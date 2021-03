Unicità e sentimento: i gioielli che lasciano il segno

L'unicità come filosofia, la natura come filo conduttore: i gioielli Rerum sono un incanto da donarci e da donare a chi amiamo

Non esiste niente di più bello dei gioielli per trasmettere un’emozione. Ciò diventa ancor più vero se le preziosità in questione sono uniche nel loro genere, particolari proprio per la loro caratteristica d’irripetibilità.

L’esclusività è ciò che caratterizza i gioielli firmati Rerum, un brand che incanta coniugando materiali preziosi ed eterni a gemme naturali e perle coltivate.

La tua storia, indossata ogni giorno

Rerum, collezione Passioni con Onice

Come abbiamo già detto, il punto forte di Rerum Gioielli è l’unicità. Il brand si ispira al poeta latino Lucrezio che, con il suo poema De Rerum Natura, inquadra le emozioni e i turbamenti di cui tutti ci troviamo in balia.

L’unica soluzione per non farsi dominare è quella di raggiungere armonia ed equilibrio. Solo in questo modo ognuna di noi avrà una storia unica, un cammino inimitabile.

Un percorso che ci caratterizza come donne e come eroine della nostra esistenza, che merita di essere celebrato sfoggiando qualcosa che ci racconti e che non sia uguale a null’altro.

La peculiarità di Rerum sta tutta qui: bracciali, anelli e collane danno vita a racconti personali, esclusivi, mai uguali. Come mai? Perché ogni gemma utilizzata per ogni gioiello è unica, non ne esistono due uguali.

I gioielli Rerum sono realizzati in argento con pietre naturali e perle coltivate. Sceglierle significa farsi e fare un dono prezioso: come regalare un fiocco di neve, incantato e impossibile da replicare.

Le perle più belle: i membri della tua famiglia

Collezione Rerum Famiglia – Perla

Ma non è tutto qui. Dietro ogni collezione Rerum c’è un significato molto più ampio, molto più esteso. Un senso che arricchisce i gioielli e ne completa la bellezza, rendendoli straordinari da regalare a chi si ama ed emozionanti da ricevere.

Un primo esempio è la collezione Famiglia, arricchito con le perle. D’altronde, che cos’è la perla se non è il tesoro per eccellenza? Questa preziosa sfera, candida e perfetta, viene preservata con cura all’interno di una conchiglia.

Il senso ultimo dei gioielli della collezione Famiglia, dunque, è di trasmettere protezione e indissolubilità, oltre che esaltare l’importanza delle radici e dei valori più veri, quelli che ci vengono trasmessi quando siamo all’interno della nostra piccola ma meravigliosa conchiglia.

Gioielli per fermare il tempo: la collezione Momenti di Rerum

Rerum, collezione Momenti con Citrino

Un altro esempio incantevole di come Rerum Gioielli intercetti il desiderio di singolarità che ognuna di noi avverte come proprio, sta nella collezione Momenti e nella gemma legata ai gioielli di questa linea.

La pietra preziosa scelta è il citrino, una varietà di quarzo particolarmente esaltata nella cristalloterapia: pare, infatti, che sia in grado di trasmettere energia pura e benefica, donando vitalità e buon umore.

Non si poteva scegliere una pietra migliore, dal colore del sole, per esaltare traguardi e momenti speciali e rendere immortali degli attimi che hanno arricchito la nostra vita.

L’amore che brilla, come un cristallo

Collezione Rerum Amore – Cristallo di Rocca

La nostra storia d’Amore, quella importante, quella che si merita la A maiuscola. Quella che ci fa sognare, palpitare e che ci fa sentire al sicuro negli occhi dell’altro. Può, una storia così, non essere celebrata da un gioiello unico nel suo genere?

Per la sua collezione Amore, Rerum ha optato per una gemma straordinaria, decisamente fuori dal comune. Via i fronzoli, via il baggiano sfoggio di pietre dal significato incompatibile: il cristallo di rocca, con la sua trasparenza, è il sinonimo di un sentimento onesto, sincero, vero e profondo.

Pulito e chiaro, il cristallo di rocca incontra l’argento e rimane limpido, come uno sguardo carico d’amore, pur essendo capace di rifrangere mille colori. Un gioiello così la vostra metà non lo aveva mai visto.

Rerum Natura: il peridoto per gli amici più fedeli

La collezione Rerum Natura – Peridoto

Le persone più importanti della nostra vita, noi stessi, i legami, i sentimenti: tutto questo è bellissimo, ma abbiamo già ribadito quanto Rerum abbia a cuore la natura. È per questo che lo sguardo del brand si è spostato più in là.

E, spostandosi, si è posato su quegli esserini che ci sostengono sempre, ci guardano, si accoccolano su di noi o ai nostri piedi, aspettando una carezza e riuscendo a fiutare anche il più piccolo malessere: i nostri amici a quattro zampe sono il dono più prezioso che la natura poteva farci.

Ecco perché Rerum ha voluto celebrare gli animali domestici con una linea ad hoc: la Collezione Natura – Peridoto. Questa gemma verde è il simbolo più alto della natura, a cui tutti apparteniamo e di cui dovremmo prenderci cura.

Propositi, ispirazione, amicizia: i gioielli Rerum sono per sempre

Rerum, collezione Propositi con Topazio

Chiaramente, quelle che abbiamo elencato sono solo alcune delle collezioni Rerum. In costante evoluzione e con occhio attento all’innovazione (rispettosa della natura), il brand cerca adattarsi a un numero crescente di sogni e sentimenti.

Il desiderio è quello di creare dei piccoli capolavori che, ora e sempre, catturino un pezzo della nostra esistenza, dei nostri affetti e del nostro ardore. E che, ogni volta, ce lo facciano rivivere con la stessa intensità.