Che fine ha fatto Alberto Fortis? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Alberto Fortis è diventato molto popolare sin dai suoi esordi nel 1979, grazie all’album eponimo che contiene i suoi più grandi successi: Milano e Vincenzo, A voi Romani, La sedia di Lillà. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Alberto Fortis, il successo

Alberto Fortis nasce a Domodossola, il 3 giugno del 1955. Come accennavamo poco prima, Alberto ha successo sin da subito, con un primo album che è un vero e proprio disco cult della musica italiana.

L’album è interamente suonato dalla P.F.M. e contiene tra le altre, la canzone Milano e Vincenzo che Fortis dedica al produttore Vincenzo Micocci.

L’anno dopo Fortis torna “spiazzando” con un concept album Tra demonio e santità, che contiene il singolo Prendimi, fratello. Anche questo album vende molto bene.

La grande grotta

I primi anni ottanta sono per Fortis un periodo d’oro, dove sforna un album dietro l’altro che arrivano ai primi posti delle classifiche. La grande grotta, del 1981, che contiene anche La neña del Salvador, Fragole infinite, che arriva solo un anno dopo, dedicato a John Lennon. E ancora, nel 1984 El niño, con tra i brani La sedia elettrica.

Da qui però in poi le vendite dei suoi album incominciano a diminuire: West of Broadway del 1985, che contiene Immagina. Due anni dopo è la volta di Assolutamente tuo con Qui la luna a far da apripista, mentre del 1990 è Carta del cielo, che contiene la splendida Settembre.

Fortis torna poi dopo 4 anni con Dentro il giardino che rappresenta un ritorno alle tematiche trattate in Tra Demonio e Santità. Segue un lungo periodo di silenzio interrotto nel 2001 dalla pubblicazione di Angeldom.

Gli ultimi anni

Nel 2005 Alberto torna con un album più cantautorale rispetto ai suoi ultimi lavori: Fiori sullo schermo futuro e l’anno dopo partecipa a Music Farm, classificandosi al quarto posto.

Si pensa a un suo ritorno sulle scene in grande stile invece Alberto sparisce discograficamente parlando per altri nove anni. Nel 2014 arriva infatti Do l’anima, che contiene i duetti con Biagio Antonacci in Tu lo sai e con Roberto Vecchioni in Mi fa strano.

In questi ultimi anni sono usciti ep, raccolte e live con pochissimi inediti, tra cui Venezia, Caro Giuseppe e il singolo I love you uscito nel 2019.