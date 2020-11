Che fine ha fatto Cher? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Cher è una delle cantanti più famose al mondo, ha venduto oltre cento milioni di copie. Ripercorriamo la sua strabiliante carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Cher, gli inizi

Cher, pseudonimo di Cherilyn Sarkisian LaPierre è nata a El Centro, il 20 maggio 1946. Inizia la sua carriera nei primi anni 60 in duo con Salvatore Bono, in arte Sonny. “I Got You Babe” è la loro prima hit, datata 1965.

Cher fa il suo esordio solista subito dopo e grazie alla hit Bang Bang (My Baby Shot Me Down), ottiene l’ennesimo grande successo. Segue però un periodo buio con album che si rivelano dei flop commerciali.

Cher torna al successo nel 1972 con il brano Gypsys, Tramps & Thieves, a cui fanno seguito nel biennio successivo le hit Half-Breed e Dark Lady. Nel mentre Cher in coppia con Sonny è in tv con uno show comico di grande successo.

Believe

Dalla seconda metà degli anni 70 in poi e dopo la fine del sodalizio artistico con Sonny oltre che sentimentale, Cher inciderà una serie di album che non otterranno alcun successo. A questo punto, decide agli inizi degli anni 80 di dedicarsi alla carriera di attrice, che le regalerà subito grandi soddisfazioni.

Tanti i film di successo, tante nomination e una vittoria all’Oscar come migliore attrice per Stregata dalla luna. Da questo momento in poi Cher è una star assoluta e i suoi album tornano a vendere come e più di prima.

If I Could Turn Back Time, The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss),One by One e soprattutto Believe, sono solo alcune delle hit anni 90 dell’artista, che vendono milioni di copie.

Gli ultimi anni

Dopo l’enorme successo di Believe, Cher si è dedicata a portare live la sua musica in giro per il mondo, con tour sempre più spettacolari e ricchi di effetti speciali.

Ha inciso negli ultimi 20 anni appena tre album di inediti e due colonne sonore per i film Burlesque e Mamma Mia, Ci Risiamo in cui ha anche partecipato come attrice.