Belle, famose ma soprattutto romantiche: sono le canzoni d’amore del mese, quelle che fanno da colonna sonora alla stagione più bella di sempre, quella dell’autunno. Scopriamole insieme.

Le canzoni d’amore del mese e l’importanza della musica

Che la musica sia molto di più di una sequenza di accordi messi insieme non a casaccio è un dato di fatto. Anche la scienza ha più volte confermato il potere benefico della musica, sia nell’ascolto che nella composizione.

Ecco perché alcuni brani ci fanno battere il cuore, ci conducono in luoghi lontani e ci fanno perdere nei ricordi più belli. Tra queste anche le canzoni d’amore, dolcissime melodie che riscaldano l’anima.

E visto che siamo nella stagione più bella di sempre, riscopriamo l’importanza della musica attraverso questi brani!

Da Francesco Guccini a Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

“L’autunno ti fa sonnolento, la luce del giorno è un momento che irrompe e veloce è svanita, metafora lucida di quello che è la nostra vita” cantava Francesco Guccini descrivendo la stagione dell’anima in questa canzone pubblicata nel 2000.

Come lui anche Noemi, nel 2017, dedica un brano, scritto da Tommaso Paradiso, all’autunno. Così come ha fatto Carmen Consoli, un decennio prima, con Autunno dolciastro, una canzone in cui l’amore e la stagione dell’anima si intrecciano meravigliosamente

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong cantavano Autumn in New York, una delle canzoni più emblematiche di questo periodo. Scritta nel 1934 dal compositore statunitense di origine russa Vernon Duke, divenne presto uno standard musicale e fu incisa ed eseguita da innumerevoli artisti.

Wake Me Up When September Ends è tratta da American Idiot, album più famoso della band statunitense uscito nel 2004. Si tratta di brano struggente che sembra quasi una lettera d’amore in attesa che quella persona amata ritorni, ancora una volta.

Tra le canzoni d’amore più belle del mese c’è anche Autumn Leaves di Nat King Cole. Non si tratta di una melodia qualunque ma di uno dei brani d’amore più belli del mondo, contornato dalle splendide atmosfere autunnali. Il brano, originariamente in francese, è stato composto nel 1946 da Joseph Kosma e, negli anni successivi è stato reinterpretato da moltissimi cantanti e cantautori