Che fine ha fatto Duffy? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Duffy è diventata famosa in tutto il mondo sul finire degli anni 2000, grazie al successo del suo album di esordio e a una serie di singoli di successo. Dopo aver anche iniziato la carriera di attrice, la cantante è scomparsa dalla luce dei riflettori, scopriamo perché, ripercorrendo la sua carriera.

Duffy, il successo

Aimée Anne Duffy, in arte Duffy, nasce a Bangor, il 23 giugno del 1984. Inizia la sua carriera partecipando giovanissima nel 2003 alla versione gallese di X Factor, dove arriva seconda.

Esce così, nel 2004, il suo primo ep, Aimèe Duffy, contenente tre brani, tra cui Hedfan Angel. Occorrono però altri quattro anni per il suo disco d’esordio che le regalerà il successo a livello mondiale, tra premi vinti e milioni di copie vendute.

Rockferry (come il titolo dell’album), Warwick Avenue, Stepping Stone e soprattutto Mercy hanno un successo clamoroso e Duffy viene considerata la nuova stella del così detto White Soul. A fine anno esce un’edizione deluxe dell’album, che contiene altri sette brani tra cui il singolo Rain on Your Paradise.

Endlessly

Nel 2010, Duffy torna con Endlessly, il suo secondo album, che vende meno del disco precedente, ma che conferma il successo della cantante, oltre che il talento.

Tra i brani, Well, Well, Well, My Boy e Keeping My Baby. In questi anni, la cantante fa il suo esordio anche al cinema, recitando nel film drammatico Patagonia, diretto da Marc Evans.

Nel 2015, prende parte anche a Legend, per la regia di Brian Helgeland, per il quale incide il brano Whole Lot of Love, per la colonna sonora.

Gli ultimi anni

Sulla sua lontananza dal mondo musicale, dopo l’iniziale successo, la cantante ha raccontato in un‘intervista, di essersi fermata, perché si sentiva confusa sulla strada da intraprendere e che non le importava dei soldi e della popolarità e che sarebbe tornata solo per amore dei fans e con qualcosa di “eccellente”.

Lo scorso anno, Duffy è tornata, prima dichiarando di aver passato anni non facili a causa di un rapimento con conseguenti violenze fisiche e psicologiche.

Poi rilasciando due brani, Something Beautiful e River in the Sky, molto intensi, che dovrebbero essere il preludio di un suo ritorno in grande stile sul mercato discografico.