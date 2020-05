Trudi Coat

Come quando ormai si cresce e bisogna riporre in soffitta il pelouche con cui dormivamo tutte le notti, sta per giungere l’ora di liberarci di lui il nostro TeddyCoat. Lo abbiamo indossato per tutto l’inverno ci ha riscaldate confortate e adesso dobbiamo salutarlo fino alla prossima stagione. E’ stato uno dei capi must di questo inverno e continuerà ad accompagnarci per la prossima, quindi a quelle che si trovano impreparate, che non sono riuscite ad acquistarlo durante i saldi, avrete tempo modo e denaro di trovarlo in vendita nuovamente. Per chi volesse mettere da parte i soldi per compare quello di MaxMara versione Trudi può iniziare a pensarci da subito.