Che fine ha fatto Rudy Marra? Scopriamo cosa fa oggi il cantautore

Rudy Marra ha raggiunto la popolarità nei primi anni novanta dopo aver esordito a Sanremo con la celebre Gaetano. Ma dopo una serie di ottimi album è uscito dai riflettori.

Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso il cantautore.

Rudy Marra, gli inizi

Rodolfo Giovanni Marra, in arte Rudy Marra nasce a Galatina, il 2 settembre del 1964. Dopo una laurea in sociologia e un 45 giri con Telefonami e Prima o poi me la paghi nel 1986, che passa inosservato, nel 1991 Rudy è sul palco dell’Ariston con Gaetano, un brano intenso e toccante sul tema della droga, con il quale vince il Premio della critica.

Il titolo del suo primo album è tratto da una frase del testo di Gaetano: Come eravamo stupidi. Tra i brani Pieno di Campari, E Celentano continua a cantare, Gino e Fausto che verrà usata spesso come sigla per Il Giro d’Italia nel corso degli anni.

Quattro anni dopo, Marra torna con Sopa d’amour, trainato dal singolo Sono felice, e altri brani di spessore come E già, Le parole d’amore, Due lire, a confermare un talento purissimo.

Sono un genio ma non lo dimostro

Nonostante un discreto successo di pubblico e un ottimo riscontro da parte della critica, Rudy, dopo il secondo album, scompare dalla luce dei riflettori. Scrive in questi anni di silenzio discografico però per diversi artisti, tra cui Cristiano De André e Tosca.

Torna nel 2002 con un best of con tre inediti che però esce solo per il mercato francese. Quattro anni dopo è la vota dell’ep Amore di contrabbando, preludio al nuovo album che esce nel 2007 e si intitola Sono un genio ma non lo dimostro.

L’album contiene il singolo Trompe l’oeil (facciamo finta), che ottiene un discreto successo e fa ritornare l’attenzione su Rudy da parte dei media e degli addetti ai lavori.

Gli ultimi anni

Nel 2007, Marra pubblica il suo primo libro: L’utente potrebbe avere il terminale spento. Del 2011, l’album live C’è da bruciare tutto, che contiene tra i brani inediti, la sua versione del brano scritto per Giusy Ferreri, Piccoli dettagli.

L’album esce a nome Rudy&the M.O.B. feat Dana Colley. Nel 2015, Rudy da alle stampe il suo secondo libro: Le Facce. In questi ultimi anni, Rudy ha continuato ad esibirsi live, senza tuttavia aver rilasciato album con nuove canzoni.