Vestiti estate 2020: Corto e sexy La tendenza fashion dell'estate? È il vestito, corto e sexy

Tutte le appassionate di Sex and The City, non potranno mai dimenticare il naked dress di Carrie Bradshow, il primo di una lunga serie, mostrato alle amiche e indossato in occasione di un appuntamento importante e galante. Se non lo ricordate, andate subito a cercarlo perché sarà lui, quest’abito, il vero must della stagione.

Corto, sexy e molto anni ’90: l’abito dell’estate 2020 è quello che, come una seconda pelle, scivola sui fianchi e sul seno senza formare neanche una grinza. La lunghezza è quella di una minigonna, le spalline sottilissime sono invisibili a occhio nudo. È quel tipo di vestito che mostra tutto senza far vedere assolutamente niente

Quindi diciamolo a gran voce: bentornati naked dress, super sexy e con tagli provocanti. Quest’anno si mette in mostra tutto, pur coprendo, al massimo scopriamo la schiena, nuda o con tessuto trasparente, opponendoci quindi al filone, super consolidato, della moda con stampe e a fiori e volumi oversize.

Se l’idea del mini dress, corto e sexy vi piace, allora vi basterà dare uno sguardo alle star e ai look che stanno sfoggiando con le prime uscite estive, perché è in strada che, velatamente, si battono a copi di miniabiti, volumi assimetrici e storie su instagram per una sorta di gara “a chi sta meglio il naked dress”.

“Beh, ma loro sono star”, penserete voi. E in effetti è facile per alcune celebrities, come Sarah Jessica Parker indossare un abito così apparentemente semplice e audace come questo. Ma in realtà, lasciatevi dire che non è questione di abbinamenti, né di gusto o fisico, perché ogni silhouette, può avere il suo naked dress, quanto più questione di portamento: un abito del genere si indossa con nochalance, bisogna essere disinvolte e non prendersi troppo sul serio.

Perché per portare trasparenze, lunghezze super mini e aderenze da seconda pelle ci vuole una grande consapevolezza di sé e di ciò che si sta comunicando. Il messaggio? Il corpo è mio e ne faccio quello che voglio.