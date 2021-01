Che fine ha fatto Jennifer Paige? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Jennifer Paige è diventata popolare sul finire degli anni novanta, grazie in particolare al successo del suo primo album che conteneva la hit Crush. Da allora in poi però la cantante non è più riuscita a ripetersi. Ripercorriamo la sua storia e scopriamo cosa fa adesso.

Jennifer Paige, il successo

Jennifer Paige nasce a Marietta, il 3 settembre del 1973. Fa il suo esordio nel mercato discografico nel 1998 con l’album che porta il suo nome. Oltre alla hit Crush, tra i singoli anche Always You e Sober.

Positively Somewhere è il secondo album della cantante americana, che esce nel 2001. I singoli sono These Days e Stranded. L’album però si rivela un flop commerciale.

Nel 2003 la sua etichetta discografica per esaurire l’ultimo album nel contratto di Jennifer, fa uscire la raccolta Flowers The Hits Collection. A questo punto la carriera di Jennifer si prende una lunga pausa.

Best Kept Secret

Nel 2008 Jennifer torna con Best Kept Secret e per così dire ritorna a vedere la luce. L’album ottiene infatti un discreto successo grazie ai singoli Wasted, Underestimated e Ta Voix (The Calling), in collaborazione con la cantante tunisina Lââm.

Un anno dopo viene ripubblicato in una versione deluxe arricchita dal remix di Crush e dal brano Beutiful Lie, in cui Jennifer duetta con Nick Carter.

Nel 2010 Jennifer collabora con il cantante Coury Palermo, con il quale incide due brani. Nel 2012, la Paige da invece alle stampe Holiday, un album di canzoni natalizie.

Gli ultimi anni

Dopo anni di silenzio, grazie a una campagna di crowdfunding dove raccoglie 35 mila dollari, Jennifer torna nel 2017 con Starflower, che ad oggi è il suo ultimo album di inediti. Tra i brani, The Devil’s in the Details , Let Me Love You e Forget Me Not.

L’album è stato accolto meno bene dalla critica, che lo considera il suo lavoro migliore, non un caso, visto che è il primo album di Jennifer senza vincoli con una casa discografica.