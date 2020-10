Che fine ha fatto Marco Parente? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Marco Parente è uno dei migliori cantautori di casa nostra, il Jeff Buckley italiano, come lo avevano soprannominato agli inizi della carriera, ha sempre realizzato ottimi lavori, di grande qualità. Ripercorriamo la sua storia artistica e scopriamo quali sono i suoi ultimi progetti.

Marco Parente

Marco Parente nasce il 28 luglio 1969. Comincia la sua carriera come batterista, suonando tra gli altri per Andrea Chimenti e i CSI. Nel 1997 esce il suo primo album solista, Eppur non basta, con tra i brani Oio in duetto con Carmen Consoli, L’ultima cena e la superba title track.

Due anni dopo è la volta di Testa, di’ cuore altro album gioiello. Senza voltarsi con Cristina Donà, Falso movimento, Il fascino del perdente, ma è davvero difficile trovare un brano che non sia all’altezza.

A chiudere un’ideale trilogia, arriva nel 2002 Trasparente, con la produzione di Manuel Agnelli degli Afterhours Lamiarivoluzione, scritto proprio e Farfalla pensante (che ricanterà in un suo album Patty Pravo), sono i brani di punta.

Neve Ridens

Dopo la pubblicazione nel 2004 del primo album live L’attuale jungla, Marco fa uscire nei due anni successivi gli speculari Neve (Ridens) e (Neve) Ridens che non fanno altro che confermare il suo talento.

Dopo un periodo di pausa, Parente da alle stampe nel 2011 La riproduzione dei fiori e due anni dopo ‘Suite Love’, fino ad arrivare al ‘Disco Pubblico’, spartiacque definitivo sulla modalità di pubblicazione e fruizione della musica.

Gli ultimi anni

Negli ultimi anni Marco si è cimentato in diversi progetti paralleli, il disco dei Betti Barsantini con Alessandro Fiori fino all’ultimissimo ‘Lettere al mondo’ con l’amico Paolo Benvegnù.

Spettacoli teatrali (Il Diavolaccio, Il rumore dei libri), parole in dialogo con il suono della poesia, quelle de ‘I Passi Della Cometa’ partitura / performance su Dino Campana.

Questo lavoro è stato pubblicato di recente insieme al ‘Disco metraggio’ American Buffet, entrambi sotto la trilogia POE3 IS NOT DEAD, che si conclude con il nuovo disco di inediti in studio “LIFE ”appena uscito.