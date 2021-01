Che fine ha fatto Jessica Simpson? Scopriamo cosa fa oggi la cantante

Jessica Simpson è una delle popstar più famose degli anni 2000, che ha venduto milioni di copie ed è riuscita ad aver successo anche al cinema e in televisione. Da molto tempo però è scomparsa dalle luci dei riflettori. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Jessica Simpson

Jessica Ann Simpson nasce ad Abilene, il 10 luglio del 1980. Il suo album di debutto è del 1999 e si intitola Sweet Kisses. Il successo del primo singolo I Wanna Love You Forever, permette sin da subito a Jessica di vendere milioni di copie.

Meno bene va il secondo album Irresistible, di due anni più tardi. La carriera di Jessica sembra già in declino e anche il terzo album In the Skin, del 2003 pare confermarlo.

Ma il reality show Newlyweds sulla sua vita quotidiana, cambia di colpo tutto e In the Skin, che viene ripubblicato per l’occasione, diventa un grande successo, grazie anche al singolo Whit You.

Il cinema

Dopo la pubblicazione di un album di canzoni natalizie che vende molto bene, Jessica recita in due film che ebbero un discreto successo di pubblico all’epoca.

La trasposizione cinematografica della serie cult Hazzard dove canta il brano portante della colonna sonora, la celebre These Boots Are Made for Walkin, e la divertente commedia Impiegato del mese.

Nel 2006 esce il suo nuovo album A Pubblic Affair che mantiene le vendite su un buon livello, grazie alla title track. Un anno dopo è ancora protagonista al cinema con Blonde Ambition – Una Bionda a New York, a cui farà seguito l’anno dopo, Pericolosamente Bionda.

Gli ultimi anni

Dopo l’insuccesso dell’album country Do You Know del 2008, un album natalizio e un best of, entrambi nel 2010, Jessica di fatto sparisce, sia dal mercato discografico che come attrice.

Si torna a parlare di un nuovo disco della Simpson nel 2015, prodotto da Linda Perry, ma questo lavoro ad oggi non ha ancora visto la luce. In questi ultimi anni, Jessica si è dedicata alla famiglia, al suo marchio d’abbigliamento.

Lo scorso anno è uscita la sua autobiografia, Open Book, che ha riscosso un notevole successo, dove la cantante e attrice ha ricordato i successi ma soprattutto gli anni bui, prima della maternità.