Zaini Invicta per il tempo libero in vendita su Amazon

Gli zaini Invicta per il tempo libero sono la scelta ideale per unire stile e praticità. Comodi, robusti, sono anche tornati di moda, per uno stile vintage che ci porta indietro negli anni, quando andavamo a scuola. Il brand ha riproposti gli stessi stili, mood e colori per accessori da regalare o da regalarsi.

Gli zaini Invicta per il tempo libero possono essere usati per andare in giro in città durante il giorno, mettendo dentro tutto quello che serve per il lavoro. Oppure li possiamo sfruttare per le gite fuori porta o per passeggiate nella natura durante le quali vogliamo avere con noi tutto il necessario.

Il brand presenta tanti modelli diversi, per accessori davvero unici. Possiamo scegliere motivi, design e anche colori accattivanti e alla moda, per potersi regalare o per regalare uno zaino di sicuro successo, che durerà a lungo e che ci porterà indietro nel tempo quando eravamo giovani e spensierati.

Su Amazon possiamo acquistare tantissimi modelli di zaini Invicta per il tempo libero: tu quale scegli? Lo stile più moderno e accattivante o il mood vintage che piace tanto ultimamente ai fashion designer e ai fashion addicted? A te la scelta con la nostra selezione.

Invicta Zaino Minisac Glossy, Nero, 8 Litri, Richiudibile, Viaggio & Tempo Libero

Su Amazon lo store Invicta propone il suo zaino Minisac Glossy da 8 litri, disponibile in quattro diversi colori: nero, blu, giallo e viola. Un prodotto di altissima qualità, garantito da un brand che da anni non propone solo degli zainetti, ma dei veri e propri miti da indossare nelle proprie spalle.

Il minisac è un modello vintage che fin dal suo esordio è diventato un must have, il miglior amico tascabile di ogni ragazzo e di ogni ragazza, perché piccolo, compatto, leggero. Uno zainetto stiloso, che si fa notare, utile anche per tenere tutto in ordine e a portata di mano. Si può anche ripiegare completamente e ha la cinghia a vita personalizzata. Il patch Invicta è ricamato.

Invicta Zaino Jolly Solid S Zaino Casual, 33 cm, 15 litri, Nero

Davvero glamour e dallo stile retrò lo zaino Invicta Jolly Solid, nella taglia S da 33 centimetri con capacità da 15 litri. Disponibile nei colori blu, grigio, marrone, nero, rosso e viola, lo zaino ha lo schienale imbottito e rivestito in tessuto. Mentre gli spallacci, anche loro imbottiti, sono personalizzati con nastro jacquard. Dispone di comode tasche frontali mentre all’interno ha uno scomparto imbottito porta tablet e una tasca per tenere tutto in ordine.

L’Heritage di Invicta è realizzato in tessuto riciclato grazie alla raccolta delle bottiglie in PET: grazie a un processo di lavorazione particolare si può ottenere un filato resistente e morbido, durevole nel tempo e di altissima qualità. Per uno zaino sono state usate 25 bottiglie da 500 ml. Le dimensioni dello zaino sono le seguenti: 23 x 33 x 17 cm.

Invicta Zaino Jolly Solid S Zaino Casual, 33 cm, 15 litri, Nero Dimensioni: 23 x 33 x 17 cm; capacità: 15 litri

Schienale: Imbottito e rivestito in tessuto principale

Spallacci: Imbottiti e personalizzati con nastro jacquard

Tasche: Tasche frontali; scomparto interno imbottito porta tablet e tasca attrezzata

Invicta Zaino Packable, Minisac, 8 Litri, Blu, Richiudibile e Tascabile, Viaggio & Tempo Libero

Sempre dallo store Invicta ecco lo zaino Packable da 8 litri, richiudibile e tascabile, per il viaggio è il tempo libero, nell’iconico motivo a strisce. Lo possiamo trovare in vari colori: blu, azzurro, giallo, grigio, nero, viola, verde, rosso e rosa. Un piccolo mito, una vera e propria icona di stile, il minisac piace a tutti perché piccolo, compatto, leggero. E il motivo a righe è un classico del brand.

Nella parte frontale puoi contare su una piccola tasca, mentre all’interno ci puoi mettere tutto il necessario. Si può anche indossare in vita con la cinghia personalizzata. Le dimensioni dello zaino sono 25x40x8 centimetri e la capacità è da 8 litri.

