Che fine ha fatto Irene Fargo? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Irene Fargo è diventata popolare nei primi anni novanta grazie alle sue partecipazioni Sanremesi. Ripercorriamo le tappe salienti della sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Irene Fargo, gli inizi

Flavia Pozzaglio, in arte Irene Fargo, nasce a Palazzolo sull’Oglio, il 1º novembre del 1962. Fa il suo esordio artistico al Festival di Castrocaro nel 1987 con il brano Fretta di te. Il primo album intitolato semplicemente Irene Fargo arriva tre anni dopo ed è trainato dal singolo Le ragazze al mare.

Nel 1991, Irene è sul palco di Sanremo Giovani con La donna di Ibsen, col quale raggiunge la seconda posizione. Il brano è un successo, così come il singolo Ugo, domani mi sposo.

Nel 1992, Irene arriva nuovamente seconda a Sanremo, sempre tra le nuove proposte con Come una Turandot, a cui fa seguito l’album La voce magica della luna, che vende discretamente bene.

Irene, dal successo al silenzio

Per tutto il resto degli anni novanta, Irene pubblicherà altri album, farà televisione, musical e teatro e si avvicinerà alla canzone napoletana. Pur senza ottenere successi clamorosi i suoi brani hanno trovato un proprio pubblico e Irene non smette di dimostrare le sue grandi doti vocali.

Ma dal decennio che va dal 1999 al 2009, le apparizioni di Irene sono sempre più rare. Nel 2005 pubblica un album di cover con un paio di inediti ma in questi anni Irene è sempre più lontana dal grande pubblico.

Anni dopo rivelerà in una puntata di Chi l’ha visto di aver subito ripetuti atti di violenza da parte di suo marito, in questo periodo e che per amore della figlia non aveva denunciato. Ecco perché si era allontanata dal mondo dello spettacolo.

Gli ultimi anni

Nel 2009, Irene passa alla Pressing di Lucio Dalla e torna prima con un album di classici napoletani e poi nel 2012, finalmente, con un album di inediti, Crescendo, che ottieni buoni riscontri, soprattutto all’estero.

Lo stesso vale, per i suoi ultimi album: Luce del 2014 e Il cuore fa del 2016. Naturalmente Irene in questi anni, non ha mai smesso di portare la sua musica e la sua splendida voce dal vivo.