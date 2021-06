Nessuna donna può rinunciare ad avere delle mani curate e glamour! Una manicure perfetta richiede il tocco finale dato dal colore, che solo uno smalto di qualità, lucido e dalla lunga durata può dare.

Ecco perché, da diversi anni ormai, lo smalto più richiesto è in assoluto quello semipermanente. In questo articolo parleremo proprio di tutto quello che c’è da sapere sugli smalti semipermanenti.

Smalto semipermanente, la tendenza per una manicure perfetta

Sempre più donne si affidano alla loro estetista per regalarsi una manicure perfetta grazie all’applicazione dello smalto semipermanente.

Oltre ad essere una tendenza davvero inarrestabile, non si può dire che questa tipologia di smalto non sia una soluzione pratica e performante! Con un trattamento di circa 30 minuti il risultato che si ottiene sono mani curate, colore brillante e resistenze per almeno quattro settimane.

I vantaggi dello smalto semipermanente

Vediamo allora quali sono i vantaggi del gel polish più di tendenza:

La durata: indubbiamente il primo vantaggio è la resistenza dello smalto semipermanente. Unghie con colori lucidi e uniformi almeno per quattro settimane, senza necessità di alcun ritocco.

La praticità: sebbene conti qualche passaggio e l’uso di diversi prodotti, l’applicazione dello smalto semipermanente risulta davvero pratica e molto più veloce di altri trattamenti mani (come ad esempio ricostruzione, gel e allungamenti). La praticità, inoltre, è anche per chi si va ad applicare questo tipo di smalto poiché non dovrà pensare più a lungo alle sue mani, che rimarranno curate e perfette per più di 30 giorni.

La resa: se si vanno ad usare prodotti di qualità, il risultato è davvero impeccabile! Unghie lucide e uniformi, possibilità di scegliere tra mille colori e diverse combinazioni per manicure ogni mese diverse.

Il costo: sia per l’operatore estetico che per la cliente finale questo trattamento unghie è indubbiamente economico! Il costo varia da centro a centro, ma solitamente non supera la spesa mensile di 30 euro.

I migliori smalti semipermanenti

Essendo appunto un prodotto estetico di tendenza in commercio si trovano centinaia di linee di smalti semipermanenti, ma per non rovinare le unghie e per una resa migliorare del trattamento è importante utilizzare prodotti di qualità. La qualità di uno smalto semipermanente la fanno la sua formulazione, la sua pigmentazione, la resistenza e la facilità di stesura. Tutti ingredienti che non mancano di certo alla linea Evo Nails, tra le migliore marche di semipermanenti in Italia!

Evo Nails: il semipermanente più completo per le tue unghie

Ebrand Italia, azienda leader nel settore dell’estetica sempre più scelta dalle professioniste del nails e dalle onicotecniche, vanta la fortunatissima linea di smalti semipermanenti, disponibili nel catalogo online: https://www.ebranditalia.com/it/unghie-e-smalti/evo-nails/smalti-semipermanenti.html. Si tratta del sistema più completo ed evoluto del settore unghie, che conta al suo interno tutte le tipologie di smalto, dalla massima durata, con colori super-pigmentati e dall’ottima resa.

Oltre 100 colori in svariate varianti e tonalità, colori sempre brillanti e con una buona resistenza agli urti. Inoltre, molto più di un semplice smalto semipermanente, la proposta di Evo Nails vanta delle qualità uniche nel suo genere!

Con la sua gamma di ben 6 tipologie di basi e 2 top coat, diviene uno smalto dalle infinite soluzioni. Basterà scegliere la base più indicata per la tipologia di unghia da trattare, così da ottenere una manicure perfetta. Con le basi per semipermanente di Ebrand Italia è infatti possibile effettuare piccole riparazioni, riempimenti o allungamenti, proprio come se fosse un gel ma con la facilità di una passata di smalto!

La linea, in sinergia con il ricco catalogo on-line disponibile su https://www.ebranditalia.com/it/unghie-e-smalti.html, si completa anche di tutti i prodotti necessari per una manicure perfetta! Accessori per preparare l’unghia al trattamento come lime, buffer, spingicuticole; ma anche liquidi professionali quali sgrassatori e remover; pennelli, lampade, frese e tanto altro.

Scopri la linea Evo Nails nella categorie Unghie e Smalti del più grande e-commerce di estetica in Italia… scegli, applica e stupisci!