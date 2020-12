Se siete alla ricerca delle canzoni inverno 2020 per creare una playlist unica che vi accompagnerà durante le celebrazioni di questa fine dell’anno, siete nel posto giusto.

Insomma, l’anno sta per concludersi e cosa c’è di meglio di suggellare tutto ciò che è stato con la musica?

L’importanza della musica

Non trascurate il potere della musica, mai. È un dato di fatto, provato anche scientificamente, che la musica fa bene al corpo e alla mente. Azionare una playlist durante la giornata e ascoltarla, anche solo per dieci minuti, ci restituisce subito un senso di pace e relax.

Ecco perché ogni stagione, e ogni anno, raccogliamo le canzoni più belle di sempre per creare una playlist da azionare a casa, o quando siamo fuori, in macchina ad esempio, imbottigliati nel traffico.

E per non farci mancare nulla, in questa fine dell’anno, ecco che abbiamo raccolto per voi le migliori canzoni d’inverno 2020 cantate da donne.

Canzoni d’inverno 2020: quelle da ascoltare in ogni momento

Spopolano nelle radio e sui social network: da Miley Cyrus, dai BTS a Taylor Swift, ecco quali sono le canzoni del momento per creare una playlist da ascoltare in ogni momento.

Da ascoltare su youtube, con un video di accompagnamento, o da acquistare su Itunes, Spotify e Apple music. Ecco i brani più belli che portano la firma delle voci femminili dal talento riconosciuto a livello mondiale.

Canzoni d’inverno 2020 la lista

Shakira, insieme ai Black Eyed Peas conquista il podio con la splendida e vibrante Girl Like me. Al secondo posto troviamo anche Miley Cyrus, la cantante ci terrà compagnia per l’inizio del nuovo anno e, per tutto l’inverno, con Prisoner.

Una new entry, tra le canzoni d’inverno 2020 è Coco Chanel, di Gaia, che su Spotify è nella top 20. Segnaliamo anche Vortice di Ginevra e A un Passo dalla Luna, dove la meravigliosa voce di Mena è accompagnata da quella del celebre Rocco Hunt.