Zaino Invicta – JELEK PLAIN LOGO – Nero – Doppio scomparto – 38 LT

Da Invicta ecco un modello più sportivo, lo zaino Jelek Plain con logo in contrasto in bianco su sfondo nero. Dispone di doppio scomparto, per tenere tutto in ordine e trovare sempre tutto il necessario. La capacità è di 38 litri. Il fondo è rinforzato e dispone di una doppia tasca frontale, di una tasca interna con organizer e di uno scomparto interno porta laptop, senza dimenticare le tasche laterali in rete per la borraccia d’acqua sempre a disposizione.

Dispone di uno schienale imbottito e rivestito di tessuto e di spallacci sempre imbottiti e sempre rivestiti di tessuto. Ha anche un portachiavi amovibile. Le dimensioni dello zaino sono 32 x 43 x 25 cm.

Zaino Invicta - JELEK PLAIN LOGO - Nero - Doppio scomparto - 38 LT DIMENSIONI: 32 x 43 x 25 cm; CAPACITA': 38 Lt

CARATTERISTICHE: Doppio scomparto. Fondo rinforzato. Portachiavi amovibile

TASCHE: Doppia tasca frontale. Tasca interna con organizer. Scomparto interno porta Laptop. Tasche laterali in rete

SCHIENALE: Imbottito e rivestito in tessuto

SPALLACCI: Imbottiti e rivestiti in tessuto, sotto spallaccio in rete.

Invicta ZAINO JOLLY COLOR, Bagagli- Valigia Unisex – Adulto, Verde Militare

Chi dimentica lo zaino Invicta Jolly Color? Ecco il modello da indossare anche se non si è più ragazzi, nella versione unisex in verde militare e taglia unica (le dimensioni sono 28 x 35 x 20 cm e la capacità è di 20 litri). All’interno è dotato di uno scomparto imbottito dove conservare anche il tuo laptop con schermo fino a 13 pollici. Dispone di una tasca frontale, di una tasca porta computer imbottita e di una tasca interna da usare come organizer.

Bellissimo il lavaggio stone washed e non può poi mancare la patch Invicta ricamata nella parte frontale dello zaino che rimanda indietro negli anni Ottanta, con una rivisitazione in chiave moderna.

Offerta Invicta ZAINO JOLLY COLOR, Bagagli- Valigia Unisex - Adulto, Verde Militare, Taglia Unica DIMENSIONI: 28 x 35 x 20 cm; Capacità: 20 L

CARATTERISTICHE: scomparto interno imbottito porta laptop fino a 13 pollici

TASCHE: tasca su facciata; tasca porta PC imbottita; per laptop fino a 13

ALTRE CARATTERISTICHE: patch invicta ricamato; tasca interna con organizer; lavaggio stone washed

Zaino Invicta Utility Pack, Verde, 20 Lt, Porta Laptop 11′, Tempo libero & Office

Infine, ecco un modello di zaino Invicta per il tempo libero e l’ufficio davvero particolare, l’Utility Pack che qui vedi nella variante verde militare con capacità da 20 litri. Bellissimi i dettagli in tessuto scamosciato e il tirazip personalizzato in metallo. Come sempre schienali e spallacci sono imbottiti: gli spallacci hanno anche un nastro tubolare ad avvolgerli.

All’interno troviamo una grande tasca imbottita per portare computer con schermi fino a 11 pollici, ma c’è anche una tasca attrezzata interna e una tasca sull’apertura principale in alto. Lo zaino è in poliestere. Le dimensioni dello zaino sono 28 x 40 x 14 cm.

Zaino Invicta Utility Pack, Verde, 20 Lt, Porta Laptop 11', Tempo libero & Office Dimensioni: 28 x 40 x 14 cm; cAPACITÀ: 20 lt

Funzionali: Dettagli in tessuto scamosciato; tirazip personalizzato in metallo

Schienali: in tessuto imbottito; sPALLACCI: imbottiti con nastro tubolare

Tasche: Scomparto interno imbottito porta PC 11''; tasca attrezzata all'interno; tasca su apertura principale

Tessuto: Polyestere

Scopri gli zaini Invicta per il tempo libero più belli e tanti altri modelli da indossare da mattina a sera!