seconda del proprio stile, si può optare per modelli differenti, che non possono mancare nel guardaroba femminile. Veri e propri must have per outfit che si fanno notare.

Ad esempio, per chi non rinuncia allo stile sportivo, le sneakers, magari imbottite o alte alla caviglia, sono la calzatura ideale, alla quale non rinunciare praticamente mai. Per chi ha uno stile più rock, invece, i tronchetti da donna sono la scarpa giusta da abbinare a gonne, vestiti e pantaloni. C’è anche chi vuole osare, magari con stivali alti fino al ginocchio e con un tacco più o meno vertiginoso: scelta ottimale per una serata fuori in cui si vuole stupire tutti con la propria femminilità e con la propria eleganza. E per una giornata in ufficio? Vanno benissimo gli stivaletti corti, così come le stringate, le francesine e anche le polacchine: a seconda del look scelto, possiamo optare per calzature più o meno femminili, certe comunque di essere sempre al top.

Fonte foto Pixabay

Borse invernali, le più belle da sfoggiare con i nostri look

Anche il capitolo borse merita un approfondimento. A seconda del mood del proprio outfit, ma anche dell’occasione in cui lo sfoggiamo, dobbiamo sempre scegliere la bag giusta. Più piccola e contenuta, ma anche preziosa, per la sera, più grande e capiente, ma anche professionale per il lavoro, per il giorno.

Le borse di pelle sono sempre da prediligere per occasioni importanti e per outfit che si fanno notare, ma possiamo anche sfruttare modelli con mix di texture che creano un effetto più moderno. Il nero e il color pelle vanno sicuramente su tutto, ma perché non osare con un po’ di colore?

Tra i modelli più cool per chi vuole essere sempre al passo con gli stili della moda, le Borse Guess sono sicuramente la scelta ottimale. Diventano anche un’idea regalo perfetta per ogni donna importante della nostra vita. Non ci stancheremmo mai di sfoggiarne di nuove nel nostro guardaroba, vero?

Tra i modelli più cool, visti anche negli outfit delle celebrities più in vista del momento, sicuramente la borsa furry con dettagli pelosi, rigorosamente in pelliccia ecologica, è la più ricercata, ma anche i modelli a sacca o le borsette piccole con tracolla a catenella.

Senza dimenticare, poi, gli zainetti, un tempo relegati solo ai look casual o ai momenti da dedicare allo sport: oggi sono un must have, anche nella stagione fredda.