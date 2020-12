Che fine ha fatto Alan Sorrenti? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Alan Sorrenti è diventato molto popolare sul finire degli anni settanta quando passò dal rock prog alla disco music, sfornando due successi epocali come Figli delle stelle e Tu sei l’unica donna per me.

Ripercorriamo le tappe salienti della sua storia artistica e scopriamo cosa fa adesso Alan.

Alan Sorrenti, gli inizi

Alan Sorrenti nasce a Napoli, il 9 dicembre del 1950. Inizia la sua carriera nei primi anni 70 con album rock prog come Aria del 1972 e Come un vecchio incensiere all’alba di un villaggio deserto, di un anno più tardi.

Alan abbandona il prog e incomincia a interessarsi al pop. Un discreto successo ottiene il 45 giri Le tue radici che verrà incisa anche da Franco Battiato nel 2002 e la cover di Dicitencello vuje, inserita nel suo terzo album Alan Sorrenti.

Il successo

Sul finire degli anni 70, Alan Sorrenti incide i suoi due album di maggior successo: Figli delle stelle e L.A. & N.Y. registrati assieme ai musicisti che di li a poco avrebbero formato i Toto.

Gli album sono trainati da due brani simbolo della disco music all’italiana, Figli delle stelle e Tu sei l’unica donna per me. Milioni di dischi venduti e grande popolarità per Alan.

Popolarità che svanisce con gli anni ottanta, con album che hanno scarso successo e in più viene coinvolto in una disavventura giudiziaria per motivi di droga che lo costringerà al carcere per alcuni mesi.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni, sono uscite diverse antologie, condite da qualche inedito, e remix dei suoi brani più noti. Sorrenti è stato spesso ospite in tv, per interviste o per partecipare a programmi revival. Ha continuato la sua attività live e si è impegnato per cause umanitarie.

Nel 2018 è uscito il cofanetto The Prog Years Box che fa riferimento ai primissimi anni di carriera, quelli più sperimentali e per certi aspetti più affascinanti dell’universo Sorrentiano. A 17 anni di distanza dal suo ultimo di inediti Sott’acqua è in programma col nuovo anno l’uscita del suo nuovo album.