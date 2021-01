Che fine ha fatto Sandy Marton? Scopriamo cosa fa oggi il cantante

Sandy Marton, il cantore di People from Ibiza, la meteora per eccellenza

Sandy Marton, il cantore di People from Ibiza, non è semplicemente una meteora, ma è la meteora per eccellenza. Difficile trovare un artista che ha più best of di album di inediti. Ripercorriamo la sua storia e scopriamo cosa fa adesso.

Sandy Marton

Aleksandar Marton, in arte Sandy Marton, nasce a Zagabria, il 4 ottobre del 1959. Figlio di un console iugoslavo in Italia, vive la sua adolescenza a Milano. Qui lo nota, nel 1982, in una discoteca, Claudio Cecchetto, che lo fa esordire con lo pseduonimo di M. Basic.

Ok Run è il suo brano d’esordio, che viene usato per una nota pubblicità dell’epoca. Nel 1984 “diventa” Sandy Marton ed esce sul mercato discografico con il brano che lo renderà celebre: People from Ibiza.

Un grandissimo successo, a cui faranno seguito, i singoli Camel by Camel e Exotic & Erotic, che vendono piuttosto bene. Nel 1986, è la volta del suo primo album, Modern Lover, che ottiene ottimi risultati, specialmente in Italia.

Meteora

Nel 1987, Marton da alle stampe il singolo Love Synchronicity, che però non ripete il successo dei brani precedenti. Non esce nessun album, e Sandy ci riprova due anni dopo con La Paloma Blanca, con scarsi risultati anche in questo caso.

A questo punto, abbandona il mondo della musica e si trasferisce in Spagna, naturalmente ad Ibiza. Dieci anni dopo il suo primo album, nel 1996, realizza un nuovo progetto: Erase una Vez, che però passa totalmente inosservato.

In questi anni, tra il 99 e il 2001 escono ben tre best of, incredibile, per un cantante che ha all’attivo appena due album.

Gli ultimi anni

Negli anni 2000, partecipa a programmi revival come La notte vola e Meteore e nel 2005 è uno dei concorrenti de L’sola dei famosi, ma abbandona il programma per motivi di salute.

La rinnovata popolarità gli permette di incidere due singoli, Caminando por la Calle in collaborazione con Albano e I Ragazzi Italiani. In questi ultimi anni Sandy ha continuato le sue esibizioni live, ma senza rilasciare alcun brano inedito